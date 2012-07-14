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Истории из жизни

Жертва

Он был необыкновенно хорош собой. Высокий, плечистый, темноволосый красавец, чем-то немного похожий на прибалтийского артиста Ивара Калныньша.

Мои подруги замирали в его присутствии (наш герой приходится мне двоюродным братом).

Одно из воспоминаний. Я сдавала экзамены в институт. Все вокруг волнуются, гомонят, но когда появился братец, который пришел, чтобы поддержать меня, возникла тишина. Девчонки во все глаза смотрели на это "чудо природы".

Он прекрасно знал, что красив, и беззастенчиво пользовался этим. Все родственники были уверены, что братец никогда не женится, слишком легко он добивался и менял женщин.
Но в один прекрасный день наш герой привел в дом девушку, познакомил с родителями и объявил, что это его будущая жена.

Его избранница была обычной, ничем не привлекательной внешне, но от нее шел такой душевный свет и тепло, она как будто светилась изнутри. Про таких обычно говорят "светлый человек".

Никто и не подумал отговаривать нашего красавца от брака, тем более девушка всем понравилась, да и годиков нашему "мальчику" было уже под тридцать. Сыграли свадьбу, и молодые зажили в отдельной квартире в дальнем районе города.

Я долго не видела молодоженов, свои дела, работа, семья. Знала, что карьера у брата резко пошла в гору, что в семье вроде все хорошо, растет сын.

Когда случилось зайти к ним в гости, то я была неприятно поражена видом Ани. Она постарела, резко подурнела... и прежнего света в ней почти не было.
Брата долго не было, и она неожиданно разоткровенничалась со мной. Сказала, что очень трудно ей с ним живется. Требует к себе заботу и внимание, а от самого ни заботы, ни помощи нет. Даже вещи ей покупает неохотно, выговаривая, что она все равно никуда не ходит и выглядит плохо. Гостей к себе не зовет, а если их зовут в гости, то идет один, ссылаясь, что жена занята с маленьким ребенком.

Аня пожаловалась, что очень плохо себя чувствует, постоянная усталость проходит тогда, когда муж уезжает в командировку.

- Я стала радоваться его отъездам. Но все равно люблю его, он может быть таким хорошим, - горько прошептала она.

Посоветовать я ей ничего не могла, говорить с братом по этому поводу Аня запретила. Мне осталось только пожалеть ее и посоветовать сходить к врачам.

Братца я увидела на одном из семейных застолий. Он был также красив и доволен жизнью. Я спросила его про жену.

- Курица домашняя, вот и все. Но пока меня все устраивает. Дома чисто, уютно. Сын не болеет, по разным секциям ходит. А она вечно усталая, неухоженная. Пока поживу с ней, а дальше видно будет.
- Как же ты так можешь? Почему не хочешь помочь? Это же твоя жена! Отправь ее подлечиться!

Он хмыкнул в ответ на мои слова и ушел. Аню положили в больницу, потому что у нее резко ухудшилось здоровье. У молодой женщины были симптомы целого букета заболеваний, характерный скорее для людей пенсионного возраста. Пока лежала она там, муженек почти не навещал ее.

Когда я пришла ее проведать, то обрадовалась переменам произошедшим с Аней. Это была опять молодая цветущая женщина.

- Представляешь, - радовалась она, - за несколько дней все прошло! Врачи не поймут в чем причина! Я так хорошо давно давно себя не чувствовала!
- Да ведь мой братец - энергетический вампир! Уходи от него! Он же твоими силами питается, - сказала я.
- Я сама об этом догадалась. Слышала о таких людях. То ничего, то злой становится. Обижает меня, кричит, скандалит и придирается пока я не заплачу, я после этого совсем без сил, а ему как будто лучше, он даже внешне меняется. Нет сил у меня больше жить с ним.

Из больницы Аня, забрав сына, уехала к своим родителям, в другой город. Брат несколько раз ездил к ней, пытался вернуть, но ничего не добился.

Сейчас он снова холостяк, покоритель женщин. Но красота его без подпитки стремительно вянет, а такой жертвы, которой была Аня, он пока не нашел. И дай Бог не найдет.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:38
Вчера, 16:38 by капитанская дочкаПросмотров: 1 098Комментарии: 8
+27

Ключевые слова: Аня брат вампир авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 16:39
+6
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (853|-1)
Публикаций: 308
Комментариев: 2 382
Давно ей надо было бежать, прекрасно понятно, что Аня была для вашего брата лишь удобной домашней "курицей", как он и сказал. Урод, в общем.

+++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 16:46
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1953|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 539
Страшное дело! Как она бедная до сих пор жива еще была и сына родить умудрилась, видимо жизненных сил больше чем в других +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:27
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2424|0)
Публикаций: 1 233
Комментариев: 8 648
Ну, как говорится: - в семье не без урода... только вот этот урод оказался ещё и энергетическим уродом-вампиром. От таких бежать надо без оглядки. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#4 написал: Долгопят
Вчера, 18:29
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 496
Ого! я уже решила было, пустить слюну от воспоминаний о молодом Иваре...дочитала, да призадумалась.Знаю такую пару, он действительно Цветочек Аленькай, а она у него на посылках.
Плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Шахерезада
Вчера, 19:45
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 674
Вампиризм - страшное дело, счастлив тот, у кого есть возможность сбежать от вампира как в этой истории. Рада за ГГ, что так быстро восстановила свои силы! Верю, к сожалению это не редкость когда в браке кто то кого то вампирит.++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#6 написал: просто Вася
Вчера, 20:42
+1
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Репутация: (3187|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 518
Жаль девушку, хорошо, что вовремя ушла. Только бы теперь ума хватило не вернуться к нему.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#7 написал: conjure one
Вчера, 22:45
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5741|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 234
Мне вот всегда было интересно, разумно ли осуждать людей за то, что они энергетические вампиры? Виноваты ли они в этом? И почему другие люди энергетические доноры? И что будет, если сойдутся два вампира или два донора? Перегрызутся от недостатка или захлебнутся от избытка? И почему всё-таки многим удается найти золотую середину и счастливо прожить долгие годы? +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Шонди
Вчера, 23:39
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 272
Цитата: conjure one
Мне вот всегда было интересно, разумно ли осуждать людей за то, что они энергетические вампиры? Виноваты ли они в этом? И почему другие люди энергетические доноры? И что будет, если сойдутся два вампира или два донора? Перегрызутся от недостатка или захлебнутся от избытка? И почему всё-таки многим удается найти золотую середину и счастливо прожить долгие годы? +++

Сама являюсь энергетическим вампиром. Это не специально, так получается. В юности как с кем поругаюсь, так сразу успокаиваюсь и летаю как на крыльях. С годами утихомирилась, ни с кем не ругаюсь, но раздражаю всех своим спокойствием, окружающие брызжут эмоциями, а я довольная и умиротворенная. Вампиры меня не замечают, я не могу делиться энергией.
Зарегистрирован: 10.07.2015
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