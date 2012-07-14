Жертва

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:38

капитанская дочка Просмотров: 1 098 Комментарии: 8 +27 Вчера, 16:38 by

Он был необыкновенно хорош собой. Высокий, плечистый, темноволосый красавец, чем-то немного похожий на прибалтийского артиста Ивара Калныньша.Мои подруги замирали в его присутствии (наш герой приходится мне двоюродным братом).Одно из воспоминаний. Я сдавала экзамены в институт. Все вокруг волнуются, гомонят, но когда появился братец, который пришел, чтобы поддержать меня, возникла тишина. Девчонки во все глаза смотрели на это "чудо природы".Он прекрасно знал, что красив, и беззастенчиво пользовался этим. Все родственники были уверены, что братец никогда не женится, слишком легко он добивался и менял женщин.Но в один прекрасный день наш герой привел в дом девушку, познакомил с родителями и объявил, что это его будущая жена.Его избранница была обычной, ничем не привлекательной внешне, но от нее шел такой душевный свет и тепло, она как будто светилась изнутри. Про таких обычно говорят "светлый человек".Никто и не подумал отговаривать нашего красавца от брака, тем более девушка всем понравилась, да и годиков нашему "мальчику" было уже под тридцать. Сыграли свадьбу, и молодые зажили в отдельной квартире в дальнем районе города.Я долго не видела молодоженов, свои дела, работа, семья. Знала, что карьера у брата резко пошла в гору, что в семье вроде все хорошо, растет сын.Когда случилось зайти к ним в гости, то я была неприятно поражена видом Ани. Она постарела, резко подурнела... и прежнего света в ней почти не было.Брата долго не было, и она неожиданно разоткровенничалась со мной. Сказала, что очень трудно ей с ним живется. Требует к себе заботу и внимание, а от самого ни заботы, ни помощи нет. Даже вещи ей покупает неохотно, выговаривая, что она все равно никуда не ходит и выглядит плохо. Гостей к себе не зовет, а если их зовут в гости, то идет один, ссылаясь, что жена занята с маленьким ребенком.Аня пожаловалась, что очень плохо себя чувствует, постоянная усталость проходит тогда, когда муж уезжает в командировку.- Я стала радоваться его отъездам. Но все равно люблю его, он может быть таким хорошим, - горько прошептала она.Посоветовать я ей ничего не могла, говорить с братом по этому поводу Аня запретила. Мне осталось только пожалеть ее и посоветовать сходить к врачам.Братца я увидела на одном из семейных застолий. Он был также красив и доволен жизнью. Я спросила его про жену.- Курица домашняя, вот и все. Но пока меня все устраивает. Дома чисто, уютно. Сын не болеет, по разным секциям ходит. А она вечно усталая, неухоженная. Пока поживу с ней, а дальше видно будет.- Как же ты так можешь? Почему не хочешь помочь? Это же твоя жена! Отправь ее подлечиться!Он хмыкнул в ответ на мои слова и ушел. Аню положили в больницу, потому что у нее резко ухудшилось здоровье. У молодой женщины были симптомы целого букета заболеваний, характерный скорее для людей пенсионного возраста. Пока лежала она там, муженек почти не навещал ее.Когда я пришла ее проведать, то обрадовалась переменам произошедшим с Аней. Это была опять молодая цветущая женщина.- Представляешь, - радовалась она, - за несколько дней все прошло! Врачи не поймут в чем причина! Я так хорошо давно давно себя не чувствовала!- Да ведь мой братец - энергетический вампир! Уходи от него! Он же твоими силами питается, - сказала я.- Я сама об этом догадалась. Слышала о таких людях. То ничего, то злой становится. Обижает меня, кричит, скандалит и придирается пока я не заплачу, я после этого совсем без сил, а ему как будто лучше, он даже внешне меняется. Нет сил у меня больше жить с ним.Из больницы Аня, забрав сына, уехала к своим родителям, в другой город. Брат несколько раз ездил к ней, пытался вернуть, но ничего не добился.Сейчас он снова холостяк, покоритель женщин. Но красота его без подпитки стремительно вянет, а такой жертвы, которой была Аня, он пока не нашел. И дай Бог не найдет.

Ключевые слова: Аня брат вампир авторская история

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