Ладонь домового

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 421 Комментарии: 2 +10 Вчера, 15:46 by

Я была юной студенткой. Училась в соседнем городе, и потому нужно было где-то жить. Меня приютил мой родной брат. У него была красавица жена с взбалмошным характером и маленький ребёнок. На тот момент своей крыши над головой у них не было, им довелось снимать жильё у бывшего заключённого. Поселились в небольшом домике старой постройки. Мне отвели комнатушку с крошечным окошком под потолок, через которое едва пробивался свет, отчего спаленка всегда казалась мрачной. Убранство комнаты совсем скромное: кровать, тяжёлый дубовый шкаф у стены и узкий проход между ними. Каждую ночь, засыпая, я слышала приглушённый стук в шкафу. Поначалу напряжённо прислушивалась, а через пару дней привыкла, мол, мыши. Такого добра в старых домах навалом.В одну из ночей тяжёлая дверца шкафа со скрипом приоткрылась. Я приподнялась на постели, чтобы всмотреться. Ничего не увидела, но впечатление не из приятных. Сначала стуки, теперь двери сами открываются. Встала, дверцу закрыла, сама себя успокоила и улеглась. Просыпаюсь ночью от сильного ощущения чьего-то присутствия рядом. Почудилось, что кто-то дышит в затылок. Переворачиваюсь на спину. И тут вижу, как из темноты появляются очертания раскрытой ладони. Ладонь медленно приближается к моему лицу, а меня от страха парализовало так, что я совершенно потеряла способность шевелиться.И вот ладонь ложится мне на грудь и начинает давить. Я понимаю, что начинаю задыхаться, и сейчас придёт мой конец. Мысли путаются, в сознании паника, и в какой-то миг до меня доходит – нужно просить о помощи Бога! Молитв я никаких не знала, да и не верила в них, мне ничего не оставалось, как просто просить помощи своими словами. Говорю про себя: «Господи! Спаси меня! Господи, помоги, прошу! Не оставь меня, Господи…». Чувствую, что давление на грудь ослабевает, ко мне возвращается разум, и я, что есть мочи, подрываюсь с постели. С криком вылетаю из комнаты и поднимаю на ноги весь дом. Переполошившиеся домочадцы меня успокаивали и убеждали в том, что это был кошмарный сон. Со временем я и сама себя в этом убедила. И всё бы ничего, но спустя короткое время произошла трагедия; умер малыш, мой племянник. Смерть его была глупой и объяснимой. Случилось это по причине грубой материнской халатности по отношению к младенцу. Постепенно годы стёрли и боль утраты и потрясение от ночной «ладони». Брат мой скоро развёлся с женой, у него давно другая семья и взрослые дети – три дочери. Но я только теперь понимаю, что тот, кто «селился» в старинном шкафу, выходил предупредить семью о предстоящем горе. Я не просто верю, я по личному опыту знаю, что домовые и прочие обитатели наших домов предупреждают нас о предстоящих событиях – будь то счастье или беда. Не зря ведь мы вопрошаем: «К худу или к добру?». Я задала вопрос маме: «Как после подобного не поверить в «них»?». На что она ответила: «Видимо, неразумному дитю нужно несколько раз разбить коленку, чтобы понять, что ходить нужно осторожнее». И верно – все мы в чём-то неразумные дети.Автор - Арина.

Ключевые слова: Студентка брат темнота ладонь домовой

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