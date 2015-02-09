Взяла чужую судьбу вместе с крестом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 636 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 11:31 by

Это история моей бабули. Вся ее жизнь, хоть про это редко говорилось, пропитана вмешательством явно высших сил.Она родилась в большой семье, из четырех сестер она самая красивая, но как сложилась ее судьба, не самая счастливая. В молодости, в самый ее расцвет, с ней произошел странный случай. Жила она в селе, почти на краю улицы, в доме с большим яблоневым садом. Яблок было немерено, девать было некуда, всем раздавали.И вот моя бабуля, собирая эти яблоки, увидела незнакомого человека с маленьким мальчиком на их улице, удивилась (в те времена все в селе друг друга знали, даже если к кому кто-то из города приезжал, то тут же узнавали). И просит у нее этот человек яблочка для мальчика, а на нее как будто что-то нашло, не дала, прогнала, а человек долго уговаривал, а потом ушел. Как только скрылся за поворотом, у нее как пелена с глаз упала — неужели ей ребенку яблоко жалко, побежала догонять. А человека того и след простыл, хотя уйти там далеко некуда — тупик, речка за углом. У соседей спрашивала — никто не знает, не видел.После этого случая очень тяжелый характер у нее стал, всю жизнь никому уступать не хотела, страдала из-за этого. Потом уже когда вспоминала, считала, что это Бог ее проверять приходил. Дальше, еще лучше. На огороде нашла крест, подняла, носить стала. Вот дался ей чужой крест. Чужую судьбу на себя взяла. Вышла замуж, пара — писанные красавцы, да вот не сложилось, промучившись, развелись ужасно. Потом со здоровьем большие проблемы. А дедушку до самой его смерти не хотела видеть, а он так тяжело умирал. А как умер, так весь сглаз, или что там было, тут же, как рукой сняло, рыдала, на всю жизнь свою другими глазами посмотрела, как много ошибок она наделала, не так жила. А когда начали старые их одеяла и подушки распарывать (не знаю уж зачем), сколько нашли в подушках много скрученных бумажек, проволок, и прочего мусора.С тех пор она совсем другой человек. Я ее знаю только такой, как она сейчас. А как моя мама рассказывает про нее, какой она была раньше, с трудом верится. Наверно, это и была чужая судьба, которую она приняла. Жаль, что прожила не свою жизнь, она ведь такая красавица. Провинилась тогда перед тем загадочным человеком, вот и за это так страдала. Сколько в жизни загадочного, и как влияет каждый наш поступок на всю последующую жизнь! И забывать про это не нужно.Автор - AlterEgo.

Ключевые слова: Большая семья незнакомец мальчик крест поступок

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