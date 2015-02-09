Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Взяла чужую судьбу вместе с крестом

Это история моей бабули. Вся ее жизнь, хоть про это редко говорилось, пропитана вмешательством явно высших сил.

Она родилась в большой семье, из четырех сестер она самая красивая, но как сложилась ее судьба, не самая счастливая. В молодости, в самый ее расцвет, с ней произошел странный случай. Жила она в селе, почти на краю улицы, в доме с большим яблоневым садом. Яблок было немерено, девать было некуда, всем раздавали.

И вот моя бабуля, собирая эти яблоки, увидела незнакомого человека с маленьким мальчиком на их улице, удивилась (в те времена все в селе друг друга знали, даже если к кому кто-то из города приезжал, то тут же узнавали). И просит у нее этот человек яблочка для мальчика, а на нее как будто что-то нашло, не дала, прогнала, а человек долго уговаривал, а потом ушел. Как только скрылся за поворотом, у нее как пелена с глаз упала — неужели ей ребенку яблоко жалко, побежала догонять. А человека того и след простыл, хотя уйти там далеко некуда — тупик, речка за углом. У соседей спрашивала — никто не знает, не видел.

После этого случая очень тяжелый характер у нее стал, всю жизнь никому уступать не хотела, страдала из-за этого. Потом уже когда вспоминала, считала, что это Бог ее проверять приходил. Дальше, еще лучше. На огороде нашла крест, подняла, носить стала. Вот дался ей чужой крест. Чужую судьбу на себя взяла. Вышла замуж, пара — писанные красавцы, да вот не сложилось, промучившись, развелись ужасно. Потом со здоровьем большие проблемы. А дедушку до самой его смерти не хотела видеть, а он так тяжело умирал. А как умер, так весь сглаз, или что там было, тут же, как рукой сняло, рыдала, на всю жизнь свою другими глазами посмотрела, как много ошибок она наделала, не так жила. А когда начали старые их одеяла и подушки распарывать (не знаю уж зачем), сколько нашли в подушках много скрученных бумажек, проволок, и прочего мусора.

С тех пор она совсем другой человек. Я ее знаю только такой, как она сейчас. А как моя мама рассказывает про нее, какой она была раньше, с трудом верится. Наверно, это и была чужая судьба, которую она приняла. Жаль, что прожила не свою жизнь, она ведь такая красавица. Провинилась тогда перед тем загадочным человеком, вот и за это так страдала. Сколько в жизни загадочного, и как влияет каждый наш поступок на всю последующую жизнь! И забывать про это не нужно.

Автор - AlterEgo.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 636Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Большая семья незнакомец мальчик крест поступок

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 11:59
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5717|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 231
Тогда вообще лучше ничего не поднимать с земли, вдруг чужую судьбу на себя возьмёшь. И пусть эта новенькая пятитысячная купюра и дальше себя валяется у забора) Ну да, а кто знает, может, через неё порчу хотят навести fearful Вот только кто удержится от соблазна не положить её себе в кошелёк?
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Долгопят
Сегодня, 12:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 489
В этом я как раз уверена.Каждый со своим крестом, чужого не бери, а то ,глядишь, не унесешь..
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#3 написал: Ольга 1981
Сегодня, 12:29
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 233
Это все суеверия, а суеверия это грех. Я тоже как то нашла крестик золотой. Хотела вернуть хозяину, но где ж его найдешь? И объявления давала в нашу газету и на остановках повесила объявления, никто не объявился. А потом у батюшки спросила, так мол и так, что делать с этим крестиком. Он сказал посвятить и носить. Что нельзя верить в то, что с чужим крестиком чужую судьбу берешь. Это глупости все. Так и носила я тот крестик достаточно долго, все отлично. Сейчас ношу другой, так как не люблю золото.
По истории: уверена, что крест не повлиял на судьбу бабушки. А вот тот таинственный человек с ребенком заинтересовал. Возможно,действительно какая то проверка была. Очень интересно. И очень часто слышала про всякие гадости в подушках. Что то есть в этом, хотя сама я никогда с таким не сталкивалась.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:56
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1378|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 812
Бог сам с проверками не ходит. А ангелы там всякие, если верит народным верованиям ходят. И что ей яблока жаль стало? Значит внутри там уже что то нехорошее сидело.
И никакой чужой судьбы.
Цитата: Ольга 1981
суеверия это грех.

А ещё это безответственность. Вчера только читала, что самые суеверные люди — это как раз безответственные. Обстоятельства виноваты, да жена в конце концов виновата, но не сам 413.
Пошла вновь слёзы лить.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 15:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 591
Характер у гг истории изначально тяжелый. А найденный крест в данном случае-это лишь один из подкладов, найденных все той же гг.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.