Метка смерти

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:58

Sagoto Просмотров: 270 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 13:58 by

Первый эпизод имел место, когда мне было одиннадцать лет.Я очень хотела котика и наконец принесла с птичьего рынка черного котенка. Абсолютно черного, без единого белого пятнышка. Хорошо помню, как я посадила его на кровать и он начал жалобно пищать, я обняла его и долго успокаивала.Малыш – так мы его назвали – оказался невероятно умным. Я научила его прыгать со стула на стул, наряжала в кукольные платья – ему это не нравилось, но он терпел все, потому что очень меня любил. Как и я его. Но я была ребенком, а он вел себя как взрослый – невероятно терпеливо и снисходительно.Единственной его страстью, кроме меня, была охота. Из-за этого он сам научился выходить во двор и гулял в одиночестве. Часто его не было дома по ночам. Зато утром я открывала окно и кричала:- Малы-ыш! – и тут же из какого-нибудь угла двора как выстреливала черная ракета – он мчался во весь опор, чтобы поскорее забраться ко мне на руки и начать целоваться.Он приносил домой птичек и мышек – еще живых. Я вытаскивала их из его пасти и отпускала. Он терпеливо сносил и это, хотя смотрел весьма неодобрительно. Никогда он не кусался и не царапался.Я считаю, что он не был простым котом. Тут что-то другое.Однажды я заметила, что под правым глазом у Малыша появилась белая волосинка. Это показалось мне забавным и очень милым.Наивное дитя, я тогда и не представляла, что это значит.Несколько недель спустя наш кот, по-видимому, съел отравленную мышь и умер. Рыдали все, вся семья, включая взрослых мужчин.Второй эпизод произошел несколько лет назад.Сосед по съемной квартире открыл дверь и увидел за ней щенка. Оказалось, что семья с другого этажа просто взяла и выставила собачку на лестничную клетку, причина звучала так: «Ребенок не играет».Почему она прошла несколько этажей и сидела именно за нашей дверью, неизвестно. Как бы то ни было, я не возражала, чтобы сосед держал собачку, но его методы воспитания оставляли желать лучшего. Он регулярно бил щенка. В конце концов (не буду описывать ненужные подробности), сосед съехал, а собачка осталась у меня. Это был мальчик, сосед назвал его Лаки, мы звали его Лакуся.Лакуся обладал незаурядной внешностью и характером. Не знаю, как описать все это. Его внешность казалась нарисованной - слишком ровные линии. К тому же, был он молчалив, не лаял (как мои нынешние собаки, по поводу и без повода).Единственное, когда мы слышали его голос – это когда он пел. Причем пел он только под одну-единственную мелодию, из м/ф «Мулан», кажется, по-русски она называется «Кто эта девушка». Это было что-то невероятное, когда начинала играть музыка – он молчал и подвывал лишь вместе с певицей, будто понимал, где нужно вставлять слова, а где должен быть проигрыш.Когда мы решили надеть Лакусе ошейник, он лег и лежал три дня, молчаливо протестуя, не ел и не пил. Мы не сразу поняли, в чем дело, поначалу решили, что собака заболела. Однако, когда ошейник снимали на ночь (что рекомендуется делать первое время), он начинал вести себя, как всегда. Предвосхищая ваши вопросы, скажу, что ошейник не был слишком тугим и не было никаких проблем в этом роде, просто Лакуся, наверное, в душе не ощущал себя собакой, и ошейник, по-моему, оскорблял его чувства.Как-то я заметила, что у него тоже появилась белая волосинка под правым глазом. Я вспомнила Малыша и немного удивилась, но на тот момент не придала этому большого значения.Потом я увидела огненный шар в небе. И моя мама, которая гениально толкует сны и обладает дьявольской интуицией, сказала, что это дурной знак. Про огненный шар, кстати, нужно рассказать отдельно.В общем, гуляла я с собаками. Был вечер, темно. И вдруг – все резко осветилось. На минуту мне показалось, что это машина осветила все фарами, но я тут же вспомнила, что в наш двор машины не въезжают... Подняла глаза и увидела, как мне показалось, огромный огненный шар. Я прямо видела языки пламени, мечущиеся по его поверхности. Он был в небе, прямо над головой. И первой мыслью было, что это метеорит, и я уже приготовилась отпрыгивать в сторону, хотя, наверное, будь это на самом деле метеорит, воронка от него была бы такая, что никакими прыжками я бы не спаслась.К счастью, через секунду я поняла, что оно летит горизонтально, параллельно земле. И видимо, летело высоко, потому что, не меняя высоты, уже через несколько секунд шар скрылся за ближайшей шестиэтажкой. Догонять его при такой скорости было бессмысленно.Что это было, я до сих пор не знаю. Знакомые говорят, что наверняка это была шаровая молния. Я специально искала в интернете фотки шаровых молний, но должна сказать, что не нашла ничего похожего. Внешне он больше всего напоминал изображения солнца на фоне космоса. В общем, не знаю, может, и шаровая молния.Далее произошло вот что: в течение, наверное, дней пяти возле нашего подъезда, сидя прямо напротив двери, дежурили собаки. Причем каждый день новая! Мне они очень не понравились, хотя я люблю животных и чувство это объяснить никак не могу. Старые, лохматые, грязные собаки. Мне казалось, что они ждут именно нас. Сидели прямо перед подъездом и провожали меня глазами. Аж мороз по коже у меня шел от их взглядов. И главное - я всех окрестных собак знаю. И тут – в течение нескольких дней сразу несколько незнакомых псин. Причем все такие похожие между собой и так странно себя ведут. Все эти дни я выводила Лакусю на поводке, либо держала на руках.Наконец, в последний день он выскочил из подъезда сам. Едва увидев это, очередная «дежурная» собака бросилась бежать... Причин убегать у нее не было: Лакуся не проявлял агрессии, да и вообще, насколько я помню, он обратил на нее внимание, только когда она кинулась наутек. Опять же я не понимаю, зачем он за ней побежал, да к тому же так настойчиво пытался ее догнать. На мой зов и крики он не обращал никакого внимания.Старая же собака с необычайной ловкостью неслась прямо к дороге. Целенаправленно. И, хотя это не проезжая часть, а всего лишь дорога между домами, в этот самый момент там откуда-то появилось такси... Машина сбила их обоих. И ту лохматую, и моего Лакусю. Обоих насмерть.Эпизод третий – слава богу, литературный.Пару лет назад в классическом китайском романе «Ветка сливы в золотой вазе» я наткнулась на следующий абзац: «Монах поклоном поблагодарил добродетеля, а перед уходом сказал:– Под левым глазом у вас, милостивый государь, виднеется белая черта – знак смерти. Напасть великая грозит вам еще до истечения нынешнего года. Вы были так щедры, сударь, а посему я обязан вас предупредить. Какие бы важные дела ни ждали вас, ни в коем случае не покидайте родных мест. Остерегайтесь, ох как остерегайтесь!»Сами понимаете, что я тут же вспомнила те белые волоски, что появлялись под правым глазом у моих животных незадолго до смерти. Только вот глаз не совпадает. Может, потому, что там человек, а здесь животное? Как бы то ни было, теперь я твердо знаю, белая черта – это метка смерти.И эти провожатые, что ждали нас у подъезда... Начинаешь воспринимать Смерть как нечто одушевленное, имеющее даже своих слуг и вестников. Прямо целое бюро: кто-то расставляет метки, а кто-то помогает вырвать тех, кого пора забрать, из рук у слишком уж оберегающих их людей...

Ключевые слова: Животные смерть любовь метка авторская история

Другие, подобные истории: