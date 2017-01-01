Проводник или предвестник?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:11

desperate_witch Просмотров: 67 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 02:37 by

Хочу поделиться еще одной историей.Моя бабуля, царствие ей небесное, была самым добрым созданием на свете, прошла вторую мировую, была угнана в плен... И, не смотря на такую тяжелую долю, она всё равно оставалась прекрасным человеком, добрым, отзывчивым, с прекрасным чувством юмора. К сожалению, смерть ни с кем не считается, к 70-ти годам она совсем угасла, ослабла и уже не вставала, порой без причины ворчала и кричала на нас с матерью, но мы не обижались, мы всё понимали.Так вот, не только физически ей было тяжело, уже под самый конец она начала совсем забываться и нести всякую ерунду. К тому моменту лежала она уже давно, где-то около пяти лет, из-за полученной ранее травмы. В общем, мы не думали, что скоро конец...И вот стала она жаловаться на то, что ей мешает спать собака. Не раз просила меня её убрать. Говорила, что она давит ей на грудь или на бок, или что собака в ногах лежит. Я всё списывала на её тяжелое состояние, ну, старый человек, войну пережила, столько ужасов видела, вот и чудится то, чего нет. Да и лет мне тогда было где то около 15-ти, в мистику всякую не особо и верила. Порой она ругалась на эту "собаку", кричала, но мы с мамой лишь грустно переглядывались, животных на тот момент у нас не было.И вот однажды я зашла к ней в комнату и вдруг увидела, как с ее кровати спрыгивает большая черная собака и спокойно, взглянув на меня, удаляется под рядом стоящее кресло. Но я вовсе не испугалась, просто сильно удивилась, заглянула под кресло, а там никого... Спрашиваю у бабушки, мол, а какого цвета собака. Угадайте, какого? Да-да, черного, но бабушка еще и добавила: "Да вон она, под креслом, посмотри..."Что ж, через какое то время бабушки не стало. Эту собаку я больше не видела, но зато видела других животных.Пару месяцев назад видела, как черный кот запрыгнул на тумбочку и исчез. Потом в тот же день готовила на кухне и чувствую, как об мои ноги трется кот. Думала, что мой еду просит, но, услышав знакомое чавканье, увидела, как мой кот в конце кухни мирно наворачивает освой корм. У ноги на миг промелькнула черная кошка, заглянув мне в глаза.И последний случай произошел буквально пару недель назад. Курила на балконе, а сынок мой играл в комнате возле моей кровати. Через окно периодически поглядываю на него, хоть он уже и не крошка. Сама говорю по телефону. И вот вижу, как мой мальчик вжался в стенку рядом с дверью и смотрит с испугом куда-то под кровать. Я решила, что там просто паук, но то, что он мне рассказал, вмиг стерло мою улыбку.Стоял он и играл, вдруг видит, что кот к нему подходит, прошел мимо ноги и под кровать зашел. Ну, ничего необычного на первый взгляд, сын еще подопнуть легонько хотел его под зад, чтобы не мешался под ногами, но когда кот скрылся под кроватью, мелкий услышал шум на кухне. Выглянул в коридор, а там наш кот. Вот тогда возник вопрос, а что же тогда под кроватью-то?Я сказала, что посмотрю сейчас, а сын отговаривает, мол, не смотри, да не смотри. Но под кроватью ничего не было, кроме пыли...Вот такая вот история. Вот и думаю теперь, может, это предвестники или проводники? Только вот умирать-то рано еще.Спасибо за внимание.

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