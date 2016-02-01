Прощание скозь расстояние

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:52

Причина: Авторская стилистика сохранена

Наркомат_просвещения Просмотров: 1 040 Комментарии: 11 +18 Сегодня, 05:52 by

Это случилось со мной в 2008 году. Подростковый возраст - трудное время, и каждый переживает его, как может.Мама достала билет в прекрасный лагерь на берегу Черного моря. За день до отъезда я находилась у любимых бабушки и дедушки. Дедушка имел властный, но отходчивый характер. Мы в тот вечер сильно поссорились из-за ерунды - какой канал смотреть. В итоге я очень обиделась и провела остаток вечера с бабушкой. Приехала мама и, уже выходя на улицу, бабушка окликнула меня: "Сходи хоть с дедушкой попрощайся". "Не буду с ним прощаться!" - в сердцах воскликнула я...Oказалось, пребывать в лагере - достаточно непросто. Сложно скрывать свою инаковость от других...Однажды вечером, идя одиночным путём из столовой, я услышала, будто кто-то окликнул меня по имени. Голос звучал будто через слой воды - не так, как могут говорить люди. Я обернулась, но рядом не увидела никого. Да и никто не мог бы кричать таким образом, несмотря на населённость нашего "городка". Это показалось странным, поэтому запомнилось.Kогда мама встречала меня в нашем городе у автобуса, я обратила внимание, что она носит черный платок, но значение этому не придала - на улице было не лето... Потом, несмотря на просьбы поскорее оказаться дома, мама отвезла меня к бабушке. Когда я пришла, то увидела стол посреди зала. За столом были все, кроме дедушки, и только бросив взгляд на занавешенные часы, я заплакала и поняла что его с нами больше нет...Говорят, он очень сильно хотел связаться со мной, но звонок не доходил. Видимо, своим криком он попрощался со своей любимой внучкой сквозь расстояние. Соотнеся дату и время его смерти со временем события, я поняла, что это так.

Ключевые слова: Покойный дедушка летний лагерь звонок оклик поминки авторская история

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