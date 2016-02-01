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Истории из жизни

Прощание скозь расстояние

Это случилось со мной в 2008 году. Подростковый возраст - трудное время, и каждый переживает его, как может.

Мама достала билет в прекрасный лагерь на берегу Черного моря. За день до отъезда я находилась у любимых бабушки и дедушки. Дедушка имел властный, но отходчивый характер. Мы в тот вечер сильно поссорились из-за ерунды - какой канал смотреть. В итоге я очень обиделась и провела остаток вечера с бабушкой. Приехала мама и, уже выходя на улицу, бабушка окликнула меня: "Сходи хоть с дедушкой попрощайся". "Не буду с ним прощаться!" - в сердцах воскликнула я...

Oказалось, пребывать в лагере - достаточно непросто. Сложно скрывать свою инаковость от других...

Однажды вечером, идя одиночным путём из столовой, я услышала, будто кто-то окликнул меня по имени. Голос звучал будто через слой воды - не так, как могут говорить люди. Я обернулась, но рядом не увидела никого. Да и никто не мог бы кричать таким образом, несмотря на населённость нашего "городка". Это показалось странным, поэтому запомнилось.

Kогда мама встречала меня в нашем городе у автобуса, я обратила внимание, что она носит черный платок, но значение этому не придала - на улице было не лето... Потом, несмотря на просьбы поскорее оказаться дома, мама отвезла меня к бабушке. Когда я пришла, то увидела стол посреди зала. За столом были все, кроме дедушки, и только бросив взгляд на занавешенные часы, я заплакала и поняла что его с нами больше нет...

Говорят, он очень сильно хотел связаться со мной, но звонок не доходил. Видимо, своим криком он попрощался со своей любимой внучкой сквозь расстояние. Соотнеся дату и время его смерти со временем события, я поняла, что это так.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:52
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:52 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 1 040Комментарии: 11
+18

Ключевые слова: Покойный дедушка летний лагерь звонок оклик поминки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 07:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: (203|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 906
В подростковом возрасте мы совершаем много ошибок из-за юношеского максимализма.
Из-за гормонов которые нами правят.
И винить себя за это не стоит. А стоит извлекать уроки.
"Умный учиться на своих ошибках - дурак не учиться в обще"
+++
Мои соболезнования. Хоть и прошло 10 лет.
Вспоминайте дедушку и он будет в вашем сердце надолго.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 08:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 219
Печальная история. Вот мы, правда, в подростковом возрасте можем быть такими упертыми! Не сомневаюсь, что слышали вы именно дедулю.
А скажите, что это за обряд с часами? Почему их взвешивать надо? Про зеркала слышала, а вот про часы первый раз..
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: наборбукв
Сегодня, 09:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Цитата: Ольга 1981
Печальная история. Вот мы, правда, в подростковом возрасте можем быть такими упертыми! Не сомневаюсь, что слышали вы именно дедулю.
А скажите, что это за обряд с часами? Почему их взвешивать надо? Про зеркала слышала, а вот про часы первый раз..

Может часы были с зеркалом. Я у закомых видела такие, большие с маятником и с зеркальными вставками.
Зарегистрирован: 10.08.2016
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 10:59
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1035|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 280
ох уж эти подростковые гормоны....которые не дают спокойно жить ни обладателю, ни окружающим.
наверняка это был дедушка.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 12:12
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1914|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3 431
Все мы в детстве порывисты и глуповаты еще. От меня +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 13:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 80
Грустная история. Вот непонятно только, в чем проявлялась "инаковость" автора, которую трудно было скрывать от других в лагере на отдыхе.
Зарегистрирован: 13.04.2018
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 168
Цитата: Эмма Шульц
Вот непонятно только, в чем проявлялась "инаковость" автора, которую трудно было скрывать от других в лагере на отдыхе.



Сперва зацепилась за эту фразу, а потом забыла. Действительно, в чем?
Зарегистрирован: 10.07.2018
#8 написал: t.eir
Сегодня, 13:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 210
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Эмма Шульц
Вот непонятно только, в чем проявлялась "инаковость" автора, которую трудно было скрывать от других в лагере на отдыхе.



Сперва зацепилась за эту фразу, а потом забыла. Действительно, в чем?

Я тоже подумала, что за инаковость такая?
Зарегистрирован: 18.05.2018
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:03
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Репутация: (1348|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 711
Цитата: t.eir
что за инаковость такая?

Да, интересно.
Услышать наверное, может только тот, с кем связь сильная.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#10 написал: Talisha
Сегодня, 15:23
+1
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Публикаций: 46
Комментариев: 3 173
"С любимыми не расставайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг..."
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#11 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:59
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 168
Мы живем так, как будто у нас впереди очень много времени. .У Карлоса Кастанеды Дон Хуан говорил, что смерть стоит за твоим левым плечом, надо почувствовать её дыхание ... И жить надо постоянно помня об этом.
Зарегистрирован: 10.07.2018
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