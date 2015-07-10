Месть призраков

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 256 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:13 by

Лет 20 назад работал я по действующему в городе маньяку. Люди и раньше пропадали по разным поводам, но тут появилась закономерность. Стали находиться трупы пропавших женщин. У всех изуродованные и перебинтованные лица. Под бинтами обнаруживались аккуратные разрезы, произведенные не абы как, а целенаправленно. Словно кто-то брался за пластические операции, да не доводил их до конца. Объединили серию в общее дело, условно назвали маньяка «Пластик». Папка по делу Пластика угрожающе росла. Вычислить и поймать его в большом городе не удавалось. География найденных тел была разнообразной. Видимо, маньяк пользовался транспортным средством. Вывозил трупы в разные места и там прятал. Столь же велик был разброс по возрасту и социальному положению жертв.Собирая и классифицируя полученные сведения, мы пытались уцепиться за любую подсказку, но все бесполезно. Ничто не объединяло их, кроме изуродованных лиц. Однажды нам, можно сказать, повезло. Появилась выжившая женщина с порезанным лицом. Она чудом смогла выбраться из заброшенного пионерского лагеря, куда затащил ее беспощадный маньяк. Преодолев пешком немалую дистанцию по проселку, жертва самостоятельно вышла на пост ДПС. Во время доставки потерпевшей в больницу мы запротоколировали ее показания. Валентина, на момент дачи показаний находилась в состоянии шока, да оно и понятно. Немудрено после таких потрясений и свихнуться, как я и подумал, когда ознакомился с протоколом.Из прочитанного мне стало окончательно ясно, как маньяк организовывал свои преступления. Он обосновался в заброшенном пионерском лагере. Разъезжал на пикапе, отлавливал жертв. Потом доставлял их на свою тайную базу, где совершал над несчастными противоправные деяния.Со слов Валентины выходило, чтоЧитать далее бредовые вымыслы я счел бессмысленным и со следственной бригадой выехал в больницу, где находилась пострадавшая. Это ни к чему не привело, поскольку ее направили к настоящему хирургу-пластику. При таких обстоятельствах провести дознание не представлялось возможным. Мы связались с принявшим Валентину постом ДПС и выехали туда, чтобы по возможности выйти на место преступления. Если хотя бы часть показаний была правдой, то нам выпадал шанс найти того самого маньяка, который терроризировал город. Сотрудники ДПС сообщили, что заброшенных пионерских лагерей в округе целых 5 или 6. Нам предстояло обследовать их все.Первые два при внимательном осмотре оказались пустыми. Только к вечеру мы доехали до зарослей у старого забора и проржавевших ворот. За ними стояла машина-пикап, что навело меня на мысль о частичной правоте потерпевшей. Вскоре в одном из корпусов бывшего лагеря мы нашли подпольную операционную того самого Пластика. Импровизированный хирургический стол с мощным прожектором, подвешенным под растрескавшимся потолком. Кювет с инструментами — все говорило о том, что маньяк и впрямь считал себя хирургом. Тело самого преступника лежало в углу помещения. Его лицо было обезображено.Эксперт установил, что смерть наступила не так давно. От разрыва сердца, а не от многочисленных ран лица и соответствующей потери крови. По сути дела, Пластик был смертельно испуган. Следов присутствия каких-либо посторонних в помещении не было. Как он залез в угол комнаты, так и скончался там, окруженный одними лишь призраками. И в этом смысле можно было бы поверить в показания пострадавшей Валентины. Но одно дело поверить, а совсем другое — внести в протокол. Кого устроит столь мистическое объяснение реальных событий? Призраков к уголовной ответственности не привлечешь. По возвращении я доложил начальству о проведенной работе и достигнутых результатах. С одной стороны, выходило, что дело Пластика можно было бы и закрыть. Больше этот изувер не угрожал жителям города. Но туманные обстоятельства его гибели вызывали потребность прояснения.«Скорее всего, эта ваша Валентина сама и прихлопнула подлеца, — резюмировал полковник. — А валит на призраков, чтобы избежать уголовной ответственности. Думаю, надо повесить на нее превышение самообороны. Тогда и дело закроете, и виновные понесут наказание!» Логика начальства всегда меня немного удивляла. Как бы ни пострадал человек, а все равно надо его поймать и засудить. Надо было найти настоящих виновников смерти этого недохирурга. Я склонялся к той версии, что некая группа лиц обнаружила место регулярных преступлений и решилась устроить для маньяка мистификацию и самосуд. Для проверки мы вместе с экспертом вновь посетили тот заброшенный лагерь. «Да нет там следов никакой группы лиц», — говорил эксперт, когда мы шли по гулкому от пустоты заброшенному корпусу. Вошли в «операционную». Пользуясь фонариками, стали обшаривать помещение в поисках хоть какой-нибудь зацепки…Вдруг повеяло могильным сквозняком. Около той стены, где прежде лежал труп маньяка, появилась женщина с забинтованным лицом. Ни до, ни после я не встречал призраков, но в тот момент мы с экспертом так перепугались, что моментально освободили помещение. Одно дело знать реальное расположение вещей, а совсем другое — внести это в протокол. Но все же нам удалось убедить начальство не привлекать к ответственности Валентину. Хоть для этого нам пришлось, конечно, постараться. Но для меня и для нашего эксперта ее невиновность была очевидной.Автор - Константин П.

Ключевые слова: Маньяк трупы пострадавшие хирург

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