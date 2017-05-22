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Истории из жизни

Поминайте своих близких!

Мама рассказывала - сидит утром в квартире одна (отец несколько лет... как умер), мы оба в школе, смотрит телевизор. Вдруг на кухне что-то звякнуло.

Значения не придала. Через некоторое время заходит на кухню - на столе стоит рюмка. Край обломан полумесяцем (как будто откусили) и лежит рядом.

Только вечером вспомнила, что сегодня третье октября - день смерти и день рождения (так уже совпало) отца.

Надо сказать, что мы его никогда не поминали - он, в общем, не был хорошим человеком.

Сейчас я каждый год, несмотря на то, что не верю в приметы и всю эту, как мне кажется, "ерунду", тем не менее каждый год третьего октября выставляю рюмку и накрываю хлебом, видимо, мертвым почему-то нужно, чтобы их помянули.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:27
Сегодня, 19:27 by SavelyПросмотров: 94Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Мама отец рюмка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:34
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Комментариев: 207
Ну и правильно, вам не сложно, а ему видимо надо. Его уже нет, и не важно каким был. У вас как ни крути одна кровь.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#2 написал: Лешик
Сегодня, 19:34
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Публикаций: 10
Комментариев: 271
Обычно "помянули" - это приготовили чего то вкусного, сели в семейном кругу или с друзьями, выпили за упокой, поели... Ну, и как бы для покойного, приборы и рюмочку ставят...
Зарегистрирован: 15.04.2017
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