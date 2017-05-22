Поминайте своих близких!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:27

Savely Просмотров: 94 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 19:27 by

Мама рассказывала - сидит утром в квартире одна (отец несколько лет... как умер), мы оба в школе, смотрит телевизор. Вдруг на кухне что-то звякнуло.Значения не придала. Через некоторое время заходит на кухню - на столе стоит рюмка. Край обломан полумесяцем (как будто откусили) и лежит рядом.Только вечером вспомнила, что сегодня третье октября - день смерти и день рождения (так уже совпало) отца.Надо сказать, что мы его никогда не поминали - он, в общем, не был хорошим человеком.Сейчас я каждый год, несмотря на то, что не верю в приметы и всю эту, как мне кажется, "ерунду", тем не менее каждый год третьего октября выставляю рюмку и накрываю хлебом, видимо, мертвым почему-то нужно, чтобы их помянули.

Ключевые слова: Мама отец рюмка авторская история

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