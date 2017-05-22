Поминайте своих близких!Мама рассказывала - сидит утром в квартире одна (отец несколько лет... как умер), мы оба в школе, смотрит телевизор. Вдруг на кухне что-то звякнуло.
Значения не придала. Через некоторое время заходит на кухню - на столе стоит рюмка. Край обломан полумесяцем (как будто откусили) и лежит рядом.
Только вечером вспомнила, что сегодня третье октября - день смерти и день рождения (так уже совпало) отца.
Надо сказать, что мы его никогда не поминали - он, в общем, не был хорошим человеком.
Сейчас я каждый год, несмотря на то, что не верю в приметы и всю эту, как мне кажется, "ерунду", тем не менее каждый год третьего октября выставляю рюмку и накрываю хлебом, видимо, мертвым почему-то нужно, чтобы их помянули.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:27
Сегодня, 19:27 by SavelyПросмотров: 94Комментарии: 2
Ключевые слова: Мама отец рюмка авторская история