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Истории из жизни

Попробуй догони

Историю эту рассказала моя очень близкая подруга. В нашем Истринском районе она приобрела дачу на берегу водохранилища. Сама Оксана с восемнадцати лет увлекается гоночным спортом, за рулём профи, ни одной аварии за все годы. Теперь сама история.

"Маш, я у тебя сегодня переночую? У меня благоверный с друзьями у нас праздник какой- то отмечают, а в Москву пилить не хочу". Ну естественно, я согласна, для Оксанки место мы всегда найдём, а в эту ночь я вообще одна. Зная любовь подруги к сладкому, быстро поставила в духовку пирог, заварила вкусный чай.

Ксюша ввалилась (да, именно ввалилась), минут через сорок. Взгляд бешеный, в руках какой- то прибор. Сидя на полу около входной двери, моя подруга вдруг спросила: "У тебя водка есть?" Водки у меня нет, есть коньяк, который стоит уже лет семь, вот такие мы "алкаши". Выпив подряд две рюмки коньяка (Ксюша всегда за рулём, пьёт спиртное очень редко), подруга стала приходить в себя. На мой немой вопрос стала рассказывать: "Ты прекрасно знаешь дорогу, по которой мы ездим к вам. Спокойная, относительно ровная - в общем, я ничего необычного на ней не замечала. Еду сегодня, музыку слушаю, думаю о том, что девять вечера, а уже темнеет. Пока до Б... доехала, машины ещё были, а дальше пару встретила, и все. Если помнишь, есть там один участок: сначала в горку, а потом вниз.

Так вот, подъезжаю к этой горке, вдруг меня обгоняет на огромной скорости чёрный джип. Я сама ехала 100 км/ч, а он просто пронёсся. Я успела заметить, что это довольно старая модель, ну знаешь, такой "Жип широкий" (сын нашей общей приятельницы, когда был маленький, в 90- е годы, все большие машины называл "жип широкий", что означало Джип Чероки). Я даже не могу сказать, был ли там водитель. Но у меня вдруг появился какой-то ненормальный азарт, педаль скорости в пол и стала догонять этот джип. В голове звучало: "Догони меня, если сможешь!" В горку я просто взлетела, автомобиль был впереди меня, я видела его и дорогу, с горы я тоже просто слетела и гнала вперёд и вперёд.

В какой-то момент я поняла, что впереди ничего нет, но свернуть он не мог - некуда, да и дорога на том участке не петляет. Остановилась на обочине, сильно разболелась голова, тошнило. Минут десять постояла и дальше поехала. Навстречу попадались автомобили, штуки три меня обогнали, но такого я больше не видела. Давай на регистраторе посмотрим, что за зверя я видела".

Посмотрели на регистраторе - ничего! Оксанка едет, музыка играет. Вдруг она резко увеличивает скорость, музыки в салоне нет. По данным регистратора, три минуты Ксюша едет с огромной скоростью, по её словам, порядка 160-180 км, впереди ничего нет. Она останавливается, и снова заиграла музыка.

С чем столкнулась женщина? Что это за автомобиль она видела? Оксана не увлекается ни алкоголем, ни какими другими препаратами, не верить ей у меня оснований нет. Потом она несколько раз ездила по этой дороге, все было спокойно. Как предположили наши дети, Оксана увидела призрак автомобиля, разбившегося на этом месте.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44 by Mary3.11.Просмотров: 531Комментарии: 12
+21

Ключевые слова: Машина-призрак гонки автомобиль авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ранега
Сегодня, 16:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 107
Если не ошибаюсь, в предыдущей похожей истории тоже фигурировал черный джип. Мистика.
Повезло, что можно разогнаться. А то обычно стоишь в жестокой пробке, и мечтаешь, чтоб всех этих машин, кроме твоей, там не было, чтоб быстро да с ветерком )))
Первый плюс. blush
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 17:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (158|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 472
Это было раздвоение личности. В одной машине ехала Ксюша, а в другой она же, но только Оксанка)) Следовательно, Ксюша потеряла из вида "Жип Широкий", а Оксанка на Жипе этом, потеряла Ксюшу.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: conjure one
Сегодня, 17:23
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5607|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 196
Может, наваждение, морок. Как правило, на видео или фотоматериале можно увидеть то, что человеческому глазу недоступно. Здесь же всё наоборот. Кто-то с подругой сыграл злую шутку, надеясь, что превышение скорости приведет к трагическим последствиям. Да и самочувствие её ухудшилось неспроста. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:38
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1342|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 691
Цитата: МертвецкиЖив
Следовательно, Ксюша потеряла из вида "Жип Широкий", а Оксанка на Жипе этом, потеряла Ксюшу

sweat_smile я запуталось в этих хитросплетениях судьбы.

В той истории чёрный крузак вроде был. И он героиню "завез" в какую-то не такую реальность. Вывод: женщины, в позднее время не ездите в одиночку за рулем. А то заманить чёрный джип туда, куда и Макар телят не гонял.

А вот и история искомая https://4stor.ru/histori-for-life/106438-doroga-domoy-ili-bystree-ne-znachit-lu
chshe.html
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Ernesta
Сегодня, 18:53
0
Группа: Авторы
Репутация: (1510|-2)
Публикаций: 109
Комментариев: 1 041
А я бы на месте вашей подруги диагностику сделала на предмет сглаза и порчи, а потом чистку хорошую и защиту. Не к добру это. +
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 207
Цитата: conjure one
Может, наваждение, морок. Как правило, на видео или фотоматериале можно увидеть то, что человеческому глазу недоступно. Здесь же всё наоборот. Кто-то с подругой сыграл злую шутку, надеясь, что превышение скорости приведет к трагическим последствиям. Да и самочувствие её ухудшилось неспроста. +++

А фильмах ужасов всё как в истории. ГГ видит нечто, доказывает, что она не сумасшедшая, а на видиокамерах ничего не видно. Только она одна мечется, с кем то ругается.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#7 написал: Mary3.11.
Сегодня, 18:58
0
Группа: Авторы
Репутация: (47|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 128
Цитата: МертвецкиЖив
Это было раздвоение личности. В одной машине ехала Ксюша, а в другой она же, но только Оксанка)) Следовательно, Ксюша потеряла из вида "Жип Широкий", а Оксанка на Жипе этом, потеряла Ксюшу.


Все бы ничего, но у Оксанки ( она Ксюша) белый крузак. А в 90- х она на " Таврии" ездила.

Цитата: Ernesta
А я бы на месте вашей подруги диагностику сделала на предмет сглаза и порчи, а потом чистку хорошую и защиту. Не к добру это. +


Спасибо, обязательно подскажу.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#8 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:05
0
Онлайн
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 207
В голове звучало: "Догони меня, если сможешь!". А вот это не нормально. Может вы кому дорожку перебежали, и зная ваше увлечение быстрой ездой, решил этим воспользоваться. Как написали выше :морок, порча.

*подруга ваша
Зарегистрирован: 22.05.2017
#9 написал: Mary3.11.
Сегодня, 19:17
0
Группа: Авторы
Репутация: (47|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 128
Цитата: Мария Сайгина
В голове звучало: "Догони меня, если сможешь!". А вот это не нормально. Может вы кому дорожку перебежали, и зная ваше увлечение быстрой ездой, решил этим воспользоваться. Как написали выше :морок, порча.

*подруга ваша


У моей подруги муж младше на 15 лет, но при этом действительно её любит и с сыном общается прекрасно. А вот мама мужа очень не довольна такой женой, может она козни строит.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#10 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:29
0
Онлайн
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 207
Цитата: Mary3.11.
Цитата: Мария Сайгина
В голове звучало: "Догони меня, если сможешь!". А вот это не нормально. Может вы кому дорожку перебежали, и зная ваше увлечение быстрой ездой, решил этим воспользоваться. Как написали выше :морок, порча.

*подруга ваша


У моей подруги муж младше на 15 лет, но при этом действительно её любит и с сыном общается прекрасно. А вот мама мужа очень не довольна такой женой, может она козни строит.

Ох уж эти свекрухи, вот очень даже может быть, очень. На своей шкуре испытала, правда после развода. Дружила она у меня с тёмными силами. Как посоветовала Эрнеста, на диагностику срочно, не игнорировать такой случай.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#11 написал: Ольга 1981
Сегодня, 19:48
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Публикаций: 1
Комментариев: 212
По моему та история называлась "Быстрее не значит лучше". А еще тут была история про порше-призрак. И что им надо этим призрачным машинам? Что за нечисть сидит за рулем таких авто? И ведь явно желает зла, что бы разбился человек. То, что не было видно на регистраторе, это вообще кошмар. Значит на 100% это призрачный гонщик. Я очень рада, что девушка доехала невредимой.
Вот нет в истории ни жутких существ, ни ведьм, а страшно то как!!
Зарегистрирован: 13.12.2017
#12 написал: M717
Сегодня, 20:06
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Публикаций: 7
Комментариев: 796
три минуты Ксюша едет с огромной скоростью, по её словам, порядка 160-180 км

1. За это время машина прошла бы около 9 км. Это приличный участок трассы, который очень сложно проехать, никого не встретив и не обогнав.
2. В стране России есть очень немного второстепенных дорог (а это, как я понимаю, была далеко не магистраль), где можно ехать 180 км/ч, даже если ты мега-гонщик. Рельеф не позволит. Да еще 9 км подряд.
Мое мнение - либо творчество, либо весьма и весьма приукрашенное событие.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
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