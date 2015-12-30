Попробуй догони

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:44

Mary3.11. Просмотров: 531 Комментарии: 12 +21 Сегодня, 15:44 by

Историю эту рассказала моя очень близкая подруга. В нашем Истринском районе она приобрела дачу на берегу водохранилища. Сама Оксана с восемнадцати лет увлекается гоночным спортом, за рулём профи, ни одной аварии за все годы. Теперь сама история."Маш, я у тебя сегодня переночую? У меня благоверный с друзьями у нас праздник какой- то отмечают, а в Москву пилить не хочу". Ну естественно, я согласна, для Оксанки место мы всегда найдём, а в эту ночь я вообще одна. Зная любовь подруги к сладкому, быстро поставила в духовку пирог, заварила вкусный чай.Ксюша ввалилась (да, именно ввалилась), минут через сорок. Взгляд бешеный, в руках какой- то прибор. Сидя на полу около входной двери, моя подруга вдруг спросила: "У тебя водка есть?" Водки у меня нет, есть коньяк, который стоит уже лет семь, вот такие мы "алкаши". Выпив подряд две рюмки коньяка (Ксюша всегда за рулём, пьёт спиртное очень редко), подруга стала приходить в себя. На мой немой вопрос стала рассказывать: "Ты прекрасно знаешь дорогу, по которой мы ездим к вам. Спокойная, относительно ровная - в общем, я ничего необычного на ней не замечала. Еду сегодня, музыку слушаю, думаю о том, что девять вечера, а уже темнеет. Пока до Б... доехала, машины ещё были, а дальше пару встретила, и все. Если помнишь, есть там один участок: сначала в горку, а потом вниз.Так вот, подъезжаю к этой горке, вдруг меня обгоняет на огромной скорости чёрный джип. Я сама ехала 100 км/ч, а он просто пронёсся. Я успела заметить, что это довольно старая модель, ну знаешь, такой "Жип широкий" (сын нашей общей приятельницы, когда был маленький, в 90- е годы, все большие машины называл "жип широкий", что означало Джип Чероки). Я даже не могу сказать, был ли там водитель. Но у меня вдруг появился какой-то ненормальный азарт, педаль скорости в пол и стала догонять этот джип. В голове звучало: "Догони меня, если сможешь!" В горку я просто взлетела, автомобиль был впереди меня, я видела его и дорогу, с горы я тоже просто слетела и гнала вперёд и вперёд.В какой-то момент я поняла, что впереди ничего нет, но свернуть он не мог - некуда, да и дорога на том участке не петляет. Остановилась на обочине, сильно разболелась голова, тошнило. Минут десять постояла и дальше поехала. Навстречу попадались автомобили, штуки три меня обогнали, но такого я больше не видела. Давай на регистраторе посмотрим, что за зверя я видела".Посмотрели на регистраторе - ничего! Оксанка едет, музыка играет. Вдруг она резко увеличивает скорость, музыки в салоне нет. По данным регистратора, три минуты Ксюша едет с огромной скоростью, по её словам, порядка 160-180 км, впереди ничего нет. Она останавливается, и снова заиграла музыка.С чем столкнулась женщина? Что это за автомобиль она видела? Оксана не увлекается ни алкоголем, ни какими другими препаратами, не верить ей у меня оснований нет. Потом она несколько раз ездила по этой дороге, все было спокойно. Как предположили наши дети, Оксана увидела призрак автомобиля, разбившегося на этом месте.

Ключевые слова: Машина-призрак гонки автомобиль авторская история

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