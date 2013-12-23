Наизнанку в лесу

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 676 Комментарии: 12 +16 Сегодня, 10:42 by

Впервые эта мистическая история произошла со мной в детстве. Лето я проводил у бабушки в деревне, занимаясь всем тем, чем положено заниматься деревенскому пацану.Однажды нам, мальчишкам, кто-то рассказал, что в пруду у одной заброшенной деревни водится много карасей. Идти надо было не очень далеко, а потому мы на другой же день собрались ватагой, взяли удочки и отправились на рыбалку.Вышли из перелесочка на свободное пространство... и вот он, пруд. Карасей действительно было завались! Набрав целый садок мы, радостные, собрались обратно. Выходим к перелеску – хм… Перед глазами сразу 3 дорожки вглубь. По какой из них мы пришли – не запомнили. Отправились наугад.Шли, шли – нет нашей деревни. Повернули обратно. Пошли другой дорожкой – снова заплутали. Третьей – не туда выводит и всё тут! Так и плутали, пока не начало смеркаться. Уже было отчаялись, когда один из друзей вспомнил, что ему рассказывала бабушка:- Если когда-нибудь заблудишься в лесу, делай так: сними всю одежду, даже трусы, выверни наизнанку, надень обратно и иди. Выход найдется.К тому времени нам было уже не до смеха, потому решили попробовать. Разделись, потом напялили на себя одежду шиворот-навыворот. Прошли немного в таком виде и вдруг смотрим – поле, наше, перед родной деревней! Ох, и обрадовались!Историю эту можно было бы посчитать случайностью. Но много лет спустя она повторилась, подтвердив своё мистическое происхождение.Я уже был женат. Год, когда это произошло, выдался грибным. Друзья ехали к родным в деревню и предложили нам отправиться с ними, заодно пособирать грибочки.- Теряться там негде: с одной стороны деревня, с другой – трасса, с третьей – высоковольтная линия, а с четвертой – болото. Ориентироваться проще простого, - объяснили друзья.Поехали. Грибов – тьма! Мы набрали полные бельевые корзины, огляделись. Ага, болото. Значит, надо повернуться к нему спиной и идти прямо. Пошли. Шли-шли, шли-шли, смотрим – болото. Ну ладно, решили. Пойдём направо, может просто где-то сбились. Идём. Полчаса топали, глядим – болото! Ну ладно, отправились налево. Прошло ещё минут 20 плутанья, опять болото!Нам с женой стало совсем не по себе. К тому же, начало смеркаться. Я уже припас спички, чтоб жечь ночью костёр, и тут вспомнил про случай в детстве.- Снимай одежду, - сказал жене.Та удивлённо вытаращила глаза – ситуация к романтике не очень-то располагала. Я торопливо объяснил, что к чему. Жена недоверчиво посмотрела на меня, но спорить не стала – усталость давала о себе знать.В общем, напялили мы свою одежду наизнанку и тут же услышали крики друзей! Причём голоса раздавались где-то совсем близко!- Вы где были? Мы уже совсем охрипли! – высказали нам, когда мы наконец-то вышли из леса буквально за каких-то 5 минут. Но тут же встревоженные друзья разразились диким хохотом, увидев наш прикид. Впрочем, нам с женой и самим уже хотелось ржать в голос. Хотя… смех смехом, но работает ведь способ!Автор - Николай Загорный.

Ключевые слова: Лето деревня три дорожки грибы болото прикид способ

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