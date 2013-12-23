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Истории из жизни

Наизнанку в лесу

Впервые эта мистическая история произошла со мной в детстве. Лето я проводил у бабушки в деревне, занимаясь всем тем, чем положено заниматься деревенскому пацану.

Однажды нам, мальчишкам, кто-то рассказал, что в пруду у одной заброшенной деревни водится много карасей. Идти надо было не очень далеко, а потому мы на другой же день собрались ватагой, взяли удочки и отправились на рыбалку.

Вышли из перелесочка на свободное пространство... и вот он, пруд. Карасей действительно было завались! Набрав целый садок мы, радостные, собрались обратно. Выходим к перелеску – хм… Перед глазами сразу 3 дорожки вглубь. По какой из них мы пришли – не запомнили. Отправились наугад.

Шли, шли – нет нашей деревни. Повернули обратно. Пошли другой дорожкой – снова заплутали. Третьей – не туда выводит и всё тут! Так и плутали, пока не начало смеркаться. Уже было отчаялись, когда один из друзей вспомнил, что ему рассказывала бабушка:

- Если когда-нибудь заблудишься в лесу, делай так: сними всю одежду, даже трусы, выверни наизнанку, надень обратно и иди. Выход найдется.

К тому времени нам было уже не до смеха, потому решили попробовать. Разделись, потом напялили на себя одежду шиворот-навыворот. Прошли немного в таком виде и вдруг смотрим – поле, наше, перед родной деревней! Ох, и обрадовались!

Историю эту можно было бы посчитать случайностью. Но много лет спустя она повторилась, подтвердив своё мистическое происхождение.

Я уже был женат. Год, когда это произошло, выдался грибным. Друзья ехали к родным в деревню и предложили нам отправиться с ними, заодно пособирать грибочки.

- Теряться там негде: с одной стороны деревня, с другой – трасса, с третьей – высоковольтная линия, а с четвертой – болото. Ориентироваться проще простого, - объяснили друзья.

Поехали. Грибов – тьма! Мы набрали полные бельевые корзины, огляделись. Ага, болото. Значит, надо повернуться к нему спиной и идти прямо. Пошли. Шли-шли, шли-шли, смотрим – болото. Ну ладно, решили. Пойдём направо, может просто где-то сбились. Идём. Полчаса топали, глядим – болото! Ну ладно, отправились налево. Прошло ещё минут 20 плутанья, опять болото!

Нам с женой стало совсем не по себе. К тому же, начало смеркаться. Я уже припас спички, чтоб жечь ночью костёр, и тут вспомнил про случай в детстве.

- Снимай одежду, - сказал жене.

Та удивлённо вытаращила глаза – ситуация к романтике не очень-то располагала. Я торопливо объяснил, что к чему. Жена недоверчиво посмотрела на меня, но спорить не стала – усталость давала о себе знать.

В общем, напялили мы свою одежду наизнанку и тут же услышали крики друзей! Причём голоса раздавались где-то совсем близко!

- Вы где были? Мы уже совсем охрипли! – высказали нам, когда мы наконец-то вышли из леса буквально за каких-то 5 минут. Но тут же встревоженные друзья разразились диким хохотом, увидев наш прикид. Впрочем, нам с женой и самим уже хотелось ржать в голос. Хотя… смех смехом, но работает ведь способ!

Автор - Николай Загорный.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 676Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Лето деревня три дорожки грибы болото прикид способ

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:01
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1338|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 676
Ситуация ни как не располагала к романтике smeh
При прочтении названия я такие ужастии себе представила — в лесу , вывернутых признаку людей scream
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Gatta_Black
Сегодня, 11:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 528
Тоже знаю этот способ. Надо ещё, вроде, ботинки местами поменять. Также можно материться трёхэтажно, говорят, помогает.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#3 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 11:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 333
Только за действенный совет эта история заслуживает 100500++.))Правда,клещей не оберешься)
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:06
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1338|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 676
Цитата: Gatta_Black
ботинки местами поменять

А нижнее бельё поверх верхнего лучше)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 11:11
+5
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 528
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Gatta_Black
ботинки местами поменять

А нижнее бельё поверх верхнего лучше)))

То-то я думаю, Супермен никогда не теряется! laughing laughing laughing
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#6 написал: DRUID
Сегодня, 11:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (124|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 597
Цитата: Gatta_Black
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Gatta_Black
ботинки местами поменять

А нижнее бельё поверх верхнего лучше)))

То-то я думаю, Супермен никогда не теряется! laughing laughing laughing



smeh
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#7 написал: Talisha
Сегодня, 11:37
0
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Репутация: (1489|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 3 168
А вот в предыдущей истории про призрачный поезд женщинам не помог способ...:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#8 написал: DRUID
Сегодня, 12:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (124|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 597
Заплутавшим в городе , не в коем случае не повторять smile
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#9 написал: Eulalia
Сегодня, 13:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 371
а леший-то проказник)))
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#10 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 14:54
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 77
Это стариннейший способ договориться с лешим, духом места. Описан во многих серьезных источниках по этнографии и мифологии)) Это конечно трудно объяснить, но наши русские ученые-этнографы и лингвисты даже и не пытались это сделать, а просто фиксировали сей интересный нюанс))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#11 написал: Вариор
Сегодня, 15:23
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Репутация: (1108|0)
Публикаций: 226
Комментариев: 2 510
Может проделки лешего и были, а может просто какая-то аномалия.

Цитата: зелёное яблочко
Ситуация ни как не располагала к романтике smeh
При прочтении названия я такие ужастии себе представила — в лесу , вывернутых признаку людей scream


Угу, не то слово. smeh

Как всегда от меня +++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 5.04.2012
            
#12 написал: Spivachka
Сегодня, 16:48
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Публикаций: 0
Комментариев: 167
Главное, в таком в виде к психушке не выйти, а то подберут. Спутают с больными своими. Там только трусы поверх штанов носят. И ботинки оба левые.
Зарегистрирован: 8.11.2017
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