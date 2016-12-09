Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Немцы в тумане

Как-то в августе 1993 года мы с братом отправились в лес. За нами увязалась собака. И вот идем мы по болотистой низинке — не трясине, а так, полусухому старому болоту. Помню, нас еще удивило, что, несмотря на солнечный день, над болотом висела легкая дымка и какое-то марево, а в округе стояла поразительная тишина.

Вдруг впереди березки на краю болота затряслись, словно сквозь них пастух гнал стадо, и нам навстречу из березняка вышли… двое фашистов в полной амуниции! Шли быстро, встречным курсом, о чем-то переговариваясь между собой. Мы буквально остолбенели. Понимаем, что немцы нас, как говорится, в упор не видят. Да и идут как-то странно, не касаясь земли. Ощущение было такое, словно они находятся в каком-то другом измерении, а мы видим лишь их фантомы. Это напоминало комбинированную съемку из старых фильмов. Мы так и стояли, ошарашенные. Собака стала жаться к нашим ногам и скулить. Да и нам, признаться, было не весело.

Еще бы, если перед нами два конкретных фашиста с автоматами! А те прошли мимо, не обращая на нас внимания и не сбавляя темпа ходьбы. Один из них прошел в полуметре от меня, а второй, как я заметил, даже задел плечо моего брата, но не почувствовал этого. Да и брат, как потом я узнал, тоже ничего не почувствовал. Как я уже сказал, немцы между собой переговаривались, да только я их речи не слышал. Зато брат разобрал немецкие слова. Когда плывущие над болотом фрицы скрылись в лесу, оцепенение нас отпустило. Собака рванула спринтером домой, да и мы помчались следом за ней так, что сдали бы зачет по ГТО.

«Быть может, где-то кино про войну снимают?» — размышляли потом мы.

Однако, расспросив местных, выяснили, что никаких съемок в округе не было. Потом наш сосед рассказал, что однажды в сумерках тоже видел фашистов около леса. Правда, те были на лошадях. Сосед затаился в кустах. После этого случая собака категорически отказывалась ходить с нами в лес. Да и мы с братом уже не чувствовали себя там свободно и спокойно. Кстати, потом мы узнали, что в том лесу почти каждую осень бесследно пропадают грибники и охотники. За годы в местных отделениях милиции и МЧС накопились целые списки без вести пропавших.

Автор - Антон Панин, г. Москва.
Источник.
Вчера, 22:27 by QustoПросмотров: 266Комментарии: 2
+15

Ключевые слова: Немцы лес собака

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:51
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1900|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 368
Страх то какой, скорее хрономираж конечно, а куда грибники пропадали не понятно, может в болоте топли - осень все таки, влаги побольше в болоте. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:53
0
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1 140
Комментариев: 8 405
Грибники ходят в лес, а призраки немцев всё стреляют и стреляют, продолжая войну. А кто-то просто увидев их, сами коченеют замертво и домой не возвращается, и списки без вести пропавших в отделениях милиции пополняются с завидной регулярностью. Вот только связывать пропавших с немцами не стоит, болото ведь кругом. А неопытные приезжие, как малые дети, там грибочек, там ягодка....и чем дальше, тем глубже и опаснее трясина в болоте. Предупреждающих знаков нет, местные глубоко не полезут, а приезжие сами виноваты, лезут не понимая опасности болот. Вот и вся загадка без вести пропавших.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.