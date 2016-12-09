Немцы в тумане

Qusto Просмотров: 266 Комментарии: 2 +15 Вчера, 22:27 by

Как-то в августе 1993 года мы с братом отправились в лес. За нами увязалась собака. И вот идем мы по болотистой низинке — не трясине, а так, полусухому старому болоту. Помню, нас еще удивило, что, несмотря на солнечный день, над болотом висела легкая дымка и какое-то марево, а в округе стояла поразительная тишина.Вдруг впереди березки на краю болота затряслись, словно сквозь них пастух гнал стадо, и нам навстречу из березняка вышли… двое фашистов в полной амуниции! Шли быстро, встречным курсом, о чем-то переговариваясь между собой. Мы буквально остолбенели. Понимаем, что немцы нас, как говорится, в упор не видят. Да и идут как-то странно, не касаясь земли. Ощущение было такое, словно они находятся в каком-то другом измерении, а мы видим лишь их фантомы. Это напоминало комбинированную съемку из старых фильмов. Мы так и стояли, ошарашенные. Собака стала жаться к нашим ногам и скулить. Да и нам, признаться, было не весело.Еще бы, если перед нами два конкретных фашиста с автоматами! А те прошли мимо, не обращая на нас внимания и не сбавляя темпа ходьбы. Один из них прошел в полуметре от меня, а второй, как я заметил, даже задел плечо моего брата, но не почувствовал этого. Да и брат, как потом я узнал, тоже ничего не почувствовал. Как я уже сказал, немцы между собой переговаривались, да только я их речи не слышал. Зато брат разобрал немецкие слова. Когда плывущие над болотом фрицы скрылись в лесу, оцепенение нас отпустило. Собака рванула спринтером домой, да и мы помчались следом за ней так, что сдали бы зачет по ГТО.«Быть может, где-то кино про войну снимают?» — размышляли потом мы.Однако, расспросив местных, выяснили, что никаких съемок в округе не было. Потом наш сосед рассказал, что однажды в сумерках тоже видел фашистов около леса. Правда, те были на лошадях. Сосед затаился в кустах. После этого случая собака категорически отказывалась ходить с нами в лес. Да и мы с братом уже не чувствовали себя там свободно и спокойно. Кстати, потом мы узнали, что в том лесу почти каждую осень бесследно пропадают грибники и охотники. За годы в местных отделениях милиции и МЧС накопились целые списки без вести пропавших.Автор - Антон Панин, г. Москва.

Ключевые слова: Немцы лес собака

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