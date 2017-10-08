Белые существа в квартире

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:09

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Сделано_в_СССР Просмотров: 355 Комментарии: 4 +10 Вчера, 21:09 by

Эта история не моя, а папиного друга. Они с папой жили рядом, вместе в школе учились, в один институт поступили. После окончания попали в шахтёрский город. Папин друг на момент истории этой жил там с девушкой. Она работала в ночные смены и как-то попросила его переночевать в её квартире. Ссылалась на то, что ей очень трудно там спать, как будто энергию всю у неё выпивают, тяжело как-то там.Друг, конечно, согласился, посмеиваясь над ней. Времена тогда были напрочь атеистические, 70-е прошлого столетия. Сам город был построен не так давно, дома, соответственно, тоже. Это я к тому, что никаких кладбищ, замурованных в стену людей, колдунов не жило до этого. Районы Крайнего Севера до XX века вообще мало кому интересны были, кроме оленей и белых мишек.В общем, остался он ночевать с собакой этой дамы. Потом, говорит, просыпаюсь оттого, что тяжело то ли дышать, то ли вообще тяжко, видит два белых силуэта. Говорит, что ни страха, ни ужаса какого-то не чувствовал, просто оцепенение какое-то. Сначала подумал, что сон. Но собака стала скулить и уж очень материально жаться к его ногам.Рискнул спросить, кто они и что им здесь надо. В ответ услышал, что от него им ничего не нужно. И от хозяйки квартиры тоже, просто у них здесь проходит портал, что ли. После их ухода папин друг чувствовал очень сильную усталость, реально вся энергия куда-то ушла (с ними, похоже). Друг папин, естественно, был абсолютно трезвый, никаких средств, расширяющих сознание, не употреблял, максимум, чем баловался, так это никотином.Что было дальше с этой девушкой, я не знаю, так как после распределения и отработки они с папой вернулись в родные края. Рассказывал он это очень давно, в пору моего детства, и поэтому так написано: в общих чертах, что помню от 8 лет. Как это объяснить, никто не знает. Но было это реально. Если кто-то подскажет, буду благодарна, давненько вопросом мучаюсь.

Ключевые слова: Тяжесть белый силуэт портал потеря энергии

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