Старая вещь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:47

Seipron Просмотров: 219 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 20:47 by

Моя мама в выходные дни любит ездить на барахолку, покупать всякую ненужную ерунду. Вазы, чашки, магнитики и прочая хрень. Живу я в другой квартире. Временами она пытается спихнуть часть этого барахла мне и моей супруге. Но я не беру таких вещей, даже если они ценные.Тогда мама начинает их раздаривать родственникам. Родственники у нас жадные. Все берут.Недавно я зашел к маме домой, попить чаю, узнать, как дела. Она мне рассказала следующую историю.Я тут на базаре купила шкатулку, продавал ее мужик, пьянчужка. За двести рублей отдал. Шкатулка красивая, он сказал, сделана из дуба, еще прабабки его.Ну решила я, что она мне не нужна. Подарю ее теть Гузели (младшая сестра моей бабушки), чтобы она туда украшения свои складывала и хранила. Отвезла ей, понравилось. Дня два назад, она позвонила мне.Со слов тети.Шкатулка качественная, хорошая. Я ее помыла водой с солью, высушила. Положила туда серьги, кольца. Саму шкатулку высоко в сервант поставила. Рада была такому подарку. На следующий день хотела кольцо надеть, а его там нет! Подумала на внучку, но ей всего два годика, она бы не залезла туда. Высоко же. Сын, Динар, не взял бы, жена его тоже. Отец его у любовницы уже неделю. Все обыскала, нету нигде! Расстроилась… Кольцо простое, но со мной уже много лет… Память. Пошла с Алиной (внучкой) погуляла. Когда вернулась домой, кольцо лежало на моем диване-кровати. Обрадовалась, ругая себя за то, что растяпа слепая взяла его. На мое удивление... оно было немного сплющено, форма была не круг, а овал. На палец не лезло. Ну, думаю, это я так его… Уложила Алину спать, сама сбегала к соседу, он раньше ювелиром работал. В 90-е он при сокращении попер с работы инструменты и некоторое оборудование. Поправил кольцо за обещанный недорогой коньяк.Зашла в квартиру, поставила чайник. Сижу в инстаграме, слышу, как кто-то слабым женским голосом еле слышно сказал: "Степан… Степан"... Решила, что на улице кто-то зовет Степана. Все было нормально, пришли сын и сноха с работы, поужинали. Ночью проснулась я от того, что захотела в туалет. Сходила, легла. Лежу, заснуть не могу. И так и эдак кручусь, не помогает. Вдруг прямо около моего уха услышала: "Степан"… Как подскочила, закричала, сын забегает в комнату. Включает свет, спрашивает, что случилось. Сказала ему, кошмар приснился. Он поворчал, спать ушел. Я халат накинула, на кухню ушла. Так до утра и просидела. Чем светлее становилось за окном, тем больше я верила, что мне почудилось…Дети проснулись, стали собираться на работу. Я зашла к себе в комнату, застелила диван. Гляжу, шкатулка приоткрыта. Точно помню, вчера ее закрывала. Достала ее, открыла, а оттуда пахнет нехорошим деревом - гнилым. Высыпала все свои украшения, понесла ее в ванную. Когда шла, меня как будто ножом укололи в ладонь, выронила шкатулку из рук. Шкатулка упала. Нервы не выдержали, взяла ее вышла на балкон и выкинула. Когда ее выбрасывала, мне словно кто-то по затылку подушкой ударил. Больно не было, жутко стало... Сразу же после этого вымыла то место, где стояла шкатулка, водой с солью.Выслушав маму, я в очередной раз стал говорить, что надо перестать покупать старые вещи!Только она непробиваемая… Говорит, что тетя сама себя накрутила, вот и мерещилось ей.Обижаться на тетю не стала, вазу ей хрустальную купленную на базаре подарить хочет…

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