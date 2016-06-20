Черная девственница

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:20

Причина: Заменила раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 56 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 09:20 by

Маленькая шкатулка с выгравированными инициалами А.М. была ее единственным подарком от возлюбленного. Он ушел на войну еще в 1943 году, да так и не вернулся. Прошло уже много лет, а она так его и не забыла, так и не вышла замуж, а в деревне получила имя «черная девственница», потому что любой парень, который на нее обращал внимание, становился жертвой ужасного несчастия. И вот она умерла, в одиночестве, а шкатулка так и осталась в ее полуразваленном доме…Ребята решили поехать на день рождение их подружки Дианы в деревню, где девушка решила собрать всех своих друзей, чтобы они отдохнули и поплавали в маленьком озере, за домом.Дорога оказалась длиннее, чем ребята думали, и машина на полпути заглохла, прямо посередине какой-то заброшенной деревни. Ребята решили найти кого-нибудь, кто сможет им помочь.Молодые люди вышли из машины и направились вглубь деревни, и тут, как назло, начался холодный дождик. Ребята начали стучаться в дома, но никто не открыл им дверь. Одна из девчонок вдруг завопила:- Сюда, сюда, - тут дверь открыта!Все гурьбой бросились в полуразваленный дом.Видно было, что дом уже давно заброшен, и почти ничего в доме не осталось, ни мебели, ни вещей, только сломаные стулья да гора строительного мусора.Жанна, девушка, первая заметившая открытую дверь, увидела, как среди мусора что-то блеснуло. Девушка медленно подошла к мусору и медленно достала тяжелую старинную шкатулку, украшенную полудрагоценными камнями.Жанна попыталась незаметно спрятать шкатулку в сумку, но одна из девушек краем глаза все время следила за Жанной, потому что тоже заметила шкатулку.Дождь закончился, и все вместе вышли из полуразвалившегося дома. На улице ярко светило солнышко. И вдруг с крыши дома упал кирпич, прямо на голову парня, который уже много лет был влюблен в Жанну.Девушка тут же бросила на пол сумку и подбежала к парню. На их крики прибежала девушка из соседнего дома.Попозже подошла бабушка, она сразу же смекнула, в чем дело.Бабушка отвела Жанну за дом и сказала:- Этот парень, наверное, действительно тебя любит, - девушка непонимающее посмотрела на бабулю, - потому что проклятие шкатулки действует только на настоящую любовь.- Что это за проклятье? - спросила Жанна.- Это шкатулка «черной девственницы», — сказала бабушка, - любая девушка, которая владеет этой шкатулкой, становиться виновницей несчастий. Они случаются с мужчинами, которые ее любят.Жанна, не говоря ни слова, подошла к сумке, что бы вернуть шкатулку на место, но не обнаружила ее.Девушка поднялась на шаткую скамейку и громко сказала:- Кто бы ни забрал шкатулку, верните его дом! Она проклята! Я говорю правду!Все молчали.Прошел месяц, Жанна узнала, что в автокатастрофе погиб Андрей, парень Дианы. Жанна позвонила ей, и произнесла только одни фразу:- Верни шкатулку на место…С этих пор она Диану больше не видела.

Ключевые слова: Маленькая шкатулка проклятие шкатулки «черная девственница»

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