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Истории из жизни

Необычный оберег

Сколько себя помню, мама постоянно уговаривала бабушку Зину (мою прабабушку) переехать к нам, а та отказывалась.
— Чего я в городе не видела? А здесь у меня дом, огород, живность…
Мне было семнадцать, когда однажды вечером позвонила бабулина соседка и попросила нас поскорее приехать в село.
— Что случилось? — спросила мама охрипшим от тревоги голосом и включила громкую связь, чтобы и мне был слышен разговор.
— Откуда я знаю? — фыркнула тетя Нюся. — Михайловна меня попросила позвонить, сказать, что завтра ждет к себе. И чтобы Шура тоже непременно приехала…

Мы нашли бабу Зину на огороде, где она, как ни в чем не бывало, полола грядки. После обильного деревенского обеда бабушка отправила маму пойти допалывать грядки с огурцами. Та ничего спрашивать не стала, молча взяла тяпку и вышла.

Когда мы остались в комнате одни, баба Зина посмотрела на меня долгим изучающим взглядом, будто видела впервые, затем сказала: «Погоди маленько», — и вышла в другую комнату. Вскоре вернулась, положила на стол руку, сжатую в кулак, и снова стала пристально изучать мое лицо. Наконец разжала сухонький кулачок, и я увидела на ее ладони кольцо с большим темно-розовым камнем необычной огранки.
— Это тебе…

Я взяла украшение и попыталась надеть на палец. Оказалось, мало — налезло лишь на мизинец.
— Ба, а что это за камушек?
— Бог его знает… Может, драгоценный, а может, стекляшка. Только это колечко не камнем ценно. Оно предупреждает о беде. Если заранее знаешь, отвести можно!
— Ясно, — кивнула я. — Предупрежден, значит, вооружен. А почему ты его мне даришь, а не маме или бабушке?
— Размазни они обе. Боятся всего… Такие, если их о грядущей напасти предупредить, запаникуют, станут безропотно, как агнец на заклании, самого плохого ждать, вместо того чтобы бороться или хотя бы соломки подстелить. А ты совсем другая — смелая — в нас с дедом пошла.

Я сняла колечко с мизинца, поднесла к глазам. Пробы нет. Что за металл — непонятно, то ли медь, то ли червонное золото. Камень огромный, странной формы. По дизайну больше на современное смахивает, чем на старинное.
— Семейная реликвия, значит, — протянула я задумчиво, снова надевая кольцо на мизинец. — Это понятно. Непонятно, как оно может о несчастье предупреждать.
— Да проще простого! За несколько дней до беды часть камушка темнеет и мутной становится. Если слева помутнел, значит, тебя одну напасть коснется, если справа — кого-то из близких, а если весь — жди горя неминуемого. За всю мою жизнь только раз такое было. Двадцатого июня сорок первого камень стал мутным-мутным, почти черным. Я тогда маме и всем односельчанам сказала: скоро война начнется, да меня никто не послушал…

Я в мистику до этого не верила, решила, что баба Зина всякие небылицы напридумывала. Вернулась мама, и теперь уже я была отослана из хаты:
— Шура, на одном кусте малина уже поспела, иди полакомись.
Я добросовестно объела красные ягоды со всех трех кустов, потом села на лавочку и подставила лицо солнышку.

С крыльца спустилась мама, устроилась рядом.
— И о чем вы с бабой Зиной секретничали? — поинтересовалась она.
— Да ни о чем. Она мне колечко подарила, — я подняла руку и оттопырила мизинец.
— А мне давала распоряжения насчет имущества и живности и показывала, в чем ее хоронить. Говорит, что чувствует себя хорошо, ничего не болит. Просто пора уже, мол, зажилась на этом свете, — мама понизила голос до шёпота.
— Знаешь, Сашка, по-моему, у нее с головой уже не в порядке. Как бы бабушку в город увезти? Специалистам показать, да и вообще… Лучше ей быть под присмотром. Только даже пытаться не стоит, все равно не поедет!
— Давай все-таки попытаемся, — сказала я и вернулась в дом.

Вопреки обыкновению, баба Зина не сказала «нет» на наши уговоры, а ответила уклончиво:
— Вы у меня переночуйте, а завтра будет видно, может, и поеду…
Конечно, мы остались, а когда утром проснулись, обнаружили, что баба Зина не дышит. Так уж получилось, что я впервые видела покойника, но никакого страха не испытывала — у бабушки было спокойное умиротворенное лицо, а на губах — улыбка. Будто просто спит и видит во сне что-то хорошее.

На похороны семья собралась в полном составе: и отец прервал командировку, и Вовка вернулся из альплагеря, и бабушка со своим вторым мужем из Минска прилетела. Все обратили внимание, что мама не только расстроена и угнетена, но и чем-то напугана. На поминках начали допытываться, чем вызван ее испуг. Она рассказала со всеми подробностями о нашем приезде в село. Родственники — сплошь люди здравомыслящие — решили, что нет ничего необычного в том, что человек в девяносто два года решил сделать распоряжения на случай своей кончины. А что умерла в ту же ночь — просто совпадение. Я подумала о «волшебном» кольце. Ведь, по идее, страшнее смерти беды нет, а камень накануне оставался прозрачным. Значит, «развела» меня бабуля, как детсадовку. Зачем? Теперь уже на этот вопрос никто ответа не даст…

Спустя пару дней я решила сходить в ювелирную мастерскую: чтобы увеличили размер колечка до нужного, а заодно и оценили его.
— Должен вас, девушка, огорчить, — сказал старичок-мастер, откладывая лупу. — Это не золото, а медь с тонким слоем позолоты. А камень — стекло.
— Кольцо старинное?
— Не похоже. Иначе позолота давно облупилась бы.
Вернувшись от ювелира домой, я бросила бабушкин странный подарок в ящик стола и не вспоминала о нем несколько лет.
Наткнулась на колечко только через четыре года, причем обнаружила его не в столе, а в шкатулке, где хранила свою бижутерию. Очень удивилась, потому что совершенно не помнила, как его туда перекладывала. В конце концов решила, что это маминых рук дело: наверное, убирала в моем столе и положила «драгоценность» туда, где ей лежать полагается. Хотела было закрыть шкатулку, но вдруг появилось ощущение: с кольцом что-то не так. Сразу не поняла, что именно, лишь когда вынула его, увидела, что стекляшка с одного бока немного помутнела и потемнела. Сразу вспомнились слова бабы Зины: «Если слева помутнеет — значит, беда ждет тебя». На душе сразу стало тревожно…
— Ерунда, — попыталась я отмахнуться от нехорошего предчувствия. — У меня все хорошо: и сессию сдала на «отлично», и со здоровьем порядок, а в личной жизни — вообще все супер! А будет еще лучше!

Две недели назад я познакомилась с замечательным парнем по имени Сергей, ему двадцать семь лет… Мой новый друг занимался каким-то бизнесом — вероятно, успешно, потому что имел свою квартиру в центре и красивую иномарку. Но дело, конечно, было не в квартире и машине, а в том. что Сережа внимательный, заботливый, нежный… И влюблен в меня — это невооруженным глазом видно. А уж как я в него!

Однажды Сергей позвонил и сказал огорченно:
— Сашенька, у нас не получится вечером пойти в ресторан. Я споткнулся, упал и растянул связку на ноге. Только что из больницы приехал. По дому еле-еле ковыляю, и то с костылем. Сашенька, мне неудобно к тебе обращаться с такой просьбой, но просто нет другого выхода. Я сегодня должен был встретиться со своим партнером по бизнесу, передать ему документы. Ты не могла бы…
— Конечно передам.
Помчалась к любимому. Сережа подробно рассказал, где должна состояться встреча, и как выглядит его компаньон, потом дал мне большой, довольно пухлый заклеенный конверт, и я поехала выполнять его поручение.

В назначенном месте ко мне подошел мужчина средних лет. Я достала пакет, протянула ему и… В первое мгновение ничего не поняла. Почему вокруг столько людей? О чём они кричат? Зачем мне надевают наручники? Только в отделении полиции осознала, во что вляпалась. Оказывается, в конверте было несколько чистых листов бумаги и десять небольших пакетиков с… героином. Несколько недель я провела в СИЗО, а отпустили лишь после того, как папа подключил все свои связи. Задержали Сергея, и он признался, что использовал меня втемную. Кстати, с ногой у него все было в порядке.

Пока я сидела в следственном изоляторе, сто раз вспомнила о бабушкином кольце. Ведь оно меня предупреждaло: жди беды. Почему же я не попыталась ее предотвратить? Почему не отказалась от поручения Сергея или хотя бы не заглянула в конверт? Когда вернулась домой, первым делом полезла в шкатулку и достала бабушкин перстень. Камень снова был прозрачным. Теперь я уверовала в его чудесную силу. Вдела колечко в цепочку и повесила на шею как кулон. Ношу не снимая. Это мой оберег от всех бед.

Автор - Александра.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:49
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 04:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 168Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Прабабушка Зина украшение колечко предупреждение о беде оберег

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 07:43
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Интересная история.
Только не совсем понятно, где на кольце правая сторона, где левая.
Хотя может камень был несимметрично огранен.
+++
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#2 написал: ARCB
Сегодня, 07:57
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Интересная история, плюс. Мне ещё кажется, что ювелир ошибся.
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