До самой смерти

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:26

Причина: Aвторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 194 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 01:26 by

В моей жизни Ирина присутствовала всегда. Мы вместе учились в школе, вместе прогуливали уроки, вместе бегали на свидания и выходили замуж. Я уже привыкла к ее внезапным визитам, к ее привычке плакаться в жилетку. Я не могла ничего запланировать на вечер, потому что это было бесполезно. Звонок в дверь сообщит о том, что подруга уже здесь. Со словами: «Не видела тебя целую вечность!», — она протянет пакет с пирожными, пройдет в мою квартиру, как к себе домой, и сразу направится на кухню, где у нас проходят сеансы чаепития, психотерапии и беседы о смысле жизни. Ира имела привычку рассказывать обо всех своих проблемах и тревогах, а я должна была внимательно ее выслушать и дать совет, который она всегда игнорировала.Мой супруг не раз бурчал:— С Иркой больше времени проводишь, чем со мной! Может, она скоро жить к нам переедет?Я тут же пресекала Сашкино бурчание:— Ну как тебе не стыдно! У нее проблемы, а ты только о себе думаешь!На это он всегда отвечал: да если количество Иркиных визитов умножить на качество ее проблем, то для меня скоро не останется места в твоей жизни.— Дорогой, ты у меня под номером один. Был, есть и будешь! — говорила я ласково.Когда чувствовала, что буря миновала, оставляла мужа и шла выслушивать очередную Иркину трагедию и лопать сладости. Если честно, то мне самой все это стало надоедать. Подруга подругой, но семья ведь дороже! Как сейчас помню тот зимний вечер…Я пришла с работы уставшая и замерзшая. Из кухни доносился запах запеченной в духовке курицы — Сашка приготовил ужин. Муж откупорил бутылку вина, наполнил фужеры.— Юленька, солнышко мое… Как хорошо, что мы встретились. Я хочу, чтобы ты знала…В эту минуту в дверь настойчиво позвонили.— Ну вот. Мы не ждали, а вы приперлись! — Залпом выпив вино, он пошел открывать.— Ирочка! А мы уже начали переживать по поводу твоего прогула. Решили, что сегодня у тебя совесть проснулась, и ты позволишь нам побыть наедине! — донесся из прихожей злой голос.Но Ирка, казалось, и не слышала его колкостей: прошла в комнату, не снимая шубы, шлепнулась на диван и громко зарыдала. Я осталась ее утешать, а муж отправился на кухню ужинать в одиночестве.Ирка плакала навзрыд. Иногда сквозь слезы она произносила обрывки фраз: «Он сказал: «Ни за что!». Понимаешь? Он сказал, не даст. Никогда!». Я догадалась, что речь шла о разводе. Подруга так запутала свою жизнь, что теперь, чтобы все поставить на свои места, ей пришлось бы потратить уйму сил, нервов, времени и денег. С деньгами у нее в данное время был порядок. А с остальным — как повезет.Дело в том, что, еще будучи студенткой, Ирка влюбилась в молодого перспективного красавца Влада и не обращала никакого внимания на своего верного «оруженосца» Ивана (Ваня был давно влюблен в Ирку и буквально ходил за ней по пятам). Бурный роман с Владом подходил к финальному завершению, и жених решил познакомить Ирину со своими родителями. Те будущую невестку не оценили и поставили сыну условие: «Или она, или мы». Ясное дело, перевесила чаша весов родителей. Они были обеспеченные и влиятельные люди, и Влад не стал лишать себя материальной и прочей опеки. Ирка к тому времени ждала ребенка, но Владу сообщать об этом не торопилась: хотела преподнести мужу сюрприз в день свадьбы. Когда поняла, что свадьбы не будет, решила никогда ему о ребенке не говорить.Она тогда больше месяца рыдала, и все это время рядом с ней был Иван — утешал… Ему первому и призналась подруга, что беременна. Ваня призадумался и пришел к выводу, что нужно спасать ситуацию. И ситуацию, и репутацию.— Знаешь, Иришка, — сказал он тогда, — давай повернем дело так, будто не он тебя бросил, а ты его.— Как?! — сквозь слезы спросила Ирина.— А ты замуж за меня выходи! — предложил Иван. — Обещаю любить и тебя, и нашего сына.Он нарочно сказал «нашего», чем окончательно и покорил Ирку. Она вышла замуж за Ивана. И, как ей казалось, почти полюбила его. У них в семье рос замечательный сынишка Ромка. Было все хорошо. Почти хорошо…До тех пор пока Ирина опять не встретила Влада. Как-то, опаздывая на работу, она остановила частника на джипе. Дверца распахнулась, и… Увидев такое любимое и родное когда-то лицо Влада, Ира сразу поняла, что пропала. Вот тут то и завертелась карусель… С тех пор и бегала ко мне плакаться в жилетку! Я хорошо знала Ивана: прекрасный семьянин, с жены пылинки сдувает, сына обожает, деньги приносит, помогает по хозяйству… В общем, всем мужик хорош, один лишь недостаток — нелюбимый! Раньше Ирина пыталась убедить себя и окружающих, что любит мужа, но после того, как в ее жизни снова появился Влад, вся Иркина нелюбовь к Ивану стала видна невооруженным глазом. Всем, даже их сыну.Иногда Иван тоже заходил к нам. В последнее время он очень осунулся, ходил угрюмый, поникший. Было видно, что у человека горе, и он сильно переживает. Просил меня уговорить Ирину не рушить семью, не травмировать сына. Я находилась между двух огней! Было очень жаль Ивана, но в то же время и Ирку, ведь у нее своя правота: жизнь одна, и ее нужно прожить рядом с любимым…В тот вечер Ирина плакала дольше обычного, а уходя, сказала:— Юля, мне твоя помощь нужна. На работе девчонки дали адрес одной гадалки. Говорили, что она никогда не ошибается. Хочу завтра к ней сходить. Хочу услышать, как она скажет, что я останусь с Владом и нашим сыном. Кстати, Иван без моего ведома отвез Ромчика к своей матери в деревню. Говорит, что спасает психику сына. Ты только подумай, ребенком меня шантажирует! — Ирка нервно усмехнулась и неожиданно спросила: — Сходишь со мной к гадалке? Она тут недалеко от тебя живет. А то мне одной страшновато…Я нехотя кивнула (не нравилась мне эта затея!).После того как подруга ушла, я вернулась на кухню. Сашка пил чай и разгадывал кроссворд.— Неужели все так серьезно? Дело идет к разводу? — спросил муж.— Похоже на то…Если честно, в тот момент меня больше интересовала остывшая курица, чем проблемы подруги.— Бедный Иван! — задумчиво произнес Саша. — Не хотел бы оказаться на его месте!Утро следующего дня выдалось чудесным: весело светило солнце, поблескиват свежевыпавший снежок, мороз пощипывал щеки… Из всех этих мелочей складывалось настроение. Приподнятое — и у меня и у подруги. Мы шли заглядывать в Иркино будущее. Наконец-то она услышит все, что хочет… Перестанет плакать, нервничать, суетиться — и, возможно, оставит меня в покое! Дом, в котором жила гадалка, мы нашли быстро. В комнате полностью отсутствовал солнечный свет. Окна были занавешены тяжелыми шторами. У одной стены стоял диван, у другой — два огромных кресла. В центре — круглый стол, покрытый такой же тканью, что и на окнах. За столом сидела женщина с мрачным лицом. А может, таким оно казалось от мерцания зажженной свечи?— С чем пожаловали? — грубым голосом спроста гадалка. — Кто из вас более любопытный, присаживайтесь поближе! — и указала на стул, что стоял напротив.Ира робко присела. А мне велено было сесть на диван и сидеть тихо. Женщина долго и пристально смотрела на Иришку, затем разложила карты.— Что, мечешься между двумя мужиками и никак не решишь, к какому берегу прибиться, так, красавица?Ирка сидела не дыша и не сводила глаз с разложенных карт.— Ну что ж, вижу — слезы были, неприятный разговор был, разлуку с сыном сильно переживаешь, — медленно и протяжно «читала» карты гадалка.— Да знаю я! Знаю, что было! — вдруг сердито перебила подруга гадалку. — Вы мне скажите лучше, что дальше будет? Уйду от мужа к любимому? Когда? И чтобы без проблем. И суд чтобы без проволочек, без срока на примирение, — лихорадочно говорила она.Гадалка подняла голову и пристально посмотрела Ирке в глаза.— А не будет никакого суда. И развода никакого не будет. С мужем будешь жить до самой смерти! — сказала как отрезала, после чего — сложила карты и резко встала, давая понять, что сеанс закончен.— Нет, вы меня не поняли! Может, у вас карты плохие? Пожалуйста, прошу вас, раскиньте еще раз! — умоляюще прошептала Ирина, но ворожeя только головой покачала. — Будет! Все у меня будет! — перешла подруга с шепота на крик. — И развод, и новая свадьба! А вы… Вы просто не умеете гадать! Только деньги с людей зря берете! И как не стыдно!— Не нужно мне твоих денег, — спокойно сказала гадалка. — Я все сказала! Теперь уходите!Выходной был испорчен. Настроение тоже… Остаток дня Ирина провела у меня, возмущаясь, плача и причитая:— Вот шарлатанка! Никакого будущего она не видит! И карты у нее врут, врут, врут! Чтобы я еще раз пошла к гадалке!..На следующей неделе Ирина отнесла в суд заявление на развод. Ромкины каникулы близились к концу. Подруга, совсем недавно получившая в подарок от мужа машину и сдавшая на права всего месяц назад, решила сама съездить за сыном. Ивану даже не сказала, что едет за ребенком — не хотела, чтобы он ехал вместе с ней и там, на пару со своей матерью, снова давил, чтобы она перестала сходить с ума и забрала заявление на развод.Погода в тот день стала портиться. Вначале падал липкий мокрый снег, затем снегопад прекратился, а мороз стал крепчать. Весь день на душе у меня было неспокойно. Волнение сменялось чувством страха. Саша еще накануне уехал в командировку, и я очень переживала за него. Поздно вечером зазвонил телефон. Я всегда боялась поздних звонков. Несмело подняла трубку… Иван. Он плакал и что-то бессвязно бормотал. Из всего сказанного я поняла только одно: Ирины больше нет. Не справилась с управлением… Так вот, что значили слова гадалки: «С мужем будешь жить до самой смерти»!Прошел год, как Ира погибла. Как мне не хватает ее внезапных визитов, наших разговоров о смысле жизни за чашкой чая! Порой кажется, что сейчас отворится дверь, в комнату войдет красивая женщина и произнесет: «Не видела тебя целую вечность!», — а в ее руках будет пакет с пирожными…Автор - Юлия.

Ключевые слова: Подруга детства проблемы гадалка жить до самой смерти авария смерть

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