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Истории из жизни

К чему бьётся зеркало

Я и сама, до прошлой осени, смеялась над подобными страхами, отделываясь шутками. Но, одна история заставила пересмотреть мои атеистические взгляды.

Было это так… Мы ждали гостей. Я торопилась с уборкой — вот уже должны прийти друзья, а дел ещё — вагон и маленькая тележка. Конечно, еда готова, дом в общем тоже приведён в порядок. Осталась ванная комната. Мой муж — Илья — вымыл в ней всё, кроме зеркала, и уже собирался его мыть, когда я вспомнила, что забыла купить сок. Поэтому Илья был оперативно отослан в магазин, а зеркало начала мыть я — привычно и быстро. До сих пор не понимаю, что произошло: то ли проржавел крючок, на котором оно висело, то ли я его слишком сильно качнула. Но зеркало, как в замедленной съёмке, провернулось у меня в руках и внезапно сорвалось. Удар о раковину, грохот, звон… В голове мелькнуло: «Вдребезги и попалам!»

Я смотрела на осколки, разлетевшиеся по всей ванной комнате. В них отражалась и моя расстроенная физиономия, и потолок, и окно, и испуганный сын… Помню, как крикнула ему: «Не смотри сюда!», но скорее инстинктивно, чем осознанно. Как назло, раздался звонок в дверь. Наверно, — это гости. К счастью первой пришла Светка, моя институтская подруга. Она тут же бросилась на помощь. Когда мы, наконец, закончили собирать осколки, Светлана опять присела на корточки.
— Нужно все осколки тщательно собрать, — сказала подруга. — Потому что, если хоть что-то останется, тебя семь лет будут преследовать несчастья.
— Светка! Да хватит тебе! — рассмеялась я. — Ты что, веришь в такие глупости?
— Нет… но что-то не даёт мне покоя, — неуверенно ответила она. — Ты вот что: вытряхни коврик, выбрось всё в ведро, а я проверю, не осталось ли ещё чего… Знаешь, бережёного Бог бережёт.

Я пожала плечами и вышла. Помню, ещё подумала: «Пусть проверяет, раз ей так хочется». Вскоре я забыла о случившемся, потому что пришли остальные гости, и вечеринка началась. Когда поздно вечером, посмотрела на пустое место над раковиной, подумала, что это старое семейное зеркало никогда мне не нравилось. Потому, может, и хорошо, что оно разбилось. Да, как только получу зарплату, пойду в магазин и куплю какое-нибудь красивое, современное зеркало! С этой мыслью я и заснула…

Но, очень скоро мне стало не до покупок. Я бы даже сказала, что пошла эпоха сплошных «но»… Началось с того, что в ночь с воскресенья на понедельник наша фирма сгорела. Причём, в буквальном смысле слова: страшный пожар уничтожил склад с товарами и офис, вместе со всей бухгалтерией. Пришлось искать работу. В других фирмах мне предлагали более низкую плату, чем я получала. Мне приходилось отказываться. Не могла соглашаться на что попало — ведь мы должны были расплачиваться за недавно взятый в кредит автомобиль.
— Не надо спешить, — говорил Илья. — Лучше подождать более выгодного предложения, чем соглашаться неизвестно на что. Я хорошо зарабатываю, с голоду не умрём.

Я рассылала резюме, ходила на собеседования, но недаром говорят в народе: беда не приходит одна. Зимой ситуация стала намного хуже. Муж попал в аварию. У него в двух местах была сломана нога. Пришлось уйти в практически неоплачиваемый отпуск (больничный ему хоть и оплатили, но это была минималка). Так что я приняла первое что мне предложили. Выбирать уже не приходилось.

Ближе к весне, у нас заболели дети. Мне бы взять отпуск, чтобы заниматься моим домашним лазаретом, но… Меня приняли на работу с испытательным сроком и брать отпуск было рискованно. По вечерам наша квартира напоминала поле битвы, потому что детей распирала энергия. Мои зелёные леопардики (они болели ветрянкой и были точечно в зелёнке) разносили всё, до чего могли дотянутся. Я чувствовала себя, как мышь в мышеловке и белка в колесе, одновременно. У меня было ощущение, что этот сумасшедший круг никогда не закончится.

В конце концов, супруг предложил пригласить из Саратова своих родителей, немного пожить у нас. Я согласилась, но на беду, буквально через две недели после приезда, у папы Ильи случился инфаркт… Теперь я была вынуждена заботится не только о своей семье, но и ухаживать за свёкром, лежащим в реанимации. Началась сплошная круговерть… Меня всё достало так, что я со страхом себя спрашивала: «Что ещё может случиться?»

Однажды, во время поспешных закупок в магазине, встретила Светку.
— Что с тобой? — ужаснулась она. В этой суматохе выглядела я, мягко говоря, не очень.
— Наверно, меня преследует злой рок. Полоса ужасного невезения. — Я рассказала ей всё, что случилось за последний год.
— Жизнь бьёт ключом, и всё по голове, — попыталась я пошутить, но взгляд Светланы был серьёзен. Она задумалась.
— Это всё из-за зеркала. Помнишь? Что плечами пожимаешь? Забыла о той субботе, когда ты зеркало разбила? — Мне стало отчего-то жутко и холодно. Попыталась улыбнутся, но вышло криво:
— Помню, конечно… А на следующую ночь сгорела моя фирма. Потом муж ногу сломал, дети заболели, свёкр… Постой… Ты хочешь сказать, что меня теперь семь лет будут преследовать одни ужасы и неприятности?
— Поехали к тебе. Надо ещё раз осмотреть всё в ванной комнате, как под микроскопом. Может быть, где-то остался осколок. Мы приехали ко мне, и Светка, попросив фонарик, стала осматривать всё помещение. Илья смотрел на нас, как на сумасшедших. Осколок нашёлся под тумбочкой. Я немедленно его выбросила…

С тех пор, все мои ужасы закончились. Жизнь налаживалась…

Автор - Лариса.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:45
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 10:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 609Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Разбитое зеркало подруга примета несчастья осколок

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 11:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
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Комментариев: 567
Что-же Светка сразу под тумбочкой не глянула, раз она такая осведомленная была, на счёт зеркальных бед.

У меня один раз разбилось зеркало, тоже в ванной , упало само по себе. Муж был в шоке, бубнел про какие-то беды. Я сказала ему : - Всё под контролем, я знаю, что делать.

Взяла мусорный пакет и нашептывая "заклинания", которые кстати сама придумала на ходу, собрала все осколки и всё в порядке.
Так-же с солью, говорят если её рассыпешь, то к ссоре. Я всегда на рассыпанную соль, кидаю горсточку сахара и произношу самовыдуманные заклинания. И помогает.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 13:33
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Публикаций: 0
Комментариев: 318
У моей мамы тоже в юности разбилось зеркало. И мы с подружкой как-то, когда с куклами играли, тоже разбили наше маленькое зеркальце. Ничего страшного не случилось, всё шло как и всегда.
А если про семь лет рассуждать, то получится как-то так: типа, что-то плохое стряслось? А, да это год назад (два-три-четыре-пять) зеркало разбилось, вот к чему, оказывается!
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:37
0
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Публикаций: 16
Комментариев: 76
Это же сколько времени надо в ванной не убирать, чтобы столько всего случилось?
Зарегистрирован: 10.07.2018
#4 написал: DRUID
Сегодня, 13:55
0
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Репутация: (118|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 567
Цитата: Light_a_dark
Это же сколько времени надо в ванной не убирать, чтобы столько всего случилось?


Семь лет
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 14:24
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Публикаций: 6
Комментариев: 519
У меня в комнате зеркало с дверцы шкафа отвалилось и тоже вдребезги. Я как-то вообще без задней мысли просто все собрала и выкинула. Жуткие несчастья меня не преследовали, да я даже не вспомнила, что это к напастям - на кота злилась, который на нем повисеть решил некстати (кот не пострадал).
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#6 написал: Talisha
Сегодня, 16:22
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Публикаций: 46
Комментариев: 3 115
Разбивала зеркало, буркнула "к счастью" - я всегда на автомате так говорю, когда что-то бьется в доме. Вообще, приметы приметами, но свою судьбу мы сами творим и преломить можем любой негатив! Совершенно точно. Заведите себе новую примету: "у меня всё происходит к счастью!" и придерживайтесь её.

Огорчает редактура текста, куча грамматических ошибок, прямо глаз спотыкается tired_face Понимаю, что история - главное, но тогда редактора тут на что???
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
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