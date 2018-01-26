К чему бьётся зеркало

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:45

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 609 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 10:45 by

Я и сама, до прошлой осени, смеялась над подобными страхами, отделываясь шутками. Но, одна история заставила пересмотреть мои атеистические взгляды.Было это так… Мы ждали гостей. Я торопилась с уборкой — вот уже должны прийти друзья, а дел ещё — вагон и маленькая тележка. Конечно, еда готова, дом в общем тоже приведён в порядок. Осталась ванная комната. Мой муж — Илья — вымыл в ней всё, кроме зеркала, и уже собирался его мыть, когда я вспомнила, что забыла купить сок. Поэтому Илья был оперативно отослан в магазин, а зеркало начала мыть я — привычно и быстро. До сих пор не понимаю, что произошло: то ли проржавел крючок, на котором оно висело, то ли я его слишком сильно качнула. Но зеркало, как в замедленной съёмке, провернулось у меня в руках и внезапно сорвалось. Удар о раковину, грохот, звон… В голове мелькнуло: «Вдребезги и попалам!»Я смотрела на осколки, разлетевшиеся по всей ванной комнате. В них отражалась и моя расстроенная физиономия, и потолок, и окно, и испуганный сын… Помню, как крикнула ему: «Не смотри сюда!», но скорее инстинктивно, чем осознанно. Как назло, раздался звонок в дверь. Наверно, — это гости. К счастью первой пришла Светка, моя институтская подруга. Она тут же бросилась на помощь. Когда мы, наконец, закончили собирать осколки, Светлана опять присела на корточки.— Нужно все осколки тщательно собрать, — сказала подруга. — Потому что, если хоть что-то останется, тебя семь лет будут преследовать несчастья.— Светка! Да хватит тебе! — рассмеялась я. — Ты что, веришь в такие глупости?— Нет… но что-то не даёт мне покоя, — неуверенно ответила она. — Ты вот что: вытряхни коврик, выбрось всё в ведро, а я проверю, не осталось ли ещё чего… Знаешь, бережёного Бог бережёт.Я пожала плечами и вышла. Помню, ещё подумала: «Пусть проверяет, раз ей так хочется». Вскоре я забыла о случившемся, потому что пришли остальные гости, и вечеринка началась. Когда поздно вечером, посмотрела на пустое место над раковиной, подумала, что это старое семейное зеркало никогда мне не нравилось. Потому, может, и хорошо, что оно разбилось. Да, как только получу зарплату, пойду в магазин и куплю какое-нибудь красивое, современное зеркало! С этой мыслью я и заснула…Но, очень скоро мне стало не до покупок. Я бы даже сказала, что пошла эпоха сплошных «но»… Началось с того, что в ночь с воскресенья на понедельник наша фирма сгорела. Причём, в буквальном смысле слова: страшный пожар уничтожил склад с товарами и офис, вместе со всей бухгалтерией. Пришлось искать работу. В других фирмах мне предлагали более низкую плату, чем я получала. Мне приходилось отказываться. Не могла соглашаться на что попало — ведь мы должны были расплачиваться за недавно взятый в кредит автомобиль.— Не надо спешить, — говорил Илья. — Лучше подождать более выгодного предложения, чем соглашаться неизвестно на что. Я хорошо зарабатываю, с голоду не умрём.Я рассылала резюме, ходила на собеседования, но недаром говорят в народе: беда не приходит одна. Зимой ситуация стала намного хуже. Муж попал в аварию. У него в двух местах была сломана нога. Пришлось уйти в практически неоплачиваемый отпуск (больничный ему хоть и оплатили, но это была минималка). Так что я приняла первое что мне предложили. Выбирать уже не приходилось.Ближе к весне, у нас заболели дети. Мне бы взять отпуск, чтобы заниматься моим домашним лазаретом, но… Меня приняли на работу с испытательным сроком и брать отпуск было рискованно. По вечерам наша квартира напоминала поле битвы, потому что детей распирала энергия. Мои зелёные леопардики (они болели ветрянкой и были точечно в зелёнке) разносили всё, до чего могли дотянутся. Я чувствовала себя, как мышь в мышеловке и белка в колесе, одновременно. У меня было ощущение, что этот сумасшедший круг никогда не закончится.В конце концов, супруг предложил пригласить из Саратова своих родителей, немного пожить у нас. Я согласилась, но на беду, буквально через две недели после приезда, у папы Ильи случился инфаркт… Теперь я была вынуждена заботится не только о своей семье, но и ухаживать за свёкром, лежащим в реанимации. Началась сплошная круговерть… Меня всё достало так, что я со страхом себя спрашивала: «Что ещё может случиться?»Однажды, во время поспешных закупок в магазине, встретила Светку.— Что с тобой? — ужаснулась она. В этой суматохе выглядела я, мягко говоря, не очень.— Наверно, меня преследует злой рок. Полоса ужасного невезения. — Я рассказала ей всё, что случилось за последний год.— Жизнь бьёт ключом, и всё по голове, — попыталась я пошутить, но взгляд Светланы был серьёзен. Она задумалась.— Это всё из-за зеркала. Помнишь? Что плечами пожимаешь? Забыла о той субботе, когда ты зеркало разбила? — Мне стало отчего-то жутко и холодно. Попыталась улыбнутся, но вышло криво:— Помню, конечно… А на следующую ночь сгорела моя фирма. Потом муж ногу сломал, дети заболели, свёкр… Постой… Ты хочешь сказать, что меня теперь семь лет будут преследовать одни ужасы и неприятности?— Поехали к тебе. Надо ещё раз осмотреть всё в ванной комнате, как под микроскопом. Может быть, где-то остался осколок. Мы приехали ко мне, и Светка, попросив фонарик, стала осматривать всё помещение. Илья смотрел на нас, как на сумасшедших. Осколок нашёлся под тумбочкой. Я немедленно его выбросила…С тех пор, все мои ужасы закончились. Жизнь налаживалась…Автор - Лариса.

Ключевые слова: Разбитое зеркало подруга примета несчастья осколок

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