Дом с привидениями

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:22

Qusto Просмотров: 435 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 14:21 by

Меня прикомандировали к военному суду. Как раз было мое первое дежурство. На посту я находился в гордом одиночестве. Уже давно было за полночь. Меня одолевала дремота, но она вмиг рассеялась, когда я отчетливо услышал стук женских каблуков на втором этаже. «Может, кого-то случайно закрыли», — в ужасе подумал я. Первое дежурство — и такой «косяк». Что же теперь делать? Ключи от всех дверей сдавались дежурным под роспись, потом они складывались в ящик и опечатывались. Вскрыть ящик и отпереть дверь самовольно? Это грозит крупными неприятностями. В общем, я решил подождать дальнейшего развития событий.Кто-то не спеша прошел по всему этажу и начал спускаться по старой лестнице. Шаги приближались. Я смотрел на дверь в ожидании, что кто-то вот-вот дернет за ручку. И вдруг все прекратилось. Тишина… А потом отчетливый женский смех. Я не выдержал и как угорелый бросился с поста в караулку. Как потом мне сказали сослуживцы: «На тебе лица не было». Конечно же, нарушив инструкцию, вскрыли печати и начали искать незнакомку. Этаж был пуст, а кабинеты заперты и опечатаны. Мне стало стыдно: поднять сослуживцев из-за какой-то ерунды. Но потом один из старших товарищей сказал:— А ты знаешь, я тоже слышал шаги!Мы начали живо обсуждать эту тему. Как оказалось, каждый из нас слышал шаги, и другие звуки: разговоры, смех и даже какую-то музыку.Подобные явления происходили на протяжении всей моей службы. Конечно же, звуки слышались не каждый вечер, но все-таки довольно часто. Позже новичкам приходилось объяснять, что, услышав странные звуки, паниковать не следует. Это обычное явление. Все-таки есть что-то в этом старом доме. Позже я узнал, что здесь находился публичный дом для аристократов. Может, здесь все еще живут души бывших обитательниц, которые не спешат покинуть это место?Автор - Андрей Сергеевич ДОБРОВОЛЬСКИЙ, г. Хмельницкий, Украина.

Ключевые слова: Привидение дом шаги

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