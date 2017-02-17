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Истории из жизни

За шаг до греха

Родители мои умерли рано. Меня воспитывал дедушка Ян. Как-то я ему пожаловался, что с девушками не везет, а семью иметь уже пора бы. Старик помрачнел, долго молчал, а потом выдал:
— А тебе и не надо жениться. Ни к чему хорошему это не приведет. Проклятье на нашем роде…

Конечно, я ему не поверил.

А потом встретил Катю. Любовь вспыхнула между нами с такой силой, что дух захватывало. Предвидя реакцию деда, не сообщил ему, что мы с любимой расписались. Эх, и почему я не поверил старому Яну? Через неделю после свадьбы Катю сбила машина. После аварии жена прожила два часа. Я погрузился в жуткую депрессию, подумывал о самоубийстве. Меня поразила дедушкина реакция на мое горе:
— Александр, почему ты не сказал мне, что собираешься жениться?! Ты виноват в ее смерти! Я же предупреждал тебя! Сейчас нет смысла об этом говорить… Бедняжку уже не вернуть.

Я был обижен на старика, ведь надеялся на его сочувствие. Долгое время не приезжал к нему, не писал и не звонил. Только у знакомых расспрашивал, как он там один. Других родных у него не было.

Прошло три года, боль утраты утихла. В моей жизни появился лучик света — Наташа. Снова захотелось семейного тепла и уюта. Но слова Яна о проклятии засели в голове. Решил с ним поговорить.

Рассказ деда привел меня в ужас.

— Лет в двадцать пять я встретил и полюбил прекрасную девушку. Мы с ней были настолько близки духовно, что не передать словами! Я не успевал еще озвучить желание, а она уже знала, чего хочу. Я учился тогда в техникуме в областном центре, а любимая — в училище. Как-то девушка сказала:
— Мои родственники будут против нашего брака! Но я сбегу от них! Хочешь, сегодня стану твоей женщиной? И тогда ничто не сможет разлучить нас!

Хотел ли я ее? Безумно! Но воспитание не позволяло вот так овладеть девушкой.

— Я пойду к твоим родителям и буду просить твоей руки!
— Я — приемная дочь… А тетка точно не разрешит…

Но надежды я не терял. Мой отец к тому времени уже умер. Я приехал к матери, поделился с ней своей радостью:
— Мама, ты не представляешь, какая она необыкновенная! Мне кажется, что я знаю Раду сто лет!
— Кого-кого? — мама стала белой, как стена. — Как ты ее назвал?
— Полное имя — Радислава, а коротко — Рада.
— У тебя есть ее фото?
— Да, нас приятель сфотографировал. Смотри, какая она красавица! — я протянул снимок.

Мама посмотрела на него и расплакалась.

— Девушка похожа на Риту как две капли воды! Ян, ты никак не можешь стать ее мужем… Знала, что рано или поздно тебе придется узнать правду, но откладывала этот разговор. У нас с папой не было детей. По соседству в деревне жила цыганская семья. Нет, они были не из кочевых. Хороший дом, работящие руки Петра, да и Рита — отличная хозяйка. Мы дружили. Их сынишке было четыре года, а дочке — два, когда мы с твоим отцом переехали в город. Потом я узнала, что Петр отправился на заработки и там погиб. А Рита слегла от горя и вскоре умерла. Мы решили взять деток к себе, стать им родителями. Да не успели: девочку уже забрала семья цыган, мы усыновили только мальчика. Его звали Яном… Сынок, этот мальчик — ты. А Рада - твоя родная сестра…

Старик помолчал и продолжил:
— Я был в ужасе, ведь любил ее больше жизни. Но как жить, зная, ЧТО согрешил с родной сестрой? Что делать? Я понимал: мною могут овладеть бесы похоти, и Рада станет моей женщиной. А этого никак нельзя допустить! И тогда я решил сбежать, ничего не объясняя девушке. Благодарил Бога за то, что остановил за шаг до греха! А через месяц приятель передал письмо: «Я любила тебя больше жизни, а ты предал меня. Догадывался ли ты, что я цыганка? Не знаю… Мы — народ гордый. Никогда не попрошу тебя вернуться! Проклинаю весь твой род! Вы будете обзаводиться семьями, рожать сыновей и оставаться вдовцами. И потом погибать, умирать, спиваться! А ты, Ян, будешь жить долго. Твой дом наполнится болью от смертей сыновей, внуков и правнуков! Да будет так!»

… Я похоронил супругу, потом — старшего сына: он пьяный сел за руль и разбился вместе с женой на мотоцикле, следом ушла твоя мать, затем — отец… Я не могу позволить, чтобы и с тобой случилась беда. А как помочь — не знаю! Ходил к одной знахарке, та сказала: «Это проклятие родной крови, снять его может только тот, кто сделал. Я ничем не помогу»…

Я решил помочь деду. И себе тоже. Слышал от знакомых, что в поселке за городом есть старуха-цыганка по имени Рада. Вдруг это она? Поехал. На пороге дома меня встретила пожилая цыганка.

— Я вам никого не напоминаю? — спросил у нее. — Я внук Яна, того человека, на род которого вы наложили проклятье! Но ведь не знаете всей истории!
— Отпрыск предателя? Убирайся! Не хочу с тобой говорить!
— Вы — родная сестра Яна! У вас одна кровь и родители! Он никак не мог стать вашим мужем!

Когда я рассказал цыганке всю историю, она расплакалась:
— Господи, почему Ян не сказал мне правду? Скольких смертей удалось бы избежать! И его жена, и старший сын с семьей, и твои родители. Я молодая была, вот и возненавидела весь род любимого… А правды не знала… Прости меня… Я сниму проклятье…
— Дед вас до сих пор любит. Может, съездите проведать его?
— Нет. Как я посмотрю ему в глаза после всего, что сотворила?..

После нескольких ритуалов проклятье было снято.

— Иди с миром и будь счастлив! У меня никогда не было ни мужа, ни детей. Я любила и ненавидела Яна… И не могла его забыть. Я думала, что на мне мой род исчезнет, а теперь смогу умереть спокойно: мой род продолжится во внуках родного брата! Прощай!

Через пару месяцев я решил заехать к ней еще раз и узнал, что она умерла в ночь после моего отъезда. Недавно не стало и деда… Иногда я думаю: а если бы он не остановился за шаг до греха? Как бы сложилась его судьба? Этого никто не знает. И еще верю, что наконец там, на небесах, Ян и Рада встретились. И будут они вместе. Как брат и сестра…

Автор - Александр.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 703Комментарии: 14
+10

Ключевые слова: Проклятье рода любовь смерть цыганка ритуал брат и сестра встреча на небесах

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 16:47
+8
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 323
На нашем роду проклятие - у деда не было детей, у отца не было, и у меня видимо не будет laughing +++
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 17:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 314
Интересная история, спасибо)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 17:40
+5
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 135
Сказка . Даже имена типичные - Рада и Ян. Ошиблись разделом
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Gatta_Black
Сегодня, 17:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 493
Как-то всё неправдоподобно. И встретились они случайно (ну ладно, бывает, чё), потом цыганка подходящая оказалась под рукой... А дед так и вовсе долбень редкостный да ещё и трус- нет, чтоб рассказать все, объяснить... Зачем, лучше сбежать, это ведь проще.
Но история интересная, так что плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#5 написал: Black Bagira
Сегодня, 18:26
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (617|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 055
Напомнила 2 каких то фильма, один кажется индийский, а второй не помню чей... почти тот же сюжет...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:27
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2312|-1)
Публикаций: 1 041
Комментариев: 8 314
Цитата: ZelD
На нашем роду проклятие - у деда не было детей, у отца не было, и у меня видимо не будет laughing +++

На нашем роду проклятие - у деда не было детей, - так и не было у него детей уже после проклятия.
у отца не было, - да, не было, - Ян приёмный сын.
и у меня видимо не будет - будет!, - цыганка сняла проклятие.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#7 написал: guerra
Сегодня, 19:08
+4
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 379
пусть даже история выдумка, но она прекрасно иллюстрирует главный смысл существования в человеческом теле: нам дана речь! единственным во всем биологическом ряду! поэтому открой свой тупой рот и расскажи все женщине, как есть. а не строй из себя загадочного дебила и не сливайся в отстойную яму молча. как много проблем можно было бы разрешить с помощью простого разговора.
Зарегистрирован: 30.08.2015
 
#8 написал: Alisa293
Сегодня, 19:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 289
Цитата: ZelD
На нашем роду проклятие - у деда не было детей, у отца не было, и у меня видимо не будет ++

А Вы-то,уважаемый,откуда взялись?

Верю в цыганскую магию,плюс+++++
Зарегистрирован: 10.02.2015
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:01
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1292|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 514
Только одно восклицание: да ну(
А письмо Татьяны, то бишь Рады. Этакий литературный шедевр. Прямо страсти театральные.
Цитата: ZelD
На нашем роду проклятие - у деда не было детей, у отца не было, и у меня видимо не будет laughing +++

++++ вот кому! За чувство юмора)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#10 написал: Pmariam
Сегодня, 20:47
0
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Репутация: (1012|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 084
Цитата: guerra
поэтому открой свой тупой рот и расскажи все женщине, как есть. а не строй из себя загадочного дебила и не сливайся в отстойную яму молча. как много проблем можно было бы разрешить с помощью простого разговора.

good good good
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 20:55
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1868|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 226
Цитата: guerra
а не строй из себя загадочного дебила и не сливайся в отстойную яму молча

laughing На этом держатся все "мыльные оперы"
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#12 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:08
+1
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Репутация: (1292|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 514
Цитата: Tigger power
все "мыльные оперы"

Да, тут все атрибуты «мыла» налицо))) Потерянные брат с сестрой, роковая любовь. И с перчинкой магии. Успех 598 серий обеспечен.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#13 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:37
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Публикаций: 1 041
Комментариев: 8 314
Цитата: зелёное яблочко
Успех 598 серий обеспечен.

Ну, если посмотрите 598 программ по телевидению - Найди меня, - успех гарантирован.
Люди теряются, пропадают, их ищут бывает всю жизнь, - это по-Вашему мыльная опера??? 487
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#14 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 115
Индийское кино. Мне так плохо, я в печали, у меня украли сына. Мне хочется петь и танцевать. "Джими, Джими, Джими оча, оча, оча" т. д
Зарегистрирован: 22.05.2017
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