За шаг до греха

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 703 Комментарии: 14 +10 Сегодня, 16:41 by

Родители мои умерли рано. Меня воспитывал дедушка Ян. Как-то я ему пожаловался, что с девушками не везет, а семью иметь уже пора бы. Старик помрачнел, долго молчал, а потом выдал:— А тебе и не надо жениться. Ни к чему хорошему это не приведет. Проклятье на нашем роде…Конечно, я ему не поверил.А потом встретил Катю. Любовь вспыхнула между нами с такой силой, что дух захватывало. Предвидя реакцию деда, не сообщил ему, что мы с любимой расписались. Эх, и почему я не поверил старому Яну? Через неделю после свадьбы Катю сбила машина. После аварии жена прожила два часа. Я погрузился в жуткую депрессию, подумывал о самоубийстве. Меня поразила дедушкина реакция на мое горе:— Александр, почему ты не сказал мне, что собираешься жениться?! Ты виноват в ее смерти! Я же предупреждал тебя! Сейчас нет смысла об этом говорить… Бедняжку уже не вернуть.Я был обижен на старика, ведь надеялся на его сочувствие. Долгое время не приезжал к нему, не писал и не звонил. Только у знакомых расспрашивал, как он там один. Других родных у него не было.Прошло три года, боль утраты утихла. В моей жизни появился лучик света — Наташа. Снова захотелось семейного тепла и уюта. Но слова Яна о проклятии засели в голове. Решил с ним поговорить.Рассказ деда привел меня в ужас.— Лет в двадцать пять я встретил и полюбил прекрасную девушку. Мы с ней были настолько близки духовно, что не передать словами! Я не успевал еще озвучить желание, а она уже знала, чего хочу. Я учился тогда в техникуме в областном центре, а любимая — в училище. Как-то девушка сказала:— Мои родственники будут против нашего брака! Но я сбегу от них! Хочешь, сегодня стану твоей женщиной? И тогда ничто не сможет разлучить нас!Хотел ли я ее? Безумно! Но воспитание не позволяло вот так овладеть девушкой.— Я пойду к твоим родителям и буду просить твоей руки!— Я — приемная дочь… А тетка точно не разрешит…Но надежды я не терял. Мой отец к тому времени уже умер. Я приехал к матери, поделился с ней своей радостью:— Мама, ты не представляешь, какая она необыкновенная! Мне кажется, что я знаю Раду сто лет!— Кого-кого? — мама стала белой, как стена. — Как ты ее назвал?— Полное имя — Радислава, а коротко — Рада.— У тебя есть ее фото?— Да, нас приятель сфотографировал. Смотри, какая она красавица! — я протянул снимок.Мама посмотрела на него и расплакалась.— Девушка похожа на Риту как две капли воды! Ян, ты никак не можешь стать ее мужем… Знала, что рано или поздно тебе придется узнать правду, но откладывала этот разговор. У нас с папой не было детей. По соседству в деревне жила цыганская семья. Нет, они были не из кочевых. Хороший дом, работящие руки Петра, да и Рита — отличная хозяйка. Мы дружили. Их сынишке было четыре года, а дочке — два, когда мы с твоим отцом переехали в город. Потом я узнала, что Петр отправился на заработки и там погиб. А Рита слегла от горя и вскоре умерла. Мы решили взять деток к себе, стать им родителями. Да не успели: девочку уже забрала семья цыган, мы усыновили только мальчика. Его звали Яном… Сынок, этот мальчик — ты. А Рада - твоя родная сестра…Старик помолчал и продолжил:— Я был в ужасе, ведь любил ее больше жизни. Но как жить, зная, ЧТО согрешил с родной сестрой? Что делать? Я понимал: мною могут овладеть бесы похоти, и Рада станет моей женщиной. А этого никак нельзя допустить! И тогда я решил сбежать, ничего не объясняя девушке. Благодарил Бога за то, что остановил за шаг до греха! А через месяц приятель передал письмо: «Я любила тебя больше жизни, а ты предал меня. Догадывался ли ты, что я цыганка? Не знаю… Мы — народ гордый. Никогда не попрошу тебя вернуться! Проклинаю весь твой род! Вы будете обзаводиться семьями, рожать сыновей и оставаться вдовцами. И потом погибать, умирать, спиваться! А ты, Ян, будешь жить долго. Твой дом наполнится болью от смертей сыновей, внуков и правнуков! Да будет так!»… Я похоронил супругу, потом — старшего сына: он пьяный сел за руль и разбился вместе с женой на мотоцикле, следом ушла твоя мать, затем — отец… Я не могу позволить, чтобы и с тобой случилась беда. А как помочь — не знаю! Ходил к одной знахарке, та сказала: «Это проклятие родной крови, снять его может только тот, кто сделал. Я ничем не помогу»…Я решил помочь деду. И себе тоже. Слышал от знакомых, что в поселке за городом есть старуха-цыганка по имени Рада. Вдруг это она? Поехал. На пороге дома меня встретила пожилая цыганка.— Я вам никого не напоминаю? — спросил у нее. — Я внук Яна, того человека, на род которого вы наложили проклятье! Но ведь не знаете всей истории!— Отпрыск предателя? Убирайся! Не хочу с тобой говорить!— Вы — родная сестра Яна! У вас одна кровь и родители! Он никак не мог стать вашим мужем!Когда я рассказал цыганке всю историю, она расплакалась:— Господи, почему Ян не сказал мне правду? Скольких смертей удалось бы избежать! И его жена, и старший сын с семьей, и твои родители. Я молодая была, вот и возненавидела весь род любимого… А правды не знала… Прости меня… Я сниму проклятье…— Дед вас до сих пор любит. Может, съездите проведать его?— Нет. Как я посмотрю ему в глаза после всего, что сотворила?..После нескольких ритуалов проклятье было снято.— Иди с миром и будь счастлив! У меня никогда не было ни мужа, ни детей. Я любила и ненавидела Яна… И не могла его забыть. Я думала, что на мне мой род исчезнет, а теперь смогу умереть спокойно: мой род продолжится во внуках родного брата! Прощай!Через пару месяцев я решил заехать к ней еще раз и узнал, что она умерла в ночь после моего отъезда. Недавно не стало и деда… Иногда я думаю: а если бы он не остановился за шаг до греха? Как бы сложилась его судьба? Этого никто не знает. И еще верю, что наконец там, на небесах, Ян и Рада встретились. И будут они вместе. Как брат и сестра…Автор - Александр.

Ключевые слова: Проклятье рода любовь смерть цыганка ритуал брат и сестра встреча на небесах

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