За шаг до греха

За шаг до грехаРодители мои умерли рано. Меня воспитывал дедушка Ян. Как-то я ему пожаловался, что с девушками не везет, а семью иметь уже пора бы. Старик помрачнел, долго молчал, а потом выдал:
— А тебе и не надо жениться. Ни к чему хорошему это не приведет. Проклятье на нашем роде…
Конечно, я ему не поверил.
А потом встретил Катю. Любовь вспыхнула между нами с такой силой, что дух захватывало. Предвидя реакцию деда, не сообщил ему, что мы с любимой расписались. Эх, и почему я не поверил старому Яну? Через неделю после свадьбы Катю сбила машина. После аварии жена прожила два часа. Я погрузился в жуткую депрессию, подумывал о самоубийстве. Меня поразила дедушкина реакция на мое горе:
— Александр, почему ты не сказал мне, что собираешься жениться?! Ты виноват в ее смерти! Я же предупреждал тебя! Сейчас нет смысла об этом говорить… Бедняжку уже не вернуть.
Я был обижен на старика, ведь надеялся на его сочувствие. Долгое время не приезжал к нему, не писал и не звонил. Только у знакомых расспрашивал, как он там один. Других родных у него не было.
Прошло три года, боль утраты утихла. В моей жизни появился лучик света — Наташа. Снова захотелось семейного тепла и уюта. Но слова Яна о проклятии засели в голове. Решил с ним поговорить.
Рассказ деда привел меня в ужас.
— Лет в двадцать пять я встретил и полюбил прекрасную девушку. Мы с ней были настолько близки духовно, что не передать словами! Я не успевал еще озвучить желание, а она уже знала, чего хочу. Я учился тогда в техникуме в областном центре, а любимая — в училище. Как-то девушка сказала:
— Мои родственники будут против нашего брака! Но я сбегу от них! Хочешь, сегодня стану твоей женщиной? И тогда ничто не сможет разлучить нас!
Хотел ли я ее? Безумно! Но воспитание не позволяло вот так овладеть девушкой.
— Я пойду к твоим родителям и буду просить твоей руки!
— Я — приемная дочь… А тетка точно не разрешит…
Но надежды я не терял. Мой отец к тому времени уже умер. Я приехал к матери, поделился с ней своей радостью:
— Мама, ты не представляешь, какая она необыкновенная! Мне кажется, что я знаю Раду сто лет!
— Кого-кого? — мама стала белой, как стена. — Как ты ее назвал?
— Полное имя — Радислава, а коротко — Рада.
— У тебя есть ее фото?
— Да, нас приятель сфотографировал. Смотри, какая она красавица! — я протянул снимок.
Мама посмотрела на него и расплакалась.
— Девушка похожа на Риту как две капли воды! Ян, ты никак не можешь стать ее мужем… Знала, что рано или поздно тебе придется узнать правду, но откладывала этот разговор. У нас с папой не было детей. По соседству в деревне жила цыганская семья. Нет, они были не из кочевых. Хороший дом, работящие руки Петра, да и Рита — отличная хозяйка. Мы дружили. Их сынишке было четыре года, а дочке — два, когда мы с твоим отцом переехали в город. Потом я узнала, что Петр отправился на заработки и там погиб. А Рита слегла от горя и вскоре умерла. Мы решили взять деток к себе, стать им родителями. Да не успели: девочку уже забрала семья цыган, мы усыновили только мальчика. Его звали Яном… Сынок, этот мальчик — ты. А Рада - твоя родная сестра…
Старик помолчал и продолжил:
— Я был в ужасе, ведь любил ее больше жизни. Но как жить, зная, ЧТО согрешил с родной сестрой? Что делать? Я понимал: мною могут овладеть бесы похоти, и Рада станет моей женщиной. А этого никак нельзя допустить! И тогда я решил сбежать, ничего не объясняя девушке. Благодарил Бога за то, что остановил за шаг до греха! А через месяц приятель передал письмо: «Я любила тебя больше жизни, а ты предал меня. Догадывался ли ты, что я цыганка? Не знаю… Мы — народ гордый. Никогда не попрошу тебя вернуться! Проклинаю весь твой род! Вы будете обзаводиться семьями, рожать сыновей и оставаться вдовцами. И потом погибать, умирать, спиваться! А ты, Ян, будешь жить долго. Твой дом наполнится болью от смертей сыновей, внуков и правнуков! Да будет так!»
… Я похоронил супругу, потом — старшего сына: он пьяный сел за руль и разбился вместе с женой на мотоцикле, следом ушла твоя мать, затем — отец… Я не могу позволить, чтобы и с тобой случилась беда. А как помочь — не знаю! Ходил к одной знахарке, та сказала: «Это проклятие родной крови, снять его может только тот, кто сделал. Я ничем не помогу»…
Я решил помочь деду. И себе тоже. Слышал от знакомых, что в поселке за городом есть старуха-цыганка по имени Рада. Вдруг это она? Поехал. На пороге дома меня встретила пожилая цыганка.
— Я вам никого не напоминаю? — спросил у нее. — Я внук Яна, того человека, на род которого вы наложили проклятье! Но ведь не знаете всей истории!
— Отпрыск предателя? Убирайся! Не хочу с тобой говорить!
— Вы — родная сестра Яна! У вас одна кровь и родители! Он никак не мог стать вашим мужем!
Когда я рассказал цыганке всю историю, она расплакалась:
— Господи, почему Ян не сказал мне правду? Скольких смертей удалось бы избежать! И его жена, и старший сын с семьей, и твои родители. Я молодая была, вот и возненавидела весь род любимого… А правды не знала… Прости меня… Я сниму проклятье…
— Дед вас до сих пор любит. Может, съездите проведать его?
— Нет. Как я посмотрю ему в глаза после всего, что сотворила?..
После нескольких ритуалов проклятье было снято.
— Иди с миром и будь счастлив! У меня никогда не было ни мужа, ни детей. Я любила и ненавидела Яна… И не могла его забыть. Я думала, что на мне мой род исчезнет, а теперь смогу умереть спокойно: мой род продолжится во внуках родного брата! Прощай!
Через пару месяцев я решил заехать к ней еще раз и узнал, что она умерла в ночь после моего отъезда. Недавно не стало и деда… Иногда я думаю: а если бы он не остановился за шаг до греха? Как бы сложилась его судьба? Этого никто не знает. И еще верю, что наконец там, на небесах, Ян и Рада встретились. И будут они вместе. Как брат и сестра…
Автор - Александр.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 703Комментарии: 14
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