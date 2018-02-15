Я помогаю душам умерших

Новость отредактировал Foxy Lady - Вчера, 13:07

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 139 Комментарии: 6 +14 Вчера, 13:07 by

После попытки умереть у меня вдруг открылся необычный дар медиума…Встречаться мы с Мишкой начали еще в институте. Он дарил цветы, читал стихи, мог засыпать мою комнату в общежитии воздушными шариками. После окончания вуза мы поженились. Родители сделали нам шикарный подарок — отремонтировали бабушкин домик на окраине города. И я начала активно вить семейное гнездышко, мечтая о детях, большой дружной семье.— Как же здорово, что мы живем в чистой зоне! За домом — лес и речка. Здесь будут расти наши дети! — строила я планы.Но время шло, а забеременеть, увы, не получалось.— Всему свое время, — успокаивал меня муж, — не волнуйся.Я решила, что он прав, если волноваться, будет только хуже.— Я не представляю своей жизни без тебя! Если ты меня бросишь, — я этого не переживу! — сказал как-то Мишка.— Да куда же я от тебя денусь, ты даже не рассчитывай от меня избавиться! Вишь, чего придумал! — засмеялась я.В то лето мы решили поехать отдохнуть к тетке Мишкиного отца, она жила в очень живописной местности.— Не представляешь, какая там красота! Я каждое лето ездил к папиной тете на каникулы. Теперь и тебя с ней познакомлю. Баба Маша — удивительная женщина! Известная знахарка в тех местах, заговорами да отварами лечит!Старушка понравилась мне с первого взгляда. Знаете, есть люди, которые располагают к себе мгновенно.Миша с ее мужем возились по хозяйству, а она отозвала меня в сторону.— Новости у меня для тебя нехорошие, Марина, — тихо сказала баба Маша, — не будет у вас детей с Михаилом: не успеете завести — не жилец мой внучатый племянник.— Как это не жилец? Что вы такое говорите?— Черная тень за ним висит. Болезнь страшная, неизлечимая.— Да он абсолютно здоров!— Оно не сразу проявляется. А ты — сильная. Со всем справишься. И станет все хорошо в будущем. Да, еще… — она немного помолчала и добавила: — Дар у тебя есть. О нем ты еще не знаешь, но как почувствуешь — приезжай, я научу тебя, как им пользоваться. Не плачь, нет времени на это. Цени каждую минуту, проведенную с Мишей. Люби его. Это все, что тебе остается…Мы прожили вместе пять лет. Были счастливы. А потом у Миши обнаружили рак.— Марина, сдается мне, я проигрываю в этом поединке, сдаю свои позиции, — голос любимого стал грустным. — Прошу об одном: ты должна быть счастлива. Без меня. Но помни: я всегда рядом, а ты живи и за меня, и за себя!— Не говори ерунды! Ты обязательно поправишься! — успокаивала я.Болезнь развивалась быстро, спасти Мишу не удалось…Для меня жизнь словно остановилась, потеряла всякий смысл. Что в ней осталось? Только сны, в которых я жила, сны о нем. Да могилка на кладбище. Он часто ко мне приходил сам. Иногда, когда было совсем невмоготу, я его звала. Снилось мне безвозвратно утерянное счастливое прошлое. «Вот так и существую между двумя мирами. Не проще ли прекратить это бессмысленное существование и уйти?» — думала я. И вот в один из дней наглоталась таблеток… Но мне не повезло: пришла соседка, заглянула в окно и увидела меня, лежащую на полу. Вызвала «Скорую помощь». Врачи спасли. Правда, в реанимации я лежала долго.— Ты родилась под счастливой звездой, — сказал доктор. — После того количества таблеток, которое ты в себя впихнула, мозг мог умереть.В первую ночь в больнице, когда я находилась под капельницей, ко мне впервые явился Миша. Это было настолько реально, что я заговорила с ним.— Мишка? Ты где-то рядом? Пришел за мной? Я хочу к тебе! — плакала я.А потом… Не знаю, как это объяснить… Я почувствовала его мысли, они словно сами по себе появились в голове: «Сюда ты всегда успеешь. Живи… У тебя еще много дел в мире живых. Я люблю тебя!».Приближалась годовщина смерти Миши. В ту ночь я увидела странный сон, а может, и не сон вовсе? На окне качнулась занавеска, в комнате стало холодно, а потом я ощутила запах Мишкиного табака для трубки: с легкими нотками фруктов и специй (он заказывал его по Интернету). Мне стало не по себе. Открыв глаза, в оконном проеме увидела силуэт с трубкой в руке и услышала голос: «Ты должна проведать бабушку Машу!».Ближе к вечеру я отпросилась с работы и пошла на кладбище. Прибралась немного, присела на лавочку отдохнуть и снова почувствовала запах табака! За Мишиной оградкой рос большой куст сирени, неизвестно кем и когда посаженный. Сквозь зеленую листву и огромные гроздья розовых цветов я увидела Мишино лицо и услышала слова: «У тебя другое предназначение в жизни! Помоги ей! И запомни: они и есть твое счастье…». Я и сама не понимала, что происходит. Кому я должна была помочь?— Я схожу с ума? Кому помочь? Мишка, ответь! — спросила я любимого, но, так и не дождавшись ответа, пошла домой.Уже на выходе с кладбища ко мне подошла молодая женщина, очень красивая, только лицо у нее было измученное, бледное, с синяками под глазами.— Помоги мне, пожалуйста! Нужно связаться с мужем, и только ты можешь это сделать.Честно говоря, незнакомка была похожа на душевнобольную: бессвязная речь, затуманенные глаза, словно под наркотиками. Мне стало немного не по себе: заросшее кладбище, надвигающиеся сумерки… И какая-то ненормальная рядом.— Извините, но я очень спешу! — буркнула ей в ответ.Меня не остановило даже то, что глаза бедняжки наполнились слезами, а по лицу пробежала судорога, как от невыносимой боли.Ехать или нет к родственнице покойного мужа, я не знала, а потом вспомнила слова старушки:— Дар у тебя есть. О нем ты еще не знаешь, но как почувствуешь, приезжай, я научу, как этим даром пользоваться. Через сутки я уже была в уютном доме бабушки Маши.— Что, Миша приходил? Ты его видела? — приступила с расспросами она.— Откуда знаете? — я удивилась. — Вы — ведьма?— Я — ведунья, — усмехнулась старушка. — Он тоже мне снился. Помнишь, я говорила, что у тебя откроется дар? Я уже тогда знала, что попытаешься покончить жизнь самоубийством от тоски и одиночества, знала и то, что Мишка тебя оттуда, с небес, спасет. Ты должна помочь не только той женщине, но и всем душам, которые об этом попросят.— Какой женщине? Какие души? Кто попросит? — я ничего не понимала.— Ты можешь общаться с душами умерших. У многих из них остались дела на земле, и только ты можешь помочь!— Почему они здесь? Почему не отправляются в мир иной?— Их души блуждают между мирами, близкие люди не отпускают их отсюда. Переночуешь — и отправляйся домой. Придешь на кладбище — сразу все поймешь. А сейчас пойдем поужинаем — отведаешь моей волшебной наливки.Теперь я поняла, о чем просила меня женщина. Я одна могла ее видеть! Наливка оказалась ароматной, сладкой, пряной, с привкусом трав и легкой горчинкой. После нескольких глотков у меня закружилась голова, и вскоре я уснула. А ночью снова был непонятный сон: та женщина с кладбища продолжала молить о помощи, потом появились мужчина моих лет и маленькая девочка. Почему я с ними? Неужели тоже умерла? Честно сказать, я боялась похода на кладбище, да и не очень верилось в то, о чем говорила бабушка Маша, но я ей обещала.Незнакомка ждала меня почти у самой ограды.— Я рада, что ты вернулась! — тихо сказала она. — Понимаешь, мне нужно передать супругу, что я его очень люблю, но больше всего хочу, чтобы он был счастлив. Нашей дочке нужна мать…Я глянула через ее плечо и увидела памятник с фотографией этой женщины.— Меня сбила машина. Мы поссорились с мужем, я выскочила на дорогу и…— Но если я приду к нему и начну об этом говорить, он посчитает меня ненормальной!— Не переживай! Запомни слова: «Вишневое вино со сладостью и горечью корицы…». Любимый сразу тебе поверит, эту фразу знаем только мы: когда только познакомились, Алексей угощал меня этим напитком, сделанным по старинному рецепту его прадеда. Оно передается тайно из поколения в поколение. И — спасибо тебе…Разговор с ее мужем был сложным и для него, и для меня. Поверил он мне только тогда, когда я назвала кодовую фразу. А потом к нам подошла девочка и с любопытством на меня глянула:— Ты кто? Я тебя не знаю, но от тебя пахнет мамиными духами…По лицу Алексея пробежала судорога:— Катя, иди в дом, мне с тетей нужно поговорить.— О маме? — грустно спросила девочка, развернулась и ушла.— Катюшка говорит, что мать часто к ней приходит в снах, но утром, проснувшись, дочка не помнит, о чем именно они говорили, — мужчина тяжело вздохнул. — Я, как последний дурак, ревновал Викторию к каждому мужику. В тот день устроил жуткий скандал… Она в слезах пыталась мне что-то доказать, но я ничего не хотел слышать! А потом эта авария… И все! Моя жизнь теперь кончена… Я хочу умереть!— А Катя? На кого вы ее оставите? Вика просила вам передать, что вы должны быть обязательно счастливым, а у вашей дочки должна быть мама!— Я не хочу без нее жить! Какой в этом смысл?— У тебя есть ребенок, а у меня не осталось никого! Пустота…Через некоторое время я почувствовала, что просто необходимо сходить к Мише на могилу. Отнесла цветы, посидела, поговорила с ним, а по пути домой ситуация повторилась: меня догнал неизвестный мужчина. Мне пришлось найти жену пропавшего геолога, рассказать, что с ним случилось.— Ты мне поможешь? Я — без вести пропавший геолог…Пришлось отправиться к жене того человека, рассказать, где искать могилу. Таких случаев было несколько. Я точно знала одно: после моей помощи душам умерших становилось легче, а их близкие отпускали своих родных на небеса.Прошло два года. Однажды случайно встретила на улице Алексея. Признаюсь честно: обрадовалась, часто его вспоминала.— Пошли к нам в гости? — предложил он. — Катюшка будет рада тебя видеть!Я согласилась. Мы посидели, поболтали, выпили чаю, потом Алексей с Катей пошли меня провожать.— Ты придешь к нам еще? — спросила девочка.Мы стали видеться, сначала по выходным, потом — чаще. Недавно Катюшка призналась:— Тогда, давно, ну, когда ты в первый раз к нам пришла, мама сказала во сне, что должна прийти тетя, которая будет нас любить, как она… Я знаю — это ты!Наверное, они и есть мое счастье. Что будет дальше? Не знаю…Автор - Марина.

Ключевые слова: Бабушкин домик Миша предсказание бабы Машы чёрная тень кладбище дар

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