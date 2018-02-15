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Истории из жизни

Я помогаю душам умерших

После попытки умереть у меня вдруг открылся необычный дар медиума…

Встречаться мы с Мишкой начали еще в институте. Он дарил цветы, читал стихи, мог засыпать мою комнату в общежитии воздушными шариками. После окончания вуза мы поженились. Родители сделали нам шикарный подарок — отремонтировали бабушкин домик на окраине города. И я начала активно вить семейное гнездышко, мечтая о детях, большой дружной семье.
— Как же здорово, что мы живем в чистой зоне! За домом — лес и речка. Здесь будут расти наши дети! — строила я планы.
Но время шло, а забеременеть, увы, не получалось.
— Всему свое время, — успокаивал меня муж, — не волнуйся.
Я решила, что он прав, если волноваться, будет только хуже.
— Я не представляю своей жизни без тебя! Если ты меня бросишь, — я этого не переживу! — сказал как-то Мишка.
— Да куда же я от тебя денусь, ты даже не рассчитывай от меня избавиться! Вишь, чего придумал! — засмеялась я.

В то лето мы решили поехать отдохнуть к тетке Мишкиного отца, она жила в очень живописной местности.
— Не представляешь, какая там красота! Я каждое лето ездил к папиной тете на каникулы. Теперь и тебя с ней познакомлю. Баба Маша — удивительная женщина! Известная знахарка в тех местах, заговорами да отварами лечит!
Старушка понравилась мне с первого взгляда. Знаете, есть люди, которые располагают к себе мгновенно.
Миша с ее мужем возились по хозяйству, а она отозвала меня в сторону.
— Новости у меня для тебя нехорошие, Марина, — тихо сказала баба Маша, — не будет у вас детей с Михаилом: не успеете завести — не жилец мой внучатый племянник.
— Как это не жилец? Что вы такое говорите?
— Черная тень за ним висит. Болезнь страшная, неизлечимая.
— Да он абсолютно здоров!
— Оно не сразу проявляется. А ты — сильная. Со всем справишься. И станет все хорошо в будущем. Да, еще… — она немного помолчала и добавила: — Дар у тебя есть. О нем ты еще не знаешь, но как почувствуешь — приезжай, я научу тебя, как им пользоваться. Не плачь, нет времени на это. Цени каждую минуту, проведенную с Мишей. Люби его. Это все, что тебе остается…

Мы прожили вместе пять лет. Были счастливы. А потом у Миши обнаружили рак.
— Марина, сдается мне, я проигрываю в этом поединке, сдаю свои позиции, — голос любимого стал грустным. — Прошу об одном: ты должна быть счастлива. Без меня. Но помни: я всегда рядом, а ты живи и за меня, и за себя!
— Не говори ерунды! Ты обязательно поправишься! — успокаивала я.
Болезнь развивалась быстро, спасти Мишу не удалось…

Для меня жизнь словно остановилась, потеряла всякий смысл. Что в ней осталось? Только сны, в которых я жила, сны о нем. Да могилка на кладбище. Он часто ко мне приходил сам. Иногда, когда было совсем невмоготу, я его звала. Снилось мне безвозвратно утерянное счастливое прошлое. «Вот так и существую между двумя мирами. Не проще ли прекратить это бессмысленное существование и уйти?» — думала я. И вот в один из дней наглоталась таблеток… Но мне не повезло: пришла соседка, заглянула в окно и увидела меня, лежащую на полу. Вызвала «Скорую помощь». Врачи спасли. Правда, в реанимации я лежала долго.
— Ты родилась под счастливой звездой, — сказал доктор. — После того количества таблеток, которое ты в себя впихнула, мозг мог умереть.
В первую ночь в больнице, когда я находилась под капельницей, ко мне впервые явился Миша. Это было настолько реально, что я заговорила с ним.
— Мишка? Ты где-то рядом? Пришел за мной? Я хочу к тебе! — плакала я.
А потом… Не знаю, как это объяснить… Я почувствовала его мысли, они словно сами по себе появились в голове: «Сюда ты всегда успеешь. Живи… У тебя еще много дел в мире живых. Я люблю тебя!».

Приближалась годовщина смерти Миши. В ту ночь я увидела странный сон, а может, и не сон вовсе? На окне качнулась занавеска, в комнате стало холодно, а потом я ощутила запах Мишкиного табака для трубки: с легкими нотками фруктов и специй (он заказывал его по Интернету). Мне стало не по себе. Открыв глаза, в оконном проеме увидела силуэт с трубкой в руке и услышала голос: «Ты должна проведать бабушку Машу!».
Ближе к вечеру я отпросилась с работы и пошла на кладбище. Прибралась немного, присела на лавочку отдохнуть и снова почувствовала запах табака! За Мишиной оградкой рос большой куст сирени, неизвестно кем и когда посаженный. Сквозь зеленую листву и огромные гроздья розовых цветов я увидела Мишино лицо и услышала слова: «У тебя другое предназначение в жизни! Помоги ей! И запомни: они и есть твое счастье…». Я и сама не понимала, что происходит. Кому я должна была помочь?
— Я схожу с ума? Кому помочь? Мишка, ответь! — спросила я любимого, но, так и не дождавшись ответа, пошла домой.

Уже на выходе с кладбища ко мне подошла молодая женщина, очень красивая, только лицо у нее было измученное, бледное, с синяками под глазами.
— Помоги мне, пожалуйста! Нужно связаться с мужем, и только ты можешь это сделать.
Честно говоря, незнакомка была похожа на душевнобольную: бессвязная речь, затуманенные глаза, словно под наркотиками. Мне стало немного не по себе: заросшее кладбище, надвигающиеся сумерки… И какая-то ненормальная рядом.
— Извините, но я очень спешу! — буркнула ей в ответ.
Меня не остановило даже то, что глаза бедняжки наполнились слезами, а по лицу пробежала судорога, как от невыносимой боли.
Ехать или нет к родственнице покойного мужа, я не знала, а потом вспомнила слова старушки:
— Дар у тебя есть. О нем ты еще не знаешь, но как почувствуешь, приезжай, я научу, как этим даром пользоваться. Через сутки я уже была в уютном доме бабушки Маши.

— Что, Миша приходил? Ты его видела? — приступила с расспросами она.
— Откуда знаете? — я удивилась. — Вы — ведьма?
— Я — ведунья, — усмехнулась старушка. — Он тоже мне снился. Помнишь, я говорила, что у тебя откроется дар? Я уже тогда знала, что попытаешься покончить жизнь самоубийством от тоски и одиночества, знала и то, что Мишка тебя оттуда, с небес, спасет. Ты должна помочь не только той женщине, но и всем душам, которые об этом попросят.
— Какой женщине? Какие души? Кто попросит? — я ничего не понимала.
— Ты можешь общаться с душами умерших. У многих из них остались дела на земле, и только ты можешь помочь!
— Почему они здесь? Почему не отправляются в мир иной?
— Их души блуждают между мирами, близкие люди не отпускают их отсюда. Переночуешь — и отправляйся домой. Придешь на кладбище — сразу все поймешь. А сейчас пойдем поужинаем — отведаешь моей волшебной наливки.

Теперь я поняла, о чем просила меня женщина. Я одна могла ее видеть! Наливка оказалась ароматной, сладкой, пряной, с привкусом трав и легкой горчинкой. После нескольких глотков у меня закружилась голова, и вскоре я уснула. А ночью снова был непонятный сон: та женщина с кладбища продолжала молить о помощи, потом появились мужчина моих лет и маленькая девочка. Почему я с ними? Неужели тоже умерла? Честно сказать, я боялась похода на кладбище, да и не очень верилось в то, о чем говорила бабушка Маша, но я ей обещала.
Незнакомка ждала меня почти у самой ограды.
— Я рада, что ты вернулась! — тихо сказала она. — Понимаешь, мне нужно передать супругу, что я его очень люблю, но больше всего хочу, чтобы он был счастлив. Нашей дочке нужна мать…
Я глянула через ее плечо и увидела памятник с фотографией этой женщины.
— Меня сбила машина. Мы поссорились с мужем, я выскочила на дорогу и…
— Но если я приду к нему и начну об этом говорить, он посчитает меня ненормальной!
— Не переживай! Запомни слова: «Вишневое вино со сладостью и горечью корицы…». Любимый сразу тебе поверит, эту фразу знаем только мы: когда только познакомились, Алексей угощал меня этим напитком, сделанным по старинному рецепту его прадеда. Оно передается тайно из поколения в поколение. И — спасибо тебе…

Разговор с ее мужем был сложным и для него, и для меня. Поверил он мне только тогда, когда я назвала кодовую фразу. А потом к нам подошла девочка и с любопытством на меня глянула:
— Ты кто? Я тебя не знаю, но от тебя пахнет мамиными духами…
По лицу Алексея пробежала судорога:
— Катя, иди в дом, мне с тетей нужно поговорить.
— О маме? — грустно спросила девочка, развернулась и ушла.
— Катюшка говорит, что мать часто к ней приходит в снах, но утром, проснувшись, дочка не помнит, о чем именно они говорили, — мужчина тяжело вздохнул. — Я, как последний дурак, ревновал Викторию к каждому мужику. В тот день устроил жуткий скандал… Она в слезах пыталась мне что-то доказать, но я ничего не хотел слышать! А потом эта авария… И все! Моя жизнь теперь кончена… Я хочу умереть!
— А Катя? На кого вы ее оставите? Вика просила вам передать, что вы должны быть обязательно счастливым, а у вашей дочки должна быть мама!
— Я не хочу без нее жить! Какой в этом смысл?
— У тебя есть ребенок, а у меня не осталось никого! Пустота…

Через некоторое время я почувствовала, что просто необходимо сходить к Мише на могилу. Отнесла цветы, посидела, поговорила с ним, а по пути домой ситуация повторилась: меня догнал неизвестный мужчина. Мне пришлось найти жену пропавшего геолога, рассказать, что с ним случилось.
— Ты мне поможешь? Я — без вести пропавший геолог…
Пришлось отправиться к жене того человека, рассказать, где искать могилу. Таких случаев было несколько. Я точно знала одно: после моей помощи душам умерших становилось легче, а их близкие отпускали своих родных на небеса.

Прошло два года. Однажды случайно встретила на улице Алексея. Признаюсь честно: обрадовалась, часто его вспоминала.
— Пошли к нам в гости? — предложил он. — Катюшка будет рада тебя видеть!
Я согласилась. Мы посидели, поболтали, выпили чаю, потом Алексей с Катей пошли меня провожать.
— Ты придешь к нам еще? — спросила девочка.
Мы стали видеться, сначала по выходным, потом — чаще. Недавно Катюшка призналась:
— Тогда, давно, ну, когда ты в первый раз к нам пришла, мама сказала во сне, что должна прийти тетя, которая будет нас любить, как она… Я знаю — это ты!
Наверное, они и есть мое счастье. Что будет дальше? Не знаю…

Автор - Марина.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Вчера, 13:07
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 13:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 139Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: Бабушкин домик Миша предсказание бабы Машы чёрная тень кладбище дар

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Комментарии

#1 написал: Mary3.11.
Вчера, 13:48
0
Группа: Авторы
Репутация: (43|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 111
Да, какое трудное предназначение вам досталось, умершим помогать. Удачи вам! ++++
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#2 написал: Eulalia
Вчера, 13:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 300
Двоякие ощущения аызывают такие моменты, когда на тебя вот так вот выливают ушат новостей о том, что у тебя откроется дар, муж умрет, но ты в итоге будешь счастлива)) а может и к лучшему это, если бы бабушка не предупредила, то девушка не знала, куда бежать за помощью.
Зарегистрирован: 11.05.2014
#3 написал: Юлия Денисова
Вчера, 16:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 12
Прям как сериал "Говорящая с призраками")
Зарегистрирован: 4.01.2018
#4 написал: Spivachka
Вчера, 16:37
+4
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 130
Литературный рассказ из журнала "мистические истории". Или сценарий для фильма. Так красиво всё описано. Даже страшные вещи, как смерть, суицид, призраки на кладбище читаются как "мы съездили на море, но 2 дня был дождь ".
Или автор - писательница, или невероятно спокойная личность.
Я про ангину сына, которая благополучно закончилась, и то так спокойно не опишу. Потому что там капец как страшно было.
А здесь всё так легко...
За литературность плюс, за явное творчество в историях из жизни - минус.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: Иосиф Варгас
Вчера, 20:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Творческая конечно, но судя по всему в жизни происходит так же
Зарегистрирован: 8.10.2013
#6 написал: Tigger power
Вчера, 22:21
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 216
Почему бы истории не быть из жизни, верю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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