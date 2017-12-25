Ворующая молодость

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 728 Комментарии: 10 +5 Сегодня, 10:50 by

Это произошло со мною 3 года назад. Я как раз поступила в университет на исторический факультет. Так как я сама из села, жить в Волгограде мне было негде: на общежитие претендовало слишком много народа, моя очередь была далеко.Я знала, что где-то на Дар-горе живет моя дальняя родственница. Мама дала её адрес и велела обратиться за помощью. Делать было нечего, я направилась к ней.Дверь открыла довольно молодая женщина. Она меня сразу узнала и без лишних вопросов позвала пить чай. Я обрадовалась подобному гостеприимству.Тётю звали Инна Ивановна и она согласилась, чтобы я жила у неё, но при условии, что буду убирать в доме, не стану шуметь после 9-ти и буду привозить из деревни какие-нибудь продукты. Я, естественно, согласилась.Заехала к тёте я буквально на следующий день – съездила в родное село, собрала вещи и двинулась в путь. Зажили мы душа в душу. Но к ноябрю я стала себя плохо чувствовать. Сил ни на что не хватало, хотелось спать и спать. Я даже внешне как-то осунулась и постарела. Сама всё списывала на учёбу, но в глубине души понимала, что это не так.Однажды ночью я проснулась от того, что в комнату кто-то вошёл. Я насторожилась, но никого не увидела. Внезапно на кровать кто-то запрыгнул. Я была удивлена: у меня в ногах сидела чёрная кошка. В темноте были видны только её ядовито-зелёные глаза. Кошек я особо не люблю, поэтому прогнала её и плотнее закрыла дверь.Утром я спросила у тёти про кошку, на что та мне ответила, что у неё кошки никогда не было.– Возможно, с улицы забежала, – лениво сказала тётя Инна.Всё же мне было не по себе от ночной гостьи, и я рассказала обо всём маме, которая посоветовала сходить в церковь, а если не поможет, то к какой-нибудь знахарке.Я сразу же выполнила мамины советы, в церкви мне сказали лишь, что я в опасности, и дали отпить святой воды. А вот бабка поглядела на меня и заплакала. Она сказала, что кто-то из меня молодость пьёт. Если так и будет продолжаться, то я через год буду выглядеть на все 50. Когда я сказала ей про кошку, та даже не удивилась и велела в следующий раз схватить животное и задушить, как бы та ни орала и ни царапалась.Следующей ночью мне не спалось, я всё ждала незваную гостью. И вот она пришла. Дверь приоткрылась и на постель заскочила чёрная кошка. Я медленно поднялась и взяла её на руки. Та заурчала. Я взяла мешок, который был спрятан под подушкой, и быстро засунула в него кошку, после чего стала её душить. Та орала, дергалась, но я сквозь слёзы продолжала сжимать руки на её шее. Наконец, кошка притихла. Я разрыдалась. Когда успокоилась, то пошла на улицу и выбросила мешок в мусорку.Вечером, когда я пришла из университета, то никого не обнаружила дома – тётка куда-то пропала. А на следующее утро пришла полиция – Инну Ивановну нашли задушенной на городской свалке.Я была в шоке. До сих пор вспоминаю это, и благодарю знахарку, которая, можно сказать, спасла мне жизнь.Автор - Алла.

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