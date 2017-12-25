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Истории из жизни

Ворующая молодость

Это произошло со мною 3 года назад. Я как раз поступила в университет на исторический факультет. Так как я сама из села, жить в Волгограде мне было негде: на общежитие претендовало слишком много народа, моя очередь была далеко.

Я знала, что где-то на Дар-горе живет моя дальняя родственница. Мама дала её адрес и велела обратиться за помощью. Делать было нечего, я направилась к ней.

Дверь открыла довольно молодая женщина. Она меня сразу узнала и без лишних вопросов позвала пить чай. Я обрадовалась подобному гостеприимству.

Тётю звали Инна Ивановна и она согласилась, чтобы я жила у неё, но при условии, что буду убирать в доме, не стану шуметь после 9-ти и буду привозить из деревни какие-нибудь продукты. Я, естественно, согласилась.

Заехала к тёте я буквально на следующий день – съездила в родное село, собрала вещи и двинулась в путь. Зажили мы душа в душу. Но к ноябрю я стала себя плохо чувствовать. Сил ни на что не хватало, хотелось спать и спать. Я даже внешне как-то осунулась и постарела. Сама всё списывала на учёбу, но в глубине души понимала, что это не так.

Однажды ночью я проснулась от того, что в комнату кто-то вошёл. Я насторожилась, но никого не увидела. Внезапно на кровать кто-то запрыгнул. Я была удивлена: у меня в ногах сидела чёрная кошка. В темноте были видны только её ядовито-зелёные глаза. Кошек я особо не люблю, поэтому прогнала её и плотнее закрыла дверь.

Утром я спросила у тёти про кошку, на что та мне ответила, что у неё кошки никогда не было.

– Возможно, с улицы забежала, – лениво сказала тётя Инна.

Всё же мне было не по себе от ночной гостьи, и я рассказала обо всём маме, которая посоветовала сходить в церковь, а если не поможет, то к какой-нибудь знахарке.

Я сразу же выполнила мамины советы, в церкви мне сказали лишь, что я в опасности, и дали отпить святой воды. А вот бабка поглядела на меня и заплакала. Она сказала, что кто-то из меня молодость пьёт. Если так и будет продолжаться, то я через год буду выглядеть на все 50. Когда я сказала ей про кошку, та даже не удивилась и велела в следующий раз схватить животное и задушить, как бы та ни орала и ни царапалась.

Следующей ночью мне не спалось, я всё ждала незваную гостью. И вот она пришла. Дверь приоткрылась и на постель заскочила чёрная кошка. Я медленно поднялась и взяла её на руки. Та заурчала. Я взяла мешок, который был спрятан под подушкой, и быстро засунула в него кошку, после чего стала её душить. Та орала, дергалась, но я сквозь слёзы продолжала сжимать руки на её шее. Наконец, кошка притихла. Я разрыдалась. Когда успокоилась, то пошла на улицу и выбросила мешок в мусорку.

Вечером, когда я пришла из университета, то никого не обнаружила дома – тётка куда-то пропала. А на следующее утро пришла полиция – Инну Ивановну нашли задушенной на городской свалке.

Я была в шоке. До сих пор вспоминаю это, и благодарю знахарку, которая, можно сказать, спасла мне жизнь.

Автор - Алла.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:21
Сегодня, 10:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 728Комментарии: 10
+5

Ключевые слова: Тетя черная кошка ведьма ритуал знахарка смерть история из жизни

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 11:24
0
Группа: Редакторы
Репутация: (301|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 271
По поверьям чёрной кошкой с зелёными глазами оборачивается либо сама ведьма, либо её душа, а тело в это время находится где-то далеко. Если героиня рассказа убила ведьму, разорвав связь её души и тела, то смерть Инны можно объяснить так. Одно неясно - зачем она оставила своё тело на свалке? Не самое безопасное место.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:24
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2301|-1)
Публикаций: 1 018
Комментариев: 8 283
Цитата: A.Norton
Одно неясно - зачем она оставила своё тело на свалке? Не самое безопасное место.

Тут похоже и душа и тело были каким то образом вместе, иначе не объяснить нахождение тела на свалке. Или всё таки я думаю, что тело то придушили, а душа уже попала в мёртвое тело кошки уже на свалке, где и произошло "очеловечевание" трупа. Потому как, мусор забрали и отвезли на городскую свалку, где и было обнаружено тело Инны Ивановной.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 12:41
+7
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 467
Я почему то слабо верю в эту историю.
Плюс автору за старание.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#4 написал: Spivachka
Сегодня, 12:46
+5
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 126
Красивый творческий рассказ. Кошку жалко
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: Сидоджи Обыкновенный
Сегодня, 13:13
-1
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Публикаций: 37
Комментариев: 250
Вполне норм, плюсик)
Зарегистрирован: 28.05.2017
 
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:55
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Комментариев: 3 502
И как бы потом племянница легко отделалась? Её бы затаскали по этому делу, думаю, вместе же жили.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:24
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Репутация: (2301|-1)
Публикаций: 1 018
Комментариев: 8 283
Цитата: зелёное яблочко
И как бы потом племянница легко отделалась?

Ну, наверное да, ведь три года назад история приключилась и ничего, описывает события спокойно и про тюрьму ни слова)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#8 написал: Eulalia
Сегодня, 16:36
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Комментариев: 289
Тоже слабо верю в историю) забежала кошка, все, бегом в церковь и к знахарке)
Ок, сбегала, и сразу же как в фильмах ужасов про резню, надо душить)) не знаю, написано так..если бы ГГ был парнем, может и поверила).
На месте героини я бы ходила еще и думала над планом, брать вот так вот и душить в мешке..противно, что ли.
Зарегистрирован: 11.05.2014
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:46
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Комментариев: 3 502
Цитата: Сделано_в_СССР
тюрьму ни слова)

Потому что сказочница знатная))) Можно и похлеще выразиться.
Цитата: Eulalia
сбегала, и сразу же как в фильмах ужасов про резню, надо душить

А как же иначе?) А вот если бы к ней свинья забрела, то тоже бей/души?))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#10 написал: Космонасть
Сегодня, 16:59
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Публикаций: 92
Комментариев: 1 413
церковь, а если не поможет, то к какой-нибудь знахарке.

Не хотелось бы огорчать истребительницу кошек Аллу, но в большинстве случаев для отчаявшихся людей именно церковь становится последней инстанцией, а не знахарки. Кто, например, в церкви сказал, что она в большой опасности? Бабулька около подсвечника? Они вообще много чего могут наговорить.
Опять же вопрос насчёт криминальной ответственности.
И самый главный вопрос, откуда автор пишет это в интернет? Это многое могло бы объяснить.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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