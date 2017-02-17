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Истории из жизни

«Курить хочу!»

Эту мистическую историю мне рассказала моя бабушка.
Давно это было, бабушка была совсем молоденькой девушкой.
Около леса, вдали от села, жила одна женщина. Муж у нее был лесником, ушел в лес да и не вернулся.
Вот и жила она вдовой, одна.
В доме у женщины пол угла занимали иконы, а по вечерам к ней в гости приходили девушки: пели молитвы, слушали истории про святых, читали псалмы и угощались пирожками.
Всем было хорошо. Женщина эта посвятила себя служению Богу и наставлению молодых.
За продуктами она ходила 2 раза в неделю в сельский магазин.
Зима тогда холодная выдалась.
Идет женщина по сугробу и видит: сидит малыш лет 5-6.
Она и говорит:
— Кто ты и куда идешь? Почему один? Где твои родители?
А малыш дрожащим голоском и говорит:
— Иду куда глаза глядят, родители умерли с голоду, если кто покормит – и то хорошо.
Пожалела женщина ребенка и позвала к себе жить, а девушек, встретившихся по пути, отправила назад. Накормила она мальчика, уложила спать на печку, где потеплее, а сама по привычке начала молитвы читать.
Вдруг мальчик как заорет с печки: «КУРИТЬ ХОЧУ!»
Женщина успокоила малыша и сказала, что у нее нельзя курить, да и маленький еще он.
И снова начала молиться, а ребенок как зверь, опять закричал: «КУРИТЬ ХОЧУ!»
Испугалась вдова (вдруг кто порчу на малыша наслал?) и решила ладану с дымом пустить.
Только зажгла она ладан, как загудело что-то, дым, вонь… и стихло.
Глядь – нет ни пальтишка, ни самого малыша.
Женщина очень удивилась, но делать нечего – помолилась и легла спать.
Вдруг дверь приоткрылась и входит молодая девушка.
Подошла, погладила по голове и говорит:
— Знаешь, кто в «гостях» у тебя был? Это сам лукавый, проверял тебя и искушал, но ты его ладаном выгнала. Будь крепка в вере своей и проживешь долго.
После этих слов девушка словно растаяла.
Тогда женщина зажгла везде свечи, а наутро собрала вещи и переехала в село к знакомой, тоже вдове.
Так и жили они вместе долго и помогали всем.
Бабушка хорошо знала эту женщину и не раз говорила, что искушение рядом.
А может, просто нас уму-разуму так вот учила. Судите сами.


Автор: Лесли.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 316Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Служение Богу малыш лукавый ладан

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 08:56
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 71
Нужно было ему ладан в папироску завернуть, вот бы хохма вышла smeh Первый плюс от меня
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 09:04
0
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Репутация: (87|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 279
Конечно ощущение того, что это байка есть, но видимо основана на реальных событиях, видимо живет такая женщина, которая мужа в лесу потеряла ( сам в лесу год назад потерял хорошего человека, а жена мужа,а дети отца) , ушла в веру и было явление демона. Думаю правильное решение, это соединиться с такой же верующей, жить вместе, молиться, помогать нуждающимся и не пасовать пред искусом и мороком! friends

Цитата: ZelD
Нужно было ему ладан в папироску завернуть, вот бы умора вышла smeh Первый плюс от меня

Ну не у всех, на этот случай припасен дома ладан с ПАПИРОСАМИ.
Мож нужно, но Ваш комм запоздал, в этом случае. Будут теперь крутить в следующий раз!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:14
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Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 236
Н-да... действительно, искушение сплошь и рядом. Вот таких праведных людей лукавый и пытается в первую очередь искоренить. За историю плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 09:18
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 882
сам лукавый, проверял тебя и искушал

а в чем, простите, заключалось искушение?? и в чем - проверка??? даст она ребенку сигарет или не даст?
или возьмет она ребенка домой или нет? проверка на "возьмет к себе или нет" больше относилась бы не к лукавому.
странная история. не поняла смысла слов явившейся девушки, а так же последовавший молниеносный переезд к знакомой....
недосказанность............. без оценки
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#5 написал: abrashechka
Сегодня, 10:21
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Публикаций: 4
Комментариев: 287
Минус. Глупая байка.
Зарегистрирован: 10.10.2016
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:26
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Публикаций: 50
Комментариев: 1 396
Я тоже ничего не поняла. Что за искушение? Не на преступление же толкал её типа мальчишка. Или лукавый запугать решил. И она бы на пару с ним закурила
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
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