«Курить хочу!»

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 316 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 08:44 by

Эту мистическую историю мне рассказала моя бабушка.Давно это было, бабушка была совсем молоденькой девушкой.Около леса, вдали от села, жила одна женщина. Муж у нее был лесником, ушел в лес да и не вернулся.Вот и жила она вдовой, одна.В доме у женщины пол угла занимали иконы, а по вечерам к ней в гости приходили девушки: пели молитвы, слушали истории про святых, читали псалмы и угощались пирожками.Всем было хорошо. Женщина эта посвятила себя служению Богу и наставлению молодых.За продуктами она ходила 2 раза в неделю в сельский магазин.Зима тогда холодная выдалась.Идет женщина по сугробу и видит: сидит малыш лет 5-6.Она и говорит:— Кто ты и куда идешь? Почему один? Где твои родители?А малыш дрожащим голоском и говорит:— Иду куда глаза глядят, родители умерли с голоду, если кто покормит – и то хорошо.Пожалела женщина ребенка и позвала к себе жить, а девушек, встретившихся по пути, отправила назад. Накормила она мальчика, уложила спать на печку, где потеплее, а сама по привычке начала молитвы читать.Вдруг мальчик как заорет с печки: «КУРИТЬ ХОЧУ!»Женщина успокоила малыша и сказала, что у нее нельзя курить, да и маленький еще он.И снова начала молиться, а ребенок как зверь, опять закричал: «КУРИТЬ ХОЧУ!»Испугалась вдова (вдруг кто порчу на малыша наслал?) и решила ладану с дымом пустить.Только зажгла она ладан, как загудело что-то, дым, вонь… и стихло.Глядь – нет ни пальтишка, ни самого малыша.Женщина очень удивилась, но делать нечего – помолилась и легла спать.Вдруг дверь приоткрылась и входит молодая девушка.Подошла, погладила по голове и говорит:— Знаешь, кто в «гостях» у тебя был? Это сам лукавый, проверял тебя и искушал, но ты его ладаном выгнала. Будь крепка в вере своей и проживешь долго.После этих слов девушка словно растаяла.Тогда женщина зажгла везде свечи, а наутро собрала вещи и переехала в село к знакомой, тоже вдове.Так и жили они вместе долго и помогали всем.Бабушка хорошо знала эту женщину и не раз говорила, что искушение рядом.А может, просто нас уму-разуму так вот учила. Судите сами.Автор: Лесли.

Ключевые слова: Служение Богу малыш лукавый ладан

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