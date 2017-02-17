«Курить хочу!»Эту мистическую историю мне рассказала моя бабушка.
Давно это было, бабушка была совсем молоденькой девушкой.
Около леса, вдали от села, жила одна женщина. Муж у нее был лесником, ушел в лес да и не вернулся.
Вот и жила она вдовой, одна.
В доме у женщины пол угла занимали иконы, а по вечерам к ней в гости приходили девушки: пели молитвы, слушали истории про святых, читали псалмы и угощались пирожками.
Всем было хорошо. Женщина эта посвятила себя служению Богу и наставлению молодых.
За продуктами она ходила 2 раза в неделю в сельский магазин.
Зима тогда холодная выдалась.
Идет женщина по сугробу и видит: сидит малыш лет 5-6.
Она и говорит:
— Кто ты и куда идешь? Почему один? Где твои родители?
А малыш дрожащим голоском и говорит:
— Иду куда глаза глядят, родители умерли с голоду, если кто покормит – и то хорошо.
Пожалела женщина ребенка и позвала к себе жить, а девушек, встретившихся по пути, отправила назад. Накормила она мальчика, уложила спать на печку, где потеплее, а сама по привычке начала молитвы читать.
Вдруг мальчик как заорет с печки: «КУРИТЬ ХОЧУ!»
Женщина успокоила малыша и сказала, что у нее нельзя курить, да и маленький еще он.
И снова начала молиться, а ребенок как зверь, опять закричал: «КУРИТЬ ХОЧУ!»
Испугалась вдова (вдруг кто порчу на малыша наслал?) и решила ладану с дымом пустить.
Только зажгла она ладан, как загудело что-то, дым, вонь… и стихло.
Глядь – нет ни пальтишка, ни самого малыша.
Женщина очень удивилась, но делать нечего – помолилась и легла спать.
Вдруг дверь приоткрылась и входит молодая девушка.
Подошла, погладила по голове и говорит:
— Знаешь, кто в «гостях» у тебя был? Это сам лукавый, проверял тебя и искушал, но ты его ладаном выгнала. Будь крепка в вере своей и проживешь долго.
После этих слов девушка словно растаяла.
Тогда женщина зажгла везде свечи, а наутро собрала вещи и переехала в село к знакомой, тоже вдове.
Так и жили они вместе долго и помогали всем.
Бабушка хорошо знала эту женщину и не раз говорила, что искушение рядом.
А может, просто нас уму-разуму так вот учила. Судите сами.
Автор: Лесли.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 316Комментарии: 6
Ключевые слова: Служение Богу малыш лукавый ладан