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Истории из жизни

Кричащий остров

Ведь говорили же старики — не ходи, гиблое место. На подходе к нему уже чувствуешь — давит на тебя сила какая-то. Кровь из носа идет, дыхание сбивается, а как ступишь на твердынь острова — хоть уши затыкай! Крик, пронзительный такой, неизвестно откуда. Вот тут-то и сходят с ума люди.

Наткнулся я на интересную статеечку. Пишет некто Иващенко А.Г. и выдает интереснейшую, на мой взгляд, информацию. Одно заглавие чего стоит: «Тайна острова “Крик”». Якобы в таежной глубинке нашего района находится таинственный остров вот с таким интересным названием. Конечно же, остров этот не тропический и не в безбрежном океане, а в бесконечных болотах уральских. Сам-то этот Иващенко - уфолог, ну, тот, что инопланетян изучает. У таких ребят, как он, мозговые извилины по-особенному заточены. Их хлебом не корми - дай что-нибудь таинственное руками пощупать. Ну он и нащупал этот остров и такое в газете наплел, что у меня волосы дыбом встали. И столбы светящиеся какие-то он там узрел, и звуки, напоминающие человеческий крик, он издалека, но слышал, и людей, пострадавших от магического действия острова, отыскал. В конце автор призывает откликнуться людей науки, чтобы начать исследование необъяснимых явлений.

Интересно, к каким это ученым Иващенко А.Г. обращается? В нашем краю 10 классов — самая высокая научная степень. Меня лично статья заинтересовала. Живу больше полувека в этой местности, а про такое чудо не слыхивал. Обратился в редакцию — дали телефонный номер уфолога. Вечерком позвонил, по голосу понял — парнишка молодой, но, видать, заноза та еще. Вцепился в меня как клещ: «Давай, — говорит, — встретимся завтра на вашей территории!»

Утром, я еще проснуться толком не успел, телефон звонит. «Привет, Николай! Я у вашего подъезда, приехал вот». Пять минут вчера с ним по телефону поговорили, а он уже как будто меня всю жизнь знал. Интересный малый этот Саша Иващенко. 24 года, а он уже и на Тибете побывал, и полмира исколесил. Все какие-то места силы ищет. Решили мы ехать в таежную деревеньку. Там у меня знакомый егерь живет, а уж потом — на остров.

Егерь Ефимыч встретил нас, как родных. Когда узнал, с каким намерением мы прибыли, — нахмурился. «Знаю тебя, Коля, мужик ты рисковый. Помню, как на берлоге медведя брали, не заробел, когда он на тебя попер. Так то медведь, а здесь такая чертовщина. Я за всю жизнь единожды там был — впечатлений на всю оставшуюся хватило. Молодой был, вот как он, — Ефимыч показал на Александра. — Ума-то нет, вот и поперся.

Ведь говорили же старики — не ходи, гиблое место. На подходе к нему уже чувствуешь — давит на тебя сила какая-то. Кровь из носа идет, дыхание сбивается, а как ступишь на твердынь острова — хоть уши затыкай! Крик, пронзительный такой, неизвестно откуда. Вот тут-то и сходят с ума люди. Ну и я не исключение — перед глазами все начало крутиться, сознание путаться. Мне еще повезло, что я в беспамятстве не на остров пошел, а в обратную сторону. Там меня ягодники нашли. Стыдно говорить, две недели пил — все мне змеи огненные мерещились».

Саша спросил: «Значит, на острове безнаказанно никто не побывал?» — «Не знаю, старики рассказывали, что еще в Гражданскую на острове от красных какой-то белый полковник с казачками спасались. А уж как их остров до себя допустил, никому не ведомо. Чекисты их никак не могли взять, а кто пытался — все либо покойнички, либо дураками стали. Никто туда не ходит, и вам, ребята, я не советую».

С первыми лучами солнца мы с Сашей по еле заметной тропе в болоте пошли к острову. Как ни отговаривал нас Ефимыч, охота своими глазами увидеть таинственное место. Вскоре мы вышли на болото. Вдали показался большой остров. Мы прибавили скорость. Но с каждым шагом наше самочувствие стало ухудшаться. У Александра пошла носом кровь. У меня зазвенело в ушах. Страх и боль развернули наши ноги, и мы, не сговариваясь, бегом побежали назад.

«Ай, молодцы! — похвалил нас егерь. — Не надо туда ходить, судьбу испытывать. Я вас завтра на озеро свожу — вот где чудеса! Карась вот такой!» — и он раскинул руки, будто играл на гармони…

Автор - Николай Петрович.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 286Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Гиблое место остров уфолог необъяснимые явления болото страх и боль егерь

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 18:49
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На легенду больше похоже)
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:28
0
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Комментариев: 3 497
На рыбалку не хожу. Но карасей этаких захотела)))
Напоминает ефремовский рассказ про какое-то место, где якобы духи были, люди потом болели. Тайну удалось раскрыть, может и здесь есть разгадка своя
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: conjure one
Сегодня, 19:56
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Комментариев: 2 168
все мне змеи огненные мерещились


В одной передаче, посвященной группе Дятлова (может, кто видел), корреспонденты показывали фотографии уже погибших ребят таежной отшельнице Агафье Лыковой. Та, только взглянув на них, сразу сказала, что это огненный змей на них напал. Вероятно, что-то подобное существует. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Гюльнара
Сегодня, 21:39
+1
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Я недавно тут одну книжку интересную прочитала про верования коренных народов Севера, хантов, в частности. Так вот там утверждается, что разные болезни людям даются за ... ну, так сказать, не грехи, в нашем понимании, а скорее за недостойное поведение. И вот, болезни суставов поражают тех людей, которые ходили по чужим святым местам, не оказывая им должного почтения. Немало я по лесам походила в своё удовольствие, везде старалась сунуть свой нос, где мне казалось интересно, но... Очень у меня в последние годы суставы болят, прямо ходить невозможно.
Отсюда вывод:
Молодой был, вот как он, — Ефимыч показал на Александра. — Ума-то нет, вот и поперся.
- истинная правда это.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:55
0
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 1 013
Комментариев: 8 267
Цитата: Гюльнара
Я недавно тут одну книжку интересную прочитала про верования коренных народов Севера, хантов, в частности. Так вот там утверждается, что разные болезни людям даются за ... ну, так сказать, не грехи, в нашем понимании, а скорее за недостойное поведение. И вот, болезни суставов поражают тех людей, которые ходили по чужим святым местам, не оказывая им должного почтения. Немало я по лесам походила в своё удовольствие, везде старалась сунуть свой нос, где мне казалось интересно, но... Очень у меня в последние годы суставы болят, прямо ходить невозможно.
Отсюда вывод:
Молодой был, вот как он, — Ефимыч показал на Александра. — Ума-то нет, вот и поперся.
- истинная правда это.

Верю в верования верования коренных народов Севера, всё правда. Не топчите "святые места" без надобности, духам этой земли такое действие не нравится. Не надо тревожить мир мёртвых.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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