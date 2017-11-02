Кричащий остров

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 286 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 17:42 by

Ведь говорили же старики — не ходи, гиблое место. На подходе к нему уже чувствуешь — давит на тебя сила какая-то. Кровь из носа идет, дыхание сбивается, а как ступишь на твердынь острова — хоть уши затыкай! Крик, пронзительный такой, неизвестно откуда. Вот тут-то и сходят с ума люди.Наткнулся я на интересную статеечку. Пишет некто Иващенко А.Г. и выдает интереснейшую, на мой взгляд, информацию. Одно заглавие чего стоит: «Тайна острова “Крик”». Якобы в таежной глубинке нашего района находится таинственный остров вот с таким интересным названием. Конечно же, остров этот не тропический и не в безбрежном океане, а в бесконечных болотах уральских. Сам-то этот Иващенко - уфолог, ну, тот, что инопланетян изучает. У таких ребят, как он, мозговые извилины по-особенному заточены. Их хлебом не корми - дай что-нибудь таинственное руками пощупать. Ну он и нащупал этот остров и такое в газете наплел, что у меня волосы дыбом встали. И столбы светящиеся какие-то он там узрел, и звуки, напоминающие человеческий крик, он издалека, но слышал, и людей, пострадавших от магического действия острова, отыскал. В конце автор призывает откликнуться людей науки, чтобы начать исследование необъяснимых явлений.Интересно, к каким это ученым Иващенко А.Г. обращается? В нашем краю 10 классов — самая высокая научная степень. Меня лично статья заинтересовала. Живу больше полувека в этой местности, а про такое чудо не слыхивал. Обратился в редакцию — дали телефонный номер уфолога. Вечерком позвонил, по голосу понял — парнишка молодой, но, видать, заноза та еще. Вцепился в меня как клещ: «Давай, — говорит, — встретимся завтра на вашей территории!»Утром, я еще проснуться толком не успел, телефон звонит. «Привет, Николай! Я у вашего подъезда, приехал вот». Пять минут вчера с ним по телефону поговорили, а он уже как будто меня всю жизнь знал. Интересный малый этот Саша Иващенко. 24 года, а он уже и на Тибете побывал, и полмира исколесил. Все какие-то места силы ищет. Решили мы ехать в таежную деревеньку. Там у меня знакомый егерь живет, а уж потом — на остров.Егерь Ефимыч встретил нас, как родных. Когда узнал, с каким намерением мы прибыли, — нахмурился. «Знаю тебя, Коля, мужик ты рисковый. Помню, как на берлоге медведя брали, не заробел, когда он на тебя попер. Так то медведь, а здесь такая чертовщина. Я за всю жизнь единожды там был — впечатлений на всю оставшуюся хватило. Молодой был, вот как он, — Ефимыч показал на Александра. — Ума-то нет, вот и поперся.Ведь говорили же старики — не ходи, гиблое место. На подходе к нему уже чувствуешь — давит на тебя сила какая-то. Кровь из носа идет, дыхание сбивается, а как ступишь на твердынь острова — хоть уши затыкай! Крик, пронзительный такой, неизвестно откуда. Вот тут-то и сходят с ума люди. Ну и я не исключение — перед глазами все начало крутиться, сознание путаться. Мне еще повезло, что я в беспамятстве не на остров пошел, а в обратную сторону. Там меня ягодники нашли. Стыдно говорить, две недели пил — все мне змеи огненные мерещились».Саша спросил: «Значит, на острове безнаказанно никто не побывал?» — «Не знаю, старики рассказывали, что еще в Гражданскую на острове от красных какой-то белый полковник с казачками спасались. А уж как их остров до себя допустил, никому не ведомо. Чекисты их никак не могли взять, а кто пытался — все либо покойнички, либо дураками стали. Никто туда не ходит, и вам, ребята, я не советую».С первыми лучами солнца мы с Сашей по еле заметной тропе в болоте пошли к острову. Как ни отговаривал нас Ефимыч, охота своими глазами увидеть таинственное место. Вскоре мы вышли на болото. Вдали показался большой остров. Мы прибавили скорость. Но с каждым шагом наше самочувствие стало ухудшаться. У Александра пошла носом кровь. У меня зазвенело в ушах. Страх и боль развернули наши ноги, и мы, не сговариваясь, бегом побежали назад.«Ай, молодцы! — похвалил нас егерь. — Не надо туда ходить, судьбу испытывать. Я вас завтра на озеро свожу — вот где чудеса! Карась вот такой!» — и он раскинул руки, будто играл на гармони…Автор - Николай Петрович.

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