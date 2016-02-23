Подарок на новоселье

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary3.11. Просмотров: 844 Комментарии: 12 +30 Сегодня, 17:00 by

Три года назад у близких знакомых (назову их Настя и Андрей) женился сын. Свадьбы не было, расписались и посидели с родителями в ресторане.Иван всегда вел разгульный образ жизни - девчонок менял как перчатки. И вот к тридцати годам угомонился, встретил Машу (мы все смеялись, мол, как в сказке), влюбился и решил жениться. Родители были очень рады, давно мечтали о невестке и внуках, а тут уже и внучок готовенький - Машин сынок, Игорек, очень хороший пятилетний ребёнок.На свадьбу родители сделали молодым шикарный подарок - квартиру в строящемся доме. Около года семья жила на родительской даче, потом въехали в новую квартиру. На новоселье пригласили родственников и близких друзей.На новоселье подарили много подарков, в основном все для хозяйства. Особенно выделилась двоюродная сестра отца с дочкой - они подарили растение в горшке под названием Аморфофаллус коньяк или лилия Вуду. Это очень интересное растение: оно "спит" около пяти месяцев, потом, чаще к лету, из клубней вылезает стебель, похожий на мужской половой орган, и потом из стебля вырастают три листа, и растение становится похожим на пальму. Через несколько месяцев стебель отмирает, клубни остаются в земле, а растение можно убирать в тёмное место до следующего сезона.Так как у меня было три вида этого цветка, я подробно объяснила Машеньке, как за ним ухаживать. Правда, на моё замечание, что растение не любит больших горшков и его лучше пересадить в маленький, дарители очень агрессивно "поставили меня на место", сказав, что неприлично комментировать подарки.Новоселы поставили горшок с цветком в зале, там же они и спали (моя мама любила говорить: "И спальня, и ср...льня, и папы с мамой кабинет").Через небольшой промежуток времени у молодых начались проблемы в интимной сфере. Начались ссоры и выяснение отношений. Причём, когда летом все жили на даче, между Ваней и Машей была просто безумная любовь, и к концу лета она забеременела.Осенью ребята приехали в гости к нам. Маша попросила показать ей мои аморфофаллусы, но они уже отцвели, и я убрала их до следующего сезона. Она показала фото своего растения, оно было толстым, зелёным и каким-то неестественным.Я ещё раз посоветовала ей пересадить его в меньший горшок.Через несколько дней женщина позвонила и рассказала, что при пересадке нашла какую-то тряпку, а в ней что-то высохшее и непонятное. Выкидывать не стала, а снова в горшок положила - вдруг удобрение какое.Ещё через несколько дней позвонила Настя и рассказала, что Машу увезли в больницу, у неё произошёл выкидыш. Потом руки девушки практически до локтей стали покрываться странной мокнущей коркой.Следующие полтора года Маша безуспешно пыталась вылечить руки. У каких только врачей она не была, некоторые мази давали небольшое улучшение, но потом начиналось все снова. Иван, совершенно неожиданно для всех, ушёл от Маши. Его новой избранницей стала, кто бы вы думали? Его же троюродная сестра! Та самая, которая вместе с матерью подарила на новоселье комнатное растение. Ни уговоры, ни слёзы матери на Ивана не действовали. Полюбил и точка. Надо заметить, что сия особа давно за ним бегала, и все объяснения, что, мол, вы родня и не очень дальняя, девицей пропускались мимо ушей.Весной приятели приехали к нам. Они очень переживают за сына, хотя общаться с ним не хотят. Машу им тоже очень жаль, полюбили они её, да и девушка до сих пор Ваню любит - надеется, что вернётся.В общем, посидели, поохали. И плавно наши мысли перешли на то, что похоже на приворот или ещё какую магию.Неделю назад Настя приехала и поведала такую историю.Двоюродная сестра её мужа родила дочь довольно поздно, в тридцать лет. Девица выросла избалованная, взбалмошная, ни в чем не знавшая отказа. В свои семнадцать лет она вдруг влюбилась в Ваню. Её совершенно не смущало, что они кровные родственники, хочу и все тут. Но Иван на неё смотрел исключительно как на сестру, да и жизнь у него тогда весёлая была. Так прошло пять лет.Самое удивительное для меня то, что молодая девушка, очень интересная внешне, так вбила себе в голову Ивана, что на других за все время и не посмотрела. А тут, пожалуйста вам, - Ваня женился. У девицы от ревности совсем мозги отказали, она пыталась порезать вены, потом напилась таблеток, еле откачали. И тогда мать взяла все в свои руки. Она обратилась к какой- то женщине и все - Ваня бросил жену и стал жить с троюродной сестрой.А узналось все так: Маше в очередной раз дали адрес бабушки-травницы, сказали, что она многие кожные болезни лечит. Маша попросила свекровь съездить с ней. Бабуля оказалась очень старенькая, но шустрая. Когда Маша зашла к ней в дом, бабушке даже плохо стало, она спросила: "Ты мёртвых ко мне зачем привела?", а та стоит, глазами хлопает. Каких мёртвых? И вот бабуля ей сказала, что подклад, похоже, сделан - с землёй кладбищенской. Велела взять и привезти то, что с землёй связано. Всю обратную дорогу женщины ломали голову, что у них с землёй связано. И вдруг Маша вспомнила, как она цветок пересаживала, и что в нем тряпка странная была.На следующий же день, с цветком в охапку, они снова поехали к бабушке.На улице, положив растение в очерченный круг, бабуля разбила горшок и вытащила тряпку, в которую, как оказалось, был завернут высушенный половой орган животного, перевязанный чёрной нитью. А землю, сказала, с кладбища набрали. Это сделали подклад, чтобы Ивана от жены отвернуло, а когда Машенька растение пересаживала, порча ей на руки попала, да и тряпку эту она разворачивала и голыми руками все трогала.На глазах изумленных женщин бабушка полила на землю святой воды. Настя сказала, что от земли пар пошёл. Потом бабушка их домой отправила, а с порченной землёй она сама разберётся.На следующий день позвонил Иван, просил у жены прощения, сказал, что с глаз как пелена спала. Маша простила мужа, но решила немного помучить его. Пару дней он жил у родителей, каждый день звонил жене, теперь они вместе. Руки у Машеньки заживают, корки почти не осталось, только шрамы, где особо глубокие язвы были, похоже, останутся надолго. Настя сама позвонила двоюродной сестре мужа и сказала, что родни у них больше нет.

Ключевые слова: Подклад порча цветок авторская история

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