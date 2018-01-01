Противостояние. Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:50

Причина: Авторская стилистика сохранена

FaNaP Просмотров: 103 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 15:50 by

Долго думала, писать ли все-таки продолжение описания моего странного периода в жизни, описанного в первой истории.Читая истории на сайте, я поняла, что вещи, далее происходившие в квартире, совсем не интересны после того, что у людей творится. Но решилась. И в первую очередь - из-за предыдущих комментариев. Два дня после их прочтения в прострации ходила... Не ожидала ничего подобного – неужели никто не сказал: "Бред-то какой! Что вы всякую ерунду пишите!". Потом глубже на сайт залезла, почитала и поняла, что за идиотку тут вряд ли сходу примут.Может, кто-то и сейчас прокомментирует так, что я что-либо для себя пойму…Итак, история то ли с сонным параличом, то ли бог его еще знает с чем вроде как закончилась. Коту Шиллингу еще раз низкий поклон в тот мир.Где-то пару недель ничего не беспокоило. А в одну прекрасную ночь понеслась следующая вещь.Было моей красавишне-дочке порядка двух с половиной лет. Спала она по ночам в гордом одиночестве в своей комнате с закрытой дверью. Как и у всех, бывало, прискакивала к нам с мужем в комнату и то немного плакала, то сопливила, то поднывала. Иногда просто стояла рядом с кроватью, молча склонившись над нами (кстати, тоже жутковато очень, но понимаю, что ничего мистического в этом точно нет. Хотя-я-я-я...).Надо отметить, что двери у нас рассохлись со временем и открывались с характерным «деревянным» звуком, как бы задевая дверную коробку. Поскольку дите приходило по ночам с завидной регулярностью, звук открывающейся двери в ее комнату мне и мужу был отлично знаком (остальные все двери в квартире всегда открыты).Зачастую глубокой ночью я просыпалась немного от него и понимала – сейчас придет. А просыпаться же окончательно достаточно тяжело, поэтому открывали мы с мужем глаза, когда ребенок уже в комнате рядом с кроватью стоял. Все эти просыпания уже даже вошли в привычку.Интересно, что происходить все стало, когда я еще только ложилась в постель, и ни о каком засыпании даже речь не шла.Легла. Только прикрыла глаза. Сна ни в одном глазу (сова я ужасная, заснуть для меня - это целое дело). Звук открываемой двери в детской комнате... шаги по полу: "Шлеп, шлеп, шлеп". Все знакомо до мельчайших деталей.Думаю: "Ну что на сей раз не так?". "Шлеп, шлеп" - к нашей кровати. Открываю глаза – никого нет. В смысле?! Как - нет?!"Глюк", - утешила я себя и заснула.Следующая ночь – один в один история повторяется… Думаю я: "Не может быть. Ну, не беда же у меня со слухом!". Иду в детскую – дверь плотно закрыта, дите спит.Еще одна ночь – аналогично. Тут я трусить откровенно начала. Рассказала мужу. А он засыпает мгновенно – ни черта не слышит. Ну и как тут он мог поверить?Смог. Не сразу. Недели две ежедневно я все это удовольствие переживала в одиночку, в детскую уже и счет потеряла, сколько раз ходила, – да я просто отказывалась верить, что спит ребенок. А уж как страшно было вставать и идти проверять каждый раз...А как-то раз, только-только мы с мужем легли, и не уснул он чудом еще. Тут дверь, "шлеп" - возле кровати должен стоять ребенок. Вдвоем синхронно с ним приподнимаемся – никого. Тут уже муж: "КАК? Не может такого быть! Я же четко все слышал!". Ломанулся в детскую – тихо посапывает дочка. Тут уж я по-женски оторвалась, конечно: "А я говорила-а-а-а-а-а!".Прошло несколько лет, и это сейчас я в каком-то, как мне кажется, хихикающем виде преподношу. На самом деле, когда я поняла, что не свихнулась, и муж слышит то же самое, – страшно стало просто зверски. И мне, и ему.Закончилась эта эпопея сама по себе. Просто прекратилось и все. Ну и что это было-то?! Мне сейчас кажется, что, может, это закончилось сразу после того, как муж поверил и услышал все сам? Не помню. А может, тот самый кот из предыдущей истории прогнал это «что-то», а я не заметила? Может, опять от чего-то спас?Далее тоже было небольшое продолжение - попроще уже, но тем не менее...

Ключевые слова: Квартира ребенок кот звкуи авторская история

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