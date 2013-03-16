История вторая. Рубеж в 40 дней

KroshkaEnot Просмотров: 267 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 17:10 by

Так получилось, что после внезапной смерти моего свекра (папы Вовы) на его место назначили моего мужа. Папа руководил средним по размерам учреждением социального обслуживания, грубо говоря, дом для престарелых и инвалидов. Наш переезд из областного центра был как побег - внезапный и скорый. Переехали мы в квартиру, где отец жил и умер. Сразу после девятого дня мы уже выгрузили из грузовой газели свои вещи и стали располагаться. Я не боялась ни капли, это родной и очень близкий для нас человек, не станет же он нам вредить. Я, собственно, была права, но некоторые моменты остались в памяти.Папа Вова курил. Он курил в кухне, ходил по скрипучему полу от окна до двери, хлопал крышкой пепельницы, покашливал. При его жизни это, конечно, воспринималось спокойно. Но когда мы на вторую ночь проснулись от этих звуков, доносящихся из кухни, стало не по себе. Муж сказал тогда:- Пап, хватит, мы же спим.И всё стихло. Такое повторялось ещё несколько ночей подряд, пока я не попросила вслух:- Пап Вов, ну нам же надо спать, что же ты шумишь!?Больше он нас не беспокоил, только ранним утром, сидя за столом с кофе и телефоном, я почувствовала, как меня погладили по голове. Вспомните свои такие ощущения или представьте... вас легко и ласково погладили по голове ладонью. А вокруг никого. Так я поняла, что он попрощался.А на работе его несколько человек из ночных смен видели, шёл вроде по коридору навстречу и пропадал, как моргнёшь. А после 40 дней и вовсе всё прекратилось.

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