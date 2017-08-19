Чёрный бабайка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:58

Причина: Авторская стилистика сохранена

Gala83 Просмотров: 332 Комментарии: 5 +9 Вчера, 19:58 by

Случилось это в раннем детстве. Точно не помню, сколько мне было, может, чуть больше 3-х лет, но я запомнила это хорошо.Мы временно жили у моей бабушки, ютились в маленькой квартирке трехкомнатной - три семьи. У нас была комната, которая смежная с залом, и в ней был балкон.В одну из ночей меня родители уложили спать, а сами сидели с гостями в соседней смежной комнате в зале. Дверь была не очень плотно закрыта, и и из щели исходил сильный свет. В комнате было не сильно темно, поэтому видно было всё. Кровать стояла прям напротив балкона.Я проснулась от чего-то - разговоры, видимо, разбудили. Сижу и прислушиваюсь, сон как рукой сняло. Балкон открыт, занавеска колышется от ветерка.Сижу, облокотившись об стену, и вижу, как медленно открывается занавеска, и оттуда выходит нечто. Метра два ростом точно, а может, и больше. Полностью черный, но видно белые глаза и почему-то белые ногти. Он движется ко мне, и его кисти тянутся к моей голове. Я, долго не думая, начинаю просто орать: "А-а-а-а-а-а-а-а-а!". И слышу голос бабушки, которая сказала, что я ору. Это нечто просекло этот момент и просто за секунду вылетело в этот балкон.Пришла бабушка успокаивать, я в истерике. Говорю, что это бабайка, а она поддакивает и гладит меня по голове.Потом я всем рассказывала, но мне никто не верил. Мол, приснилось мне всё это. Но я-то знаю, что не спала.

Ключевые слова: Бабайка нечто глаза страх авторская история

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