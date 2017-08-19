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Истории из жизни

Чёрный бабайка

Случилось это в раннем детстве. Точно не помню, сколько мне было, может, чуть больше 3-х лет, но я запомнила это хорошо.

Мы временно жили у моей бабушки, ютились в маленькой квартирке трехкомнатной - три семьи. У нас была комната, которая смежная с залом, и в ней был балкон.
В одну из ночей меня родители уложили спать, а сами сидели с гостями в соседней смежной комнате в зале. Дверь была не очень плотно закрыта, и и из щели исходил сильный свет. В комнате было не сильно темно, поэтому видно было всё. Кровать стояла прям напротив балкона.

Я проснулась от чего-то - разговоры, видимо, разбудили. Сижу и прислушиваюсь, сон как рукой сняло. Балкон открыт, занавеска колышется от ветерка.
Сижу, облокотившись об стену, и вижу, как медленно открывается занавеска, и оттуда выходит нечто. Метра два ростом точно, а может, и больше. Полностью черный, но видно белые глаза и почему-то белые ногти. Он движется ко мне, и его кисти тянутся к моей голове. Я, долго не думая, начинаю просто орать: "А-а-а-а-а-а-а-а-а!". И слышу голос бабушки, которая сказала, что я ору. Это нечто просекло этот момент и просто за секунду вылетело в этот балкон.

Пришла бабушка успокаивать, я в истерике. Говорю, что это бабайка, а она поддакивает и гладит меня по голове.
Потом я всем рассказывала, но мне никто не верил. Мол, приснилось мне всё это. Но я-то знаю, что не спала.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:58
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 19:58 by Gala83Просмотров: 332Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Бабайка нечто глаза страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:20
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2277|-1)
Публикаций: 1 003
Комментариев: 8 254
Двухметровый детина залез через балкон, но истошный крик испуганной девочки и голос бабушки вразумил "хулигана с белыми ногтями" и тот спешно ретировался назад с балкона.) Интересная история, я бы тоже раньше не поверил, но сейчас поддержу Автора) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 424
Мне бабушка рассказывала вот что. Была она молодая когда, осталась дома с сестрой вдвоём. Они сидели на кухне, и слушат шум в зале. Пошли, а там мужик залез на второй этаж к ним через балкон. И как у себя дома, прошёл и вышел через удобную дверь. Очень они тогда были перепуганны. Балкон всегда держали после этого закрытым. Думаю и это тоже такой же "пришелец" мог быть))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: Eulalia
Вчера, 23:01
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с маникюром бабайка) ухаживает за собой)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#4 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:02
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Какой умный ребёнок в 3года....определил рост бабайки)))
Зарегистрирован: 22.05.2017
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 00:41
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Чего бабайка такой здоровый-то? Радиация?
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