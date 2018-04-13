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Истории из жизни

Моя история

Несколько раз натыкалась на истории, когда кто-то из умерших родственников спасал из опасных ситуаций людей, засыпающих за рулем, давая толчок к пробуждению. А у меня получилось наоборот - меня отец чуть не забрал.

Эту историю мне рассказала мама в приступе неожиданного откровения.
Как любая безотцовщина, я периодически спрашивала маму об отце. Не помню, с чего начался наш разговор, но закончился он рассказом, выбившим меня из колеи. Может быть, ей просто стало тяжело это в себе держать.

Мой отец погиб, когда мне был всего год, соответственно, я его совершенно не помню. Видела только на фотографиях, где он, радостно улыбаясь, держит меня на руках. Он был сварщиком, и однажды его баллон взорвался. В живот отцу воткнулся здоровенный осколок. Я часто думала о том, удалось бы его спасти, если бы глухонемой напарник не выдернул эту роковую железяку? Не знаю, может, и не удалось бы, дело происходило в посёлке, далеком от райцентра, но так у моего отца и вовсе не осталось никаких шансов, и он просто истёк кровью до приезда скорой. Мама вскользь упомянула про сапоги, полные крови…

И для мамы начался ад: погиб молодой любимый муж, на руках двое детей (3 года и 1 год), родственники очень далеко, друзей и хороших знакомых нет, нужно организовывать похороны, а деньги практически отсутствуют. С похоронами помогла организация, в которой работал отец. По факту, они несли ответственность за его смерть, но маме было некому подсказать написать заявление, инициировать расследование, да и не до того ей было, опухшей от слёз и накачанной успокоительными. Ко всему прочему, почти сразу после похорон отца, я заболела краснухой. Температура, обезвоживание организма, постоянный плач, бессонные дни и ночи. Местный педиатр прописал лечение, но эффекта оно почти не давало. Не знаю, почему он не выписал направление в больницу. Может быть, и выписал, но второго ребенка просто было не с кем оставить на период лечения. Мама не спускала меня с рук, пытаясь укачать, вынужденная бессонница душевных и физических сил тоже не добавляла.

Это был как раз девятый день, поминки. Мама, убрав за гостями и укачивая моё ослабленное тельце, твердо решила вызвать с утра скорую, если за ночь мне не станет лучше. Наконец, я затихла, и мама смогла уложить меня в коляску и сесть в кресло рядом, ненадолго перевести дух.
Сидит она, покачивает коляску в полудрёме, и видит, как в комнату входит мой отец, подходит к коляске и берет меня на руки. Мама, глядя на то, как я прильнула к его плечу, очень обрадовалась присутствию мужа, ведь он всегда и во всём ей помогал, а в последние дни происходило что-то ужасное, что-то, что так сильно её измотало… Но теперь он пришёл, и всё наконец-то будет хорошо, а ей можно немного расслабиться.
А муж, покачивая ребенка, говорит ей с сочувствием:
- Милая моя, как же ты устала.
Мама кивает:
- Да, я так устала, мне так тяжело.
- Хочешь, я помогу тебе? Возьму её с собой? А ты отдохнёшь, поспишь наконец-то.
И мама, уже с облегчением кивая головой и закрывая глаза, вдруг вспоминает, что любимый муж уже 9 дней как умер…
С криком «нет!» она подрывается, выхватывает меня из его рук и… понимает, что в комнате никого нет, а я без сознания.

После был забег со мной на руках до ближайших соседей с телефоном, для вызова скорой, перепуганные соседи, согласившиеся присмотреть за старшим ребенком, и поездка в больницу.
После этого я довольно быстро пошла на поправку.

Вот такая крипи-стори из моей жизни. Конечно, мозг, затуманенный усталостью и лекарствами мог выдать и не такое, скорее всего, её подсознание таким образом сигнализировало организму, что, если сейчас заснуть, ребенок может и не выжить, вот и «напугало» как могло.

Можете звать кота с лампой или тигра с прожектором, спорить ни с кем не собираюсь. Мне и так было довольно сложно этим поделиться, но, говорят, если выговориться, то станет легче.

Автор - MedeyaLara.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:40
Сегодня, 00:40 by КосмонастьПросмотров: 88Комментарии: 1
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Ключевые слова: Мама отец дети ребёнок болезнь смерть отца покойник

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Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 01:58
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Комментариев: 53
История действительно тяжелая. Можно только представить, что переживала Ваша мама. Мистика есть однозначно, ведь если бы отец не сказал, что заберет Вас, не напугал бы этим маму, то так бы и произошло - маленькая жизнь просто тихо угасла бы этой ночью. Отец просто хотел помочь.+
Зарегистрирован: 13.04.2018
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