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Истории из жизни

Человек в черной шляпе

Вы никогда не задумывались о том, что некоторые события которые с нами происходят, происходят не просто так, они нас чему то учат, а иногда полностью меняют нашу жизнь?

Вот и со мной приключился очень занимательный случай, который поменял полностью мое восприятие мира, и, возможно, даже дал мне определенный знак.

Начну по порядку.

Италия, 2009г. Я еще совсем юная девушка, вырываю билет в будущую жизнь, и получаю рабочий контракт в Италию, мечта всей моей жизни сбылась, радости нет предела, поселяюсь в съемную квартиру в центре небольшого итальянского городка. Квартира очень старая, как всё в ней, да и прошлое у этой квартиры как оказалось не самое положительное (это расскажу в следующей истории).

Работала я на износ, домой возвращалась за полночь, и вставала рано утром, т.е. в квартире я почти не находилась, и ощущение было всегда такое, что квартира нежилая. В одну из таких ночей я лежала в кровати и сон не шёл, я наблюдала, как лунный свет просачивается через закрытые ставни и как мелкие пылинки летают в воздухе. Вдруг что-то поменялось, я начала ощущать присутствие в комнате (жила я одна, домашних животных на тот момент не имела), и вот прям перед мной как будто из воздуха выросла фигура высокого мужчины в трехъярусном плаще и в шляпе широкими полями (как будто XVIII век). Верхняя часть его лица была закрыта шляпой, глаз его я не видела, а вот нижнюю часть лица я разглядела. У него был мощный подбородок, покрытый бородой.

Мужчина стоял как вкопанный и смотрел на меня. Откуда я знаю, что он смотрел на меня? Вы удивитесь, но я это чувствовала. Чем дольше он на меня смотрел, тем меньше кислорода мне поступало в легкие, он как будто сковывал меня взглядом, я задыхалась. Я не могла ни пошевелиться, ни закричать. Мне кажется, в тот момент я превратилась в мумию, у меня осталось лишь способность думать, закрывать и открывать глаза.

Сказать, что я испугалась, не сказать ничего.

Я закрыла глаза от страха и думала, как этот мужчина мог оказаться в моей комнате (ранее не с чем подобным я не сталкивалась). Когда я открыла глаза, то увидела, как эта сущность в плаще уже сидит у моего изголовья, и медленно протягивает длинную аристократическую руку в кожаной перчатке к моему горлу. Чем ближе он её протягивал, тем меньше воздуха остается у меня в легких, и тем больше у меня становится жар в груди.

К моему великому стыду, за свою сознательную жизнь я выучила лишь одну детскую молитву, которой меня обучил мой любимый дедушка - молитву ангелу-хранителю. Я мысленно начала проговаривать про себя молитву, но ничего не произошло. Мужчина в плаще не исчез, он так же продолжал сковывать меня и душить. Как умирающий, хватаясь за последнюю соломинку, я вспомнила первые две строчки Отче Наш, и начала их повторять без остановки.

Вы мне можете верить, а можете не верить, но эта сущность собралась в комок, как будто шаровая молния, и улетела под кровать, в голове возникли мысли: "Ушёл! Наконец-то!". Но двигаться я всё так же не могла, вдруг эта сущность набросилась на меня сверху, как хищный зверь набрасывается на свою жертву, сверля невидимыми глазами из-под шляпы.

Я не могу сказать точно, сколько времени это продолжалось, я знаю только, что для меня в тот момент время остановилось, я все повторяла без остановки те две заветные строчки молитвы, как вдруг мужчина в шляпе разом испарился, как будто его и не было. Я смогла двигаться и дышать. После я отключилась без сил и проспала до утра, в комнату все так же падал лунный свет.

Сразу скажу читателям, я не спала, и это не было сном, это, к сожалению, было реальностью, которую мне пришлось пережить. После этого случая я выучила наизусть молитву Отче Наш и искренне начала верить в бога, и сделала вывод, что любой приходящей сущности по нашу душу можно дать отпор верой в бога.

Сейчас я думаю, что у каждого из нас есть свой бог, который живет глубоко внутри в нашем сердце, и пока он будет жить там, нам не должно быть страшно.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:49 by TaorminaПросмотров: 855Комментарии: 14
+15

Ключевые слова: Квартира ночь сущность страх удушение молитва история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Oblomschik
Вчера, 20:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Сонный паралич, мистики не вижу в этом не какой.
Зарегистрирован: 6.04.2017
#2 написал: Волжская О.В.
Вчера, 20:30
+8
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 442
Моя прабабушка называла его черношляпником. Рассказывала что приходит он к тем,кто жить торопится и не ценит ничего рядом. Суета,суета, работа и все. А жизнь между тем проходит совсем рядом. Вот к таким людям и приходит черношляпник.
Многие путают его с самым главным Князем Тьмы. Это не так.
Высокий,статный мужчина с массивным подбородком и жгучим взглядом,от которого идет бронхоспазм и человеку плохо дышать. Черные длинные волосы и широкополая шляпа.Длинный плащ,ноги обуты в ботинки с квадратными носами.
В помощь вам демонология,там его описывают.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: Asheera
Вчера, 21:06
+5
Группа: Посетители
Репутация: (179|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 567
Цитата: Волжская О.В.
Суета,суета, работа и все. А жизнь между тем проходит совсем рядом. Вот к таким людям и приходит черношляпник.

Это к доброй половине человечества он являться должен...
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: Волжская О.В.
Вчера, 21:26
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 442
Цитата: Asheera
Это к доброй половине человечества он являться должен...

А он и является. Кто то во сне умирает,а кому то повезет как нашей героине и она увидит его, молитвой спугнёт.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#5 написал: conjure one
Вчера, 21:33
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5410|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 149
Цитата: Волжская О.В.
Моя прабабушка называла его черношляпником.
Плюс.


Батюшки, и какие только разновидности нех по ночам не шастают. 466 Даже работать на износ нормально не дают. Хотя, как оказалось, от такого положения дел вред один и не только для физического здоровья, но и для душевного. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: Волжская О.В.
Вчера, 21:37
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 442
Цитата: conjure one
Батюшки, и какие только разновидности нех по ночам не шастают.

Кто то подвержен таким нападениям,а кто то нет. Все зависит от силы энергетики человека и способности отразить атаку.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: Asheera
Вчера, 21:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (179|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 567
Цитата: Волжская О.В.
А он и является. Кто то во сне умирает,а кому то повезет как нашей героине и она увидит его, молитвой спугнёт.

fearful Жуть! Я о таком только от одного человека слышала, пожилой сослуживицы. Темная мужская фигура пыталась вытянуть из тела (это был не сон), но сущность в капюшоне была, видимо, это другой уже дух.
Поищу в демонологии...

Да, и конечно, плюс к истории поставила++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#8 написал: Волжская О.В.
Вчера, 21:42
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 442
Цитата: Asheera
Поищу в демонологии...

Почитайте кто такие смотрители и наблюдатели. Ответ найдете именно в них.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#9 написал: Asheera
Вчера, 21:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (179|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 567
Цитата: Волжская О.В.
Почитайте кто такие смотрители и наблюдатели. Ответ найдете именно в них.

Благодарю за подсказку! blush
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#10 написал: FataMorgana
Вчера, 22:23
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (120|0)
Публикаций: 125
Комментариев: 3 036
Что-то жутковато от ощущения, что этот персонаж может ко всем явиться. Брр. Не хотелось бы с таким встречаться, а то это, вдруг и молитва не спасет.
+
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#11 написал: Космонасть
Вчера, 22:41
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (658|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 1 367
А почему он в шляпе, интересно?
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#12 написал: Taormina
Вчера, 23:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Волжская О.В.
Цитата: conjure one
Батюшки, и какие только разновидности нех по ночам не шастают.

Кто то подвержен таким нападениям,а кто то нет. Все зависит от силы энергетики человека и способности отразить атаку.

Вы абсолютно правы, подруга одной моей знакомой ,после встречи с человеком в черном плаще скончалась при очень таинственных обстоятельствах.
Зарегистрирован: 8.07.2018
#13 написал: Madam Papillon
Вчера, 23:33
0
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Комментариев: 143
Почему то Боярский вспомнился)))
А, вообще, жуть. Такое внезапное появление чревато инфарктом.
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#14 написал: DRUID
Сегодня, 05:00
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Комментариев: 510
Вспомнились слова одной знакомой :
- Беречь себя надо, отдыхать. Вот Валюшка наша хватала работу, хватала, легла спать и не проснулась.


У меня сейчас то-же лошедино-пахательный период в жизни. Надеюсь Черношляпник не протянет ко мне свою "аристократическую руку."

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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