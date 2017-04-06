Человек в черной шляпе

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 19:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Taormina Просмотров: 855 Комментарии: 14 +15 Вчера, 19:49 by

Вы никогда не задумывались о том, что некоторые события которые с нами происходят, происходят не просто так, они нас чему то учат, а иногда полностью меняют нашу жизнь?Вот и со мной приключился очень занимательный случай, который поменял полностью мое восприятие мира, и, возможно, даже дал мне определенный знак.Начну по порядку.Италия, 2009г. Я еще совсем юная девушка, вырываю билет в будущую жизнь, и получаю рабочий контракт в Италию, мечта всей моей жизни сбылась, радости нет предела, поселяюсь в съемную квартиру в центре небольшого итальянского городка. Квартира очень старая, как всё в ней, да и прошлое у этой квартиры как оказалось не самое положительное (это расскажу в следующей истории).Работала я на износ, домой возвращалась за полночь, и вставала рано утром, т.е. в квартире я почти не находилась, и ощущение было всегда такое, что квартира нежилая. В одну из таких ночей я лежала в кровати и сон не шёл, я наблюдала, как лунный свет просачивается через закрытые ставни и как мелкие пылинки летают в воздухе. Вдруг что-то поменялось, я начала ощущать присутствие в комнате (жила я одна, домашних животных на тот момент не имела), и вот прям перед мной как будто из воздуха выросла фигура высокого мужчины в трехъярусном плаще и в шляпе широкими полями (как будто XVIII век). Верхняя часть его лица была закрыта шляпой, глаз его я не видела, а вот нижнюю часть лица я разглядела. У него был мощный подбородок, покрытый бородой.Мужчина стоял как вкопанный и смотрел на меня. Откуда я знаю, что он смотрел на меня? Вы удивитесь, но я это чувствовала. Чем дольше он на меня смотрел, тем меньше кислорода мне поступало в легкие, он как будто сковывал меня взглядом, я задыхалась. Я не могла ни пошевелиться, ни закричать. Мне кажется, в тот момент я превратилась в мумию, у меня осталось лишь способность думать, закрывать и открывать глаза.Сказать, что я испугалась, не сказать ничего.Я закрыла глаза от страха и думала, как этот мужчина мог оказаться в моей комнате (ранее не с чем подобным я не сталкивалась). Когда я открыла глаза, то увидела, как эта сущность в плаще уже сидит у моего изголовья, и медленно протягивает длинную аристократическую руку в кожаной перчатке к моему горлу. Чем ближе он её протягивал, тем меньше воздуха остается у меня в легких, и тем больше у меня становится жар в груди.К моему великому стыду, за свою сознательную жизнь я выучила лишь одну детскую молитву, которой меня обучил мой любимый дедушка - молитву ангелу-хранителю. Я мысленно начала проговаривать про себя молитву, но ничего не произошло. Мужчина в плаще не исчез, он так же продолжал сковывать меня и душить. Как умирающий, хватаясь за последнюю соломинку, я вспомнила первые две строчки Отче Наш, и начала их повторять без остановки.Вы мне можете верить, а можете не верить, но эта сущность собралась в комок, как будто шаровая молния, и улетела под кровать, в голове возникли мысли: "Ушёл! Наконец-то!". Но двигаться я всё так же не могла, вдруг эта сущность набросилась на меня сверху, как хищный зверь набрасывается на свою жертву, сверля невидимыми глазами из-под шляпы.Я не могу сказать точно, сколько времени это продолжалось, я знаю только, что для меня в тот момент время остановилось, я все повторяла без остановки те две заветные строчки молитвы, как вдруг мужчина в шляпе разом испарился, как будто его и не было. Я смогла двигаться и дышать. После я отключилась без сил и проспала до утра, в комнату все так же падал лунный свет.Сразу скажу читателям, я не спала, и это не было сном, это, к сожалению, было реальностью, которую мне пришлось пережить. После этого случая я выучила наизусть молитву Отче Наш и искренне начала верить в бога, и сделала вывод, что любой приходящей сущности по нашу душу можно дать отпор верой в бога.Сейчас я думаю, что у каждого из нас есть свой бог, который живет глубоко внутри в нашем сердце, и пока он будет жить там, нам не должно быть страшно.

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