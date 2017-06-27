Бумерангом

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 915 Комментарии: 13 +9 Сегодня, 11:34 by

Примета: зло всегда возвращается к совершившему его человеку.В начале лихих 90-х я развелась с мужем, устав от его пьянок и никчемности, после чего тянула своих четверых деток одна. Родни у меня нет. Шила, вязала людям, челночила… А тут молодая соседка по лестничной площадке, разойдясь с мужем, решила уехать к родным в Сибирь с двухлетним сыном. Заняла у меня на дорогу незначительную сумму денег и, обещая вернуть, обмолвилась, что никуда ее благоверный не денется: у них в роду «многое умеют делать». Через некоторое время она действительно вернулась и сошлась с мужем.У меня с детворой на счету была каждая копейка, но долг по приезде эта женщина мне не отдавала. Я как-то высказала ей все, что о ней думаю. Соседка пообещала со мной расквитаться, вновь обмолвившись, что «кое-что умеет».А вскоре с моим первенцем Ромой случилась беда. Он рвался в армию, но, прослужив три месяца, оказался в военном госпитале. Еще через три месяца сына комиссовали, посоветовав укрепить здоровье в санатории. Но он считал себя здоровым.Через некоторое время Рома решил жениться на соседской девушке, которую знал со школьной скамьи. Но та посмеялась над ним в присутствии другого парня. Зачем, мол, ей бедняк, да еще и больной? Что-то в душе сына надломилось. С раннего возраста мои дети были крещеные, и старший сын хорошо знал, что лишать себя жизни нельзя ни в коем случае. Но после жестоких слов, сказанных девушкой, Рома ушел — навсегда. Он покончил с собой, на улице. Но я узнала об этом не сразу.В то время мне оставалось совсем немного накопить на собственную квартиру. И я в очередной раз решила съездить за товаром. Вымотанная торговлей, я надеялась, что эта поездка будет последней. Так оно и вышло.Собравшись в дорогу поздним вечером, подошла к нашей конечной автобусной остановке, где уже стояла соседка. Здесь, на окраине города, лесной массив подступает к автобусной остановке, и после дождей перед ней образовывалась огромная лужа. Стояла промозглая осень.В ожидании автобуса мы с соседкой перебрасывались ничего не значащими фразами и обратили внимание, как из леска напротив нас вышел молоденький черный котенок. Как-то жутко, утробно мяукая, он медленно, целенаправленно пошел в нашу сторону. Что-то странное было в его поведении. Почему-то мне казалось, что он смотрит мне прямо в глаза. А когда котенок, не обходя грязную холодную лужу и все так же жутко мяукая, вошел в нее, мы с соседкой просто онемели. В эту минуту подошел наш автобус, и нам показалось, что кот сгинул под колесами. Но сидя в автобусе, который развернулся, увозя нас в центр город, заметили, что животное уже сидит на остановке и глядит нам вслед…Сойдя на нужной мне остановке, пошла вдоль железнодорожной насыпи к станции. Все еще находясь под впечатлением увиденного, проходила мимо частного сектора, как вдруг раздался душераздирающий вой собаки. Стало совсем не по себе. Всю дорогу, пока я шла до станции, псина не умолкала. Я еще подумала, по народным приметам вой собаки — к большой беде, у кого-то, наверно, случится что-то нехорошее. Как-то тягостно было на душе, но предчувствия, что я вот-вот навсегда потеряю сына, не возникло. А ведь это случилось именно в тот час, когда я походила к станции.Почему-то ещё ребенком я знала, что когда выйду замуж, буду иметь троих детей — двух сыновей и дочку. И помня это, когда родила четвертого ребенка, всегда волновалась за него, вдруг с ним что-нибудь случиться и я действительно останусь с тремя? Но у меня и мысли не было, что потеряю старшего сына.На следующий день вечерним поездом я возвращалась с товаром домой. На перроне меня встречала дочь, чего никогда раньше не бывало. Она оставалась дома за хозяйку и приглядывала за младшим братом. Дочь ничего не отвечала не мои вопросы. Сойдя с автобуса и подходя к дому, я заметила, что соседи увидев меня, начинают перешёптываться. Стало ясно — что-то случилось у нас в семье. А зайдя в квартиру и увидев занавешенные зеркала, я все поняла. Казалось, что это какой-то страшный, дикий сон. Вот сейчас очнусь от него и все будет по-прежнему!..Вскоре в дом зашла мать девушки, которая отвергла Рому. Она стала мне объяснять, мол, вся молодежь клянет ее дочь, якобы именно она повинна в смерти моего сына. Я находилась в прострации и не вполне понимала, о чем она толкует.До меня не доходило, что мой долгожданный первенец в свои неполные 19 лет ушел навсегда. Мне никогда не доводилось провожать кого-либо в последний путь. Но я, совершенно не зная обычаев, всё делала как полагается…Поминальный обед мои подружки готовили во дворе. Они-то и обратили внимание на черного котенка, который путался у них под ногами, рвался в дом, доставая всех истошным мяуканьем. И когда он, наконец, попал в комнату, прыгнув мне на колени, метнулся в гроб. От неожиданности мы все оцепенели. Я схватила котенка, но он, вцепившись когтями в похоронный костюм Ромы, издавал какие-то жуткие звуки, похожие на завывание. Не без труда мы смогли его оттащить, кто-то выкинул это странное животное во двор.Наблюдали это многие. И до сих пор люди помнят это, из ряда вон выходящее событие. Тем более, что у истории этой было продолжение, по-настоящему мистическое.На девятый день после похорон, мы собрались всей семьей ехать на кладбище. Уже подходя к автобусной остановке, услышали знакомое мяуканье — это черный котенок несся к нам. Почему-то я сказала младшему сыну, чтобы он отнес его домой и закрыл на веранде. Но, как оказалось, тот оставил котенка во дворе. Позже, когда вернемся с кладбища, соседка расскажет нам, что у нее на глазах этот злосчастный зверек погиб под колесами машины. Наш сосед, работая водителем грузовика, на пару минут подъехал к дому забрать документы. А в это время котенок, забравшись на колесо его машины, улегся на нем. Водитель сел в кабину, завел мотор и поехал. Но почему-то животное не испугалось ни звука работающего двигателя, ни того, что соседка, увидевшая его в последний момент, кричала, чтобы спрыгнул, дуралей, с колеса. И, что поразительно — от него ничего не осталось, даже кровавого пятна! Что же это было?…Много позже в памяти у меня всплыли слова соседки-должницы, которая обещала, что я буду страдать до конца дней. Я полагаю, что именно она — виновница моих несчастий.Все давно знают, что совершенное зло возвращается бумерангом и всегда наказуемо. Специально не интересуюсь ее делами, но знаю, что у нее в семье все очень и очень плохо. И Бог ей судья, если все случившееся — это ее рук дело. А я все время молюсь за душу Ромы. Говорят, этого делать нельзя, но я знаю, что материнская молитва самая сильная. И надеюсь, что грех сына я отмолила. Ведь у него была надломлена психика, и он не в силах был вынести ту боль, которую ему причинили.Автор - Татьяна Захарченко.

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