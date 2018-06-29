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Истории из жизни

Мистика или...

Расскажу вам о некоторых событиях, которые периодически происходят у нас в доме.

Поругалась я как-то с мужем и решила лечь спать в детской. На прикроватном столике лежала зарядка от телефона. Я лежу, перевариваю детали ссоры, и тут зарядка падает (лежала не на краю).
На следующий день легли уже вместе, хотя всё равно дулись друг на друга. Не успели заснуть, как произошло следующее: поначалу был звук, будто монетки стучат друг об друга, а потом громкий удар по металлу (у нас стоит детский мольберт - одна сторона у него металлическая). Удар слышали мы оба, знатно офигели от этого и, естественно, со страху помирились.
Кстати, ударить по мольберту не могли ни кот, ни ребёнок - оба спали в детской (я проверяла). Ещё кот всё время сидел мордочкой к углу и долго смотрел в этот самый угол. Я подумала, что, может, крысы там шебуршат.

Примерно через год с небольшим (как раз неделю назад), когда кота у нас уже забрала свекровь,произошла ещё пара интересных случаев.
Было жарко, и я опять ночевала в детской.
Утром муж рассказывает: "Проснулся, слышу, что в коридоре тапками шоркают. Думал, что ты. Выхожу, а там тень плывёт".
Кстати, мне и самой раньше шаги в коридоре мерещились.

Буквально дня через три-четыре захожу утром в ванную и чувствую жуткий запах аммиака (хозяева котов меня поймут). Я в недоумении - кота уже полгода как нет.
Ищу источник вони - им были моё и детское нижнее бельё, упавшие с батареи на детский стульчик, а также часть коврика.
Допустим, коврик был давно помечен кисей, и запах появился в следствие пролитой на него воды. Но как абсолютно сухое постиранное бельё стало мокрым и вонючим?!

Прошу прощения за сумбурное изложение, но очень хочется услышать мнение "экспертов". Если вы найдёте этому рациональное объяснение, я даже буду рада. Спасибо.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:49 by CupcakeПросмотров: 264Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Стуки нечто шаги тень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ерема
Сегодня, 15:52
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 129
Может негатива в доме много? Можно проверить свечой - в местах скопления негатива она коптит. Негатив скапливается нередко в домах, где часты ссоры, ибо это нарушает защиту людей от разной разности. Это просто один из возможных "диагнозов".+++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#2 написал: Eulalia
Сегодня, 15:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
Может,если кот не шипит, то это кто-то добрый? Домовой привлекает внимание?
Зарегистрирован: 11.05.2014
#3 написал: Mary3.11.
Сегодня, 16:12
+1
Группа: Авторы
Репутация: (36|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 91
Я за домового! Он бережет мир в вашем доме и по коту, возможно, скучает. Верните домовому кота! За историю плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#4 написал: Cupcake
Сегодня, 17:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Eulalia
Может,если кот не шипит, то это кто-то добрый? Домовой привлекает внимание?

А зачем нассикал тогда-мне ж коврик стирать пришлось! Если домовой,то что он этим хотел сказать?

Цитата: Mary3.11.
Я за домового! Он бережет мир в вашем доме и по коту, возможно, скучает. Верните домовому кота! За историю плюс.

Чет запоздал он с местью ? котиков к сожалению нам держать противопоказвано,потому бабушке и отдали(
За плюс спасибо)
Зарегистрирован: 23.07.2018
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 18:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (975|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 976
а я склоняюсь к домовому. Если вы раньше так не ругались то он дал понять, что ему это не нравится.
по второй истории тоже как вариант - скучает по котику. Ему же пофигу противопоказано вам или показано. главное - привлечь внимание и дать нужный посыл мысли
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#6 написал: Asheera
Сегодня, 18:24
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 530
Меня один раз домовой хорошенько так шуганул, когда с мужем поругались.
После ссоры пошла я в туалет около 2х ночи, сижу, держусь за дверную ручку.
В голове мысли: "Вот гад, такой-сякой, завтра же соберу вещи и уеду!" red
И тут с огромной силой и скоростью дверца распахивается и мгновенно останавливается на полураспахе (мне запястье чуть не вывернуло), а за дверью раздается гнусавое "Хи-хи-хи-хи-хеее" uzas
Я выскочила - никого! Даже на наличие ниток и диктофона проверила окружающее пространство (муж мой инженер и может такое устроить технически, насмотревшись Теорию большого взрыва)- ничего!

А домовые иногда срам такой устраивают! Почему- не знаю, может, на подклад или на порчу указывают...Или своё "фе" хозяевам показывают.
Плюс!
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#7 написал: Cupcake
Сегодня, 18:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Asheera
Меня один раз домовой хорошенько так шуганул, когда с мужем поругались.
После ссоры пошла я в туалет около 2х ночи, сижу, держусь за дверную ручку.
В голове мысли: "Вот гад, такой-сякой, завтра же соберу вещи и уеду!" red
И тут с огромной силой и скоростью дверца распахивается и мгновенно останавливается на полураспахе (мне запястье чуть не вывернуло), а за дверью раздается гнусавое "Хи-хи-хи-хи-хеее" uzas
Я выскочила - никого! Даже на наличие ниток и диктофона проверила окружающее пространство (муж мой инженер и может такое устроить технически, насмотревшись Теорию большого взрыва)- ничего!

А домовые иногда срам такой устраивают! Почему- не знаю, может, на подклад или на порчу указывают...Или своё "фе" хозяевам показывают.
Плюс!

fearful вот это страх! Коридор надо бы проверить на наличие псоторонних предметов.
Зарегистрирован: 23.07.2018
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