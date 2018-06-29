Мистика или...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Cupcake Просмотров: 264 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 15:49 by

Расскажу вам о некоторых событиях, которые периодически происходят у нас в доме.Поругалась я как-то с мужем и решила лечь спать в детской. На прикроватном столике лежала зарядка от телефона. Я лежу, перевариваю детали ссоры, и тут зарядка падает (лежала не на краю).На следующий день легли уже вместе, хотя всё равно дулись друг на друга. Не успели заснуть, как произошло следующее: поначалу был звук, будто монетки стучат друг об друга, а потом громкий удар по металлу (у нас стоит детский мольберт - одна сторона у него металлическая). Удар слышали мы оба, знатно офигели от этого и, естественно, со страху помирились.Кстати, ударить по мольберту не могли ни кот, ни ребёнок - оба спали в детской (я проверяла). Ещё кот всё время сидел мордочкой к углу и долго смотрел в этот самый угол. Я подумала, что, может, крысы там шебуршат.Примерно через год с небольшим (как раз неделю назад), когда кота у нас уже забрала свекровь,произошла ещё пара интересных случаев.Было жарко, и я опять ночевала в детской.Утром муж рассказывает: "Проснулся, слышу, что в коридоре тапками шоркают. Думал, что ты. Выхожу, а там тень плывёт".Кстати, мне и самой раньше шаги в коридоре мерещились.Буквально дня через три-четыре захожу утром в ванную и чувствую жуткий запах аммиака (хозяева котов меня поймут). Я в недоумении - кота уже полгода как нет.Ищу источник вони - им были моё и детское нижнее бельё, упавшие с батареи на детский стульчик, а также часть коврика.Допустим, коврик был давно помечен кисей, и запах появился в следствие пролитой на него воды. Но как абсолютно сухое постиранное бельё стало мокрым и вонючим?!Прошу прощения за сумбурное изложение, но очень хочется услышать мнение "экспертов". Если вы найдёте этому рациональное объяснение, я даже буду рада. Спасибо.

Ключевые слова: Стуки нечто шаги тень авторская история

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