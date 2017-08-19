Что-то преследует меня

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

matroskina Просмотров: 385 Комментарии: 3 +7 Вчера, 22:28 by

Всё началось, когда мне было 16 лет. Старший брат от нас уехал, и комната была полностью в моём распоряжении. Чтобы немного визуализировать обстановку опишу эту комнату. Прямоугольная, небольшая, 12 кв.м.: по правой стене стояла кровать брата, в изголовье которой висели часы, дальше стоял письменный стол, возле окна стоял диванчик (я на нём спала раньше), рядом с диванчиком покоилась картонная коробка с термобигудями, по левой стороне комнаты стояла тумба с телевизором и комплекс шкафов, именуемый "стенкой". На стенке лежала гитара со спущенными струнами, т.к. инструмент уже давно никто не брал в руки.Итак, брат уехал, а я перебралась на кровать. В одну из ночей сквозь сон я услышала звук тикающих часов над своей головой. В то время было модным вешать на стены большие часы, похожие на наручные. Я сняла эти часы и убрала на диванчик в другой конец комнаты, прикрыв их подушкой. Как только я забралась к себе в постель, подушка с часов упала. Я вытащила батарейки из разъёма часов и снова забралась в постель. Погасив свет в комнате, я услышала мелкие шаги, будто пробежал ребёнок. Я включила свет, но никого, кроме меня, в комнате не было, домашних животных у нас не водилось. Решила, что показалось, снова выключила свет. Тогда я услышала звук, как бы объяснить... Словно кто-то скребёт ногтём по картонной коробке. И вот я не на шутку испугалась, разбудила родителей, после беседы с ними я легла спать, поверив их словам "приснилось", "показалось", "это всё из-за компьютера". В ту ночь больше происшествий не случалось.Через 2 года я познакомилась со своим будующим мужем, он периодически ночевал у меня. Однажды мы лежали на том самом диванчике, как вдруг забрынчала гитара. Я напомню, струны были спущены, а когда я полезла проверить, они оказались натянутыми.После этого, не очень значимого события, я вышла замуж, родила дочь и переехала к мужу. Брак у нас был недолгим и очень сложным. Спустя 3 года я ушла от мужа, сняла с подругой 2-комнатную квартиру для неё и нас с дочерью. Квартирка нам понравилась, в нашей комнате был "хозяйский" диван (на нём спала дочь), шкаф и кресло. Остальная мебель моя. Тот самый диванчик, кстати, приехал со мной. Чтобы оплачивать жильё я устроилась на работу в бутик одежды, график был 2 через 2 с 10 утра до 10 вечера, поэтому 2 дня дочь жила со мной и на 2 моих рабочих дня я отвозила её к своим родителям. И вот, в ночь, когда в комнате я спала одна, на "хозяйский" диванчик кто-то сел, клеёнка, которую я стелила на это диван, промялась, издав характерный хруст.Утром мы с подругой собирались на работу, пили кофе на кухне, я рассказывала о ночном случае, и мы обе обратили внимание на какое-то движение в коридоре, будто прокатился серый мяч, в комнате подруги крутился компьютерный стул. В этот вечер мы попросили брата подруги переночевать с нами, т.к. он не верит в эту ерунду, а нам с ним спокойней. Кстати, после я вышла замуж за этого брата подруги, но перед свадьбой мы начали жить вместе. Он был дома один, сложил вещи на кресло (именно сложил, он очень требователен к порядку), ушёл на кухню и услышал какой-то треск. Вещи валялись возле кресла. Он поднял их, снова сложил, вышел из комнаты. Вещи снова беспорядочно валяются на полу. Тогда ему самому стало жутко. С той квартиры мы съехали.Прошло ещё несколько лет. Мы купили дом моим родителям, а сами стали жить в их квартире. Дочь тогда стала играть с зеркалом, точнее, как она говорила, с детьми, которых она видела в зеркале. В тот раз я поступила не очень педагогично: сказала, что запрещаю ей выдумывать подобные глупости. И она перестала. Спустя 4 года мы завели кота, родили ещё одну дочь, и решили сделать ремонт во всей квартире, кроме кладовки. В процессе ремонта я вытащила из старых дверных откосов много швейных игл и булавок, не понимаю, как они там оказались. Тогда я подумала, что странности перестанут происходить со мной.Кот стал смотреть в кладовку. Просто сидит и смотрит, заходить туда боится, бывает подтолкну его, а у него сразу шерсть дыбом. Потом мы снова стали слышать странные звуки. Как-то ночью нас разбудил очень громкий и частый стук в дверь ванной комнаты. Мы с мужем проснулись, включили фонарик, потому что свет в коридоре можно было включить только с противоположной стороны, и пошли проверять, кто стучал. Мы так и не поняли, что это было. Кот спал с нами на кровати, дети в детской мирно сопели.Но самая непонятная странность со мной случилась в декабре 2017. Мы спим с открытыми дверьми, чтобы слышать детей. Я проснулась, потому что услышала громкое "мама". Наверное, младшая дочь проснулась. Смотрю на часы, время почти 3 ночи. Лежу, жду, когда позовёт ещё раз, а то может во сне она бормотала. Слышу маленькие шажки по коридору (топ-топ-топ), которые остановились рядом с дверью в нашу комнату. Я поднимаюсь с кровати на локотке и вижу, что за дверью стоит ребёнок в полосатой пижаме, стоит и будто подглядывает. Я говорю: "Ты чего стоишь? Иди сюда!" И тут я понимаю, что у моей дочери нет полосатой пижамы. Я почувствовала, как заледенела моя кровь, стала тормошить спящего мужа. Обернулась, никого нет. Дети спят.Когда муж выходил на дежурство в ночь, мы с ним общались в скайпе, а тем вечером я хотела лечь спать пораньше, поэтому решила отправить ему своё селфи из постели с поцелуйчиком. Я не сразу увидела размытое пятно рядом с моим лицом. Когда я пригляделась, там чётко увидела глаз. Я не знаю, кто это или что. Сейчас мне 30 лет, я не подросток с бурной фантазией, я просто не понимаю, почему я?

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