Дедушка без адреса

Дедушка без адресаВ моей жизни не однажды происходили события, которые не могут быть объяснены с точки зрения здравого смысла и обычной житейской логики. Но тем не менее эти события произошли в действительности и оставили в моей памяти неизгладимый след и недоуменный вопрос: что это? Об одном таком случае я хочу вам рассказать.
Несколько лет назад, точнее - лет 15 назад, в нашем многоквартирном доме жила одинокая старушка. Детей у нее не было, замужем она никогда не была, а с родственниками, если они у нее и имелись, она давно потеряла всякую связь. Никто никогда к ней не приходил и не приезжал. Она вела очень замкнутый образ жизни и в квартиру свою никого не пускала. В то же время с соседями была доброжелательна, охотно общалась во дворе со всеми. Старушка увлекалась целебными травками, собирала их, сушила, при случае могла посоветовать, какой травкой и от чего лечиться.
Как-то незаметно мы с ней сдружились, хотя я была намного моложе ее. Она стала приходить ко мне домой, я угощала ее обедом, она рассказывала мне о своей жизни, а также о целебных растениях и их свойствах.
Я вообще люблю слушать пожилых людей, их рассказы о жизни мне интересны.
Старушка вела здоровый образ жизни и была бодра и энергична.
Но однажды заболела, с трудом пришла ко мне и говорит:
- Если я умру, исполни мою последнюю просьбу: пусть меня похоронят в могиле моей матери.
Я ей отвечаю:
- Что вы, живите долго-долго! О чем вы речь ведете, слушать вас не хочу.
А она:
- Нет, я чувствую... Ты, конечно, не знаешь, где похоронена моя мать, но об этом знает один человек, мы раньше с ним вместе работали. Он живет в Апрелевке. Номер дома и улицу я не помню, но у меня где-то записано, я посмотрю, скажу тебе завтра. Звать его Николай Петрович, а фамилия самая простая - Иванов. Жену его звать Валя. Да еще помню, что живут они на третьем этаже, номер квартиры тоже завтра скажу. Мы с ним матерей в один день хоронили, они лежат рядом.
Я пообещала, что все исполню. Старушка ушла, а у меня на душе кошки скребли, тягостно стало.
На следующий день она ко мне не пришла. Я сама пошла к ней домой, но оказалось, что ее увезли в больницу.
В ближайший выходной я, набрав гостинцев, поехала в больницу к бабушке. Но я опоздала - бабушка умерла. С тяжелым сердцем я вернулась домой. Хоронить, кроме как нам, соседям, ее было некому, но я, помня свое обещание, решила найти Иванова Николая Петровича, чтобы похоронить ее там, где она хотела. Я решила на следующий день, прямо с утра, поехать в Апрелевку.
Идей, как искать Иванова, не было никаких, от этого мне было еще тяжелее на душе, и я проворочалась без сна почти всю ночь, обдумывая и так, и эдак, как подступиться к поиску. Ничего хорошего в голову так и не пришло, и под утро я все же уснула.
Приснилась мне моя старушка. Я во сне стала ее расспрашивать, как же мне найти Иванова Николая Петровича, ведь я не знаю адреса даже приблизительно. А старушка мне говорит: "Ни о чем не волнуйся, езжай завтра смело в Апрелевку, а там Бог поможет. Все будет хорошо".
Утром я села в электричку и поехала. В голове почему-то было ясно и на душе спокойно. Я сошла с электрички на станции Апрелевка и уверенно пошла прямиком через пустырь, отделяющий железнодорожные пути от видневшихся вдали серых корпусов пятиэтажек. Я могла бы пойти налево через переезд, куда пошла основная масса людей, могла пойти направо, туда тоже пошла толпа людей, но я пошла прямо. Когда я дошла до пятиэтажек, оказалось, что все люди, сошедшие вместе со мной с электрички, куда-то быстро разбежались - видимо, на работу торопились, и я стою совершенно одна перед жилым домом, а на первом этаже магазин "Продукты".
Я уже хотела зайти в магазин и спросить продавцов, не знают ли они Николая Петровича, но тут дверь магазина открылась, и вышел пожилой мужчина. Он остановился на ступеньках и смотрел на меня. Я его спросила, не знает ли он случайно Иванова Николая Петровича.
- Это я, - был его ответ.
Я не поверила. "Шутит", - думаю. Дай, думаю, проверю.
Спрашиваю:
- А как вашу жену зовут?
Он отвечает:
- Валя.
- А на каком этаже вы живете?
- На третьем, - отвечает он с удивлением.
А я даже не удивилась, как будто так и должно было быть. Первый же человек, которого я встретила в далеко не маленьком поселке, оказался тем, кто мне нужен. Не пришлось искать совершенно. Он прекрасно помнил мою старушку, очень огорчился, что она умерла.
Похоронили мы старушку, как положено по христианскому обычаю, и там, где она хотела.
И вот скажите мне, пожалуйста, как такая встреча могла произойти случайно? Я с детства воспитанная на атеизме, никогда ни в какие чудеса не верящая, тут задумалась: а что, если наш мир не так прост, как мы себе его представляем?
Автор - milo_lubo.
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Сегодня, 00:40 by LynxПросмотров: 83Комментарии: 1
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