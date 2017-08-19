Дедушка без адреса

Lynx Просмотров: 83 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:40 by

В моей жизни не однажды происходили события, которые не могут быть объяснены с точки зрения здравого смысла и обычной житейской логики. Но тем не менее эти события произошли в действительности и оставили в моей памяти неизгладимый след и недоуменный вопрос: что это? Об одном таком случае я хочу вам рассказать.Несколько лет назад, точнее - лет 15 назад, в нашем многоквартирном доме жила одинокая старушка. Детей у нее не было, замужем она никогда не была, а с родственниками, если они у нее и имелись, она давно потеряла всякую связь. Никто никогда к ней не приходил и не приезжал. Она вела очень замкнутый образ жизни и в квартиру свою никого не пускала. В то же время с соседями была доброжелательна, охотно общалась во дворе со всеми. Старушка увлекалась целебными травками, собирала их, сушила, при случае могла посоветовать, какой травкой и от чего лечиться.Как-то незаметно мы с ней сдружились, хотя я была намного моложе ее. Она стала приходить ко мне домой, я угощала ее обедом, она рассказывала мне о своей жизни, а также о целебных растениях и их свойствах.Я вообще люблю слушать пожилых людей, их рассказы о жизни мне интересны.Старушка вела здоровый образ жизни и была бодра и энергична.Но однажды заболела, с трудом пришла ко мне и говорит:- Если я умру, исполни мою последнюю просьбу: пусть меня похоронят в могиле моей матери.Я ей отвечаю:- Что вы, живите долго-долго! О чем вы речь ведете, слушать вас не хочу.А она:- Нет, я чувствую... Ты, конечно, не знаешь, где похоронена моя мать, но об этом знает один человек, мы раньше с ним вместе работали. Он живет в Апрелевке. Номер дома и улицу я не помню, но у меня где-то записано, я посмотрю, скажу тебе завтра. Звать его Николай Петрович, а фамилия самая простая - Иванов. Жену его звать Валя. Да еще помню, что живут они на третьем этаже, номер квартиры тоже завтра скажу. Мы с ним матерей в один день хоронили, они лежат рядом.Я пообещала, что все исполню. Старушка ушла, а у меня на душе кошки скребли, тягостно стало.На следующий день она ко мне не пришла. Я сама пошла к ней домой, но оказалось, что ее увезли в больницу.В ближайший выходной я, набрав гостинцев, поехала в больницу к бабушке. Но я опоздала - бабушка умерла. С тяжелым сердцем я вернулась домой. Хоронить, кроме как нам, соседям, ее было некому, но я, помня свое обещание, решила найти Иванова Николая Петровича, чтобы похоронить ее там, где она хотела. Я решила на следующий день, прямо с утра, поехать в Апрелевку.Идей, как искать Иванова, не было никаких, от этого мне было еще тяжелее на душе, и я проворочалась без сна почти всю ночь, обдумывая и так, и эдак, как подступиться к поиску. Ничего хорошего в голову так и не пришло, и под утро я все же уснула.Приснилась мне моя старушка. Я во сне стала ее расспрашивать, как же мне найти Иванова Николая Петровича, ведь я не знаю адреса даже приблизительно. А старушка мне говорит: "Ни о чем не волнуйся, езжай завтра смело в Апрелевку, а там Бог поможет. Все будет хорошо".Утром я села в электричку и поехала. В голове почему-то было ясно и на душе спокойно. Я сошла с электрички на станции Апрелевка и уверенно пошла прямиком через пустырь, отделяющий железнодорожные пути от видневшихся вдали серых корпусов пятиэтажек. Я могла бы пойти налево через переезд, куда пошла основная масса людей, могла пойти направо, туда тоже пошла толпа людей, но я пошла прямо. Когда я дошла до пятиэтажек, оказалось, что все люди, сошедшие вместе со мной с электрички, куда-то быстро разбежались - видимо, на работу торопились, и я стою совершенно одна перед жилым домом, а на первом этаже магазин "Продукты".Я уже хотела зайти в магазин и спросить продавцов, не знают ли они Николая Петровича, но тут дверь магазина открылась, и вышел пожилой мужчина. Он остановился на ступеньках и смотрел на меня. Я его спросила, не знает ли он случайно Иванова Николая Петровича.- Это я, - был его ответ.Я не поверила. "Шутит", - думаю. Дай, думаю, проверю.Спрашиваю:- А как вашу жену зовут?Он отвечает:- Валя.- А на каком этаже вы живете?- На третьем, - отвечает он с удивлением.А я даже не удивилась, как будто так и должно было быть. Первый же человек, которого я встретила в далеко не маленьком поселке, оказался тем, кто мне нужен. Не пришлось искать совершенно. Он прекрасно помнил мою старушку, очень огорчился, что она умерла.Похоронили мы старушку, как положено по христианскому обычаю, и там, где она хотела.И вот скажите мне, пожалуйста, как такая встреча могла произойти случайно? Я с детства воспитанная на атеизме, никогда ни в какие чудеса не верящая, тут задумалась: а что, если наш мир не так прост, как мы себе его представляем?Автор - milo_lubo.

Ключевые слова: Старушка предчувствие совпадения смерть пожелание дедушка

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