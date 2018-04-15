Мой домовой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 209 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:12 by

С самого моего детства со мной происходят разные странные, милые, страшные и удивительные истории. В этой публикации хочу поделиться ситуацией, которая произошла со мной где-то в года 3-4.Знаю, многие скажут, что это рано для серьезных и точных воспоминаний, но, прочитав это, вы поймете, почему я ее запомнила.Повторюсь, мне было очень мало лет, но я помню, и мама мне рассказывала, что я была достаточно близка с нашим домовым. У меня не было воображаемого друга, ничего такого я себе не придумывала, но каждый раз перед сном я проводила рукой по стене возле моей кровати и желала спокойной ночи.На то время мне дедушка из Америки привез небольшую игрушку - белого мишку. Именно с ним я и спала в своей кроватке. Я всегда укладывала его на подушку - по левую сторону от моей головы.И вот однажды ночью, после всех продельных мной манипуляций со стеной, я проснулась, потому что услышала, как кто-то сказал: "Смотри - подарок!". Я открыла глаза и машинально посмотрела в сторону моего мишки, но там его уже не было. Вместо Джека там лежала другая игрушка - клоун.Небольшая ремарка - за несколько дней до этого я маме сообщила, что хочу в цирк, на что мне напомнили про наше (на то время) скромное состояние и сказали, что в другой раз мы обязательно туда сходим.Так вот, я поворачиваю голову и вижу этого клоуна. Честно сказать, я тогда замерла и не могла ничего понять, и в этот момент клоун поворачивает ко мне голову. Блин, это прямо фильм ужасов! Я так перепугалась, что своим ором подняла даже соседку. Когда я начала плакать и только закричала, я услышала такие слова, как у меня в голове: "Не понравилось? Жаль...". Думаю, что мой домовой решил сделать мне подарок, но только напугал меня...Должна также обозначить, что все это происходило в начале тяжелых девяностых, и те, кто жил в то время, должны помнить, как трудно тогда было: ни еды, ни денег, ни нормальной работы... Моя семья голодала, мама тогда работала в больнице медсестрой, а отец на заводе. Иногда мама даже готовить не успевала, а иногда было не с чего готовить... Они оба возвращались домой поздно и очень уставшими, я же тогда целыми днями проводила время то в садике, то у бабушки с дедушкой.И вот как-то, это уже было, когда я выросла и училась в старших классах (наше состояние намного улучшилось), мама рассказала мне такую историю.Было это после инцидента с клоуном. Я на следующий день должна была вернуться от маминых родителей, а мама после работы была очень уставшая - готовить не было сил. Еще в холодильнике было мало продуктов.Поняв, что она очень вымотана, уже ночь и хочется спать, мама отправилась в кровать. Проспала она, может, часик, когда проснулась от шума на кухне. Притихла. Прислушалась. Действительно, на кухне что-то шумело: гремела посуда, текла вода, что-то шуршало. От страха ее парализовало, она даже подумать, двинуться или посмотреть что там не могла, так обратно и уснула. Как выключилась.Очнулась на рассвете и, скинув с себя одеяло, помчалась проверять кухню. К ее ОГРОМНОМУ удивлению, на плите стояла маленькая кастрюлька с супом. СУПОМ, Карл! Ее тогда чуть удар не схватил.Я никогда в своей жизни и практике не сталкивалась с подобным. Как такое может быть? Объясните?Через несколько лет мы съехали с этой квартиры, так как у нас наладилось все, и появилась возможность купить более просторную квартиру. Но я вспоминаю все, что там происходило, только с улыбкой.Автор - KsuRin.

Ключевые слова: Детство страшные истории домовой клоун страх

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