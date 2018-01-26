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Истории из жизни

Карма за выколотые глаза черному котику

У нас во дворе жил кот, которого я назвала Ночь, потому что он был черным, как и данное время суток. Такой чудесный и добрый, ласковый и нежный, он никого не боялся. Характер невероятно покладистый и приятный, просто чудо-питомец!

Я его очень любила, кормила и лечила, если котик болел. И вот так дружили мы с ним года три, пока однажды он пришел ко мне домой в ужасном состоянии. Я чуть сознание на месте не потеряла! У бедняги было выколоты оба глаза! Ночь был просто в ужасном состоянии физически и даже психологически. Из доброго и милого кота он превратился в запуганного и шугливого. Доверие к людям было потерянно.

Я начала лечить кота и пытаться завоевать его доверие снова. Моему счастью не было предела, когда Ночь понял, что я его люблю и никогда в жизни не обижу. Я не могла вернуть ему зрение, но могла подарить свою ласку и заботу. Как вы понимаете, кота я забрала себе. Все время была в плохом настроении, прямо впала в депрессию после данного случая. Мне было противно от того, что я живу в мире с людьми, способными на столь мерзкий и неистово жестокий поступок.

Я догадывалась, кто это сделал с Ночью. В нашем подъезде жило странное и неприятное семейство. Молодая парочка лет 20-25. Вечные пьянки, гулянки, крики, маты посреди ночи и бутылки от алкоголя по всему подъезду, веселым подобное соседство не назовешь. И юноша из этого семейства отличался особой грубостью и жестокостью. Он не один раз угрожал, что истребит всех уличных котов, и словно гордился своей мерзкой натурой.

Мои догадки подтвердила одна из соседок. Не буду пересказывать, что и как было, это очень неприятно и больно, но факт в том, что тот парень реально выколол глаза котику. Я очень добрая натура, но здесь не смогла сдержаться, и от всей души пожелала моральному уроду той же участи. Не больше и не меньше. И что бы вы думали? Совсем скоро этот мерзавец, будучи «под мухой» упал, неудачно ударился головой и ослеп! Может и совпадение, но согласитесь, что оно довольно странное. Он мог упасть и сломать себе ногу или руку, в конце концов, мог получить обычное сотрясение мозга. Но парень в итоге именно ослеп! Девушка его возиться с ним не захотела, и в итоге бросила. Так и остался он совсем один у разбитого корыта.

А Ночь и я до сих пор вместе и у нас всё хорошо. Пусть котик теперь и не видит, но это не мешает ему наслаждаться жизнью и постепенно забывать о том, какие некоторые люди бывают отвратительные.

Автор - allcatsworld.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19 by Nik_dkПросмотров: 92Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Кот соседи насилие расплата история из жизни

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 09:32
+3
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Комментариев: 459
Мои слова будут ужасны.
Хорошо, что этот урод ослеп, скольких бы он искалечил, такие твари начинают с животных заканчивают людьми. Им что котёнок, что ребёнок.
Жалеет наверное себя подонок , винит всех вокруг.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:51
+2
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 353
К сожалению, такое только в этих сказках бывает. Они живут и здравствуют.
Но тут только один плюс. Благодарение всем богам, что парочка не размножилась.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Gatta_Black
Сегодня, 09:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 464
И как таких ублюдков земля носит?! И поделом ему, хоть меньше зла теперь причинить сможет.
У меня тоже почти слепой кот живёт, Нельсон. Цыганчата глаза окурком выжгли, убить не успели только потому, что люди их шуганули. Я его из приюта взяла, долго лечила, в итоге один глаз удалось наполовину спасти, так что немного он видит.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#4 написал: Ерема
Сегодня, 09:58
+2
Онлайн
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Репутация: (5|0)
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Комментариев: 35
То, что обещал истребить, но изуродовал, показывает злобу и мелкую душу, к таким бесы лёгкий доступ имеют, о чем говорит выбор им этакой для себя девушки и такой его образ жизни. А пожелание возмездия достигает адресата быстрее, чем пожелание добра, потому что говориться с большей отдачей энергии всегда, почему-то +.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#5 написал: metlbist
Сегодня, 10:00
+1
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Комментариев: 7
Быдло - оно и есть быдло. Радует, что теперь оно слепое. А я б ему чего покрепче пожелал...
Зарегистрирован: 21.04.2018
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