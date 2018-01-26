Карма за выколотые глаза черному котику

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:19

Nik_dk Просмотров: 92 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 09:19 by

У нас во дворе жил кот, которого я назвала Ночь, потому что он был черным, как и данное время суток. Такой чудесный и добрый, ласковый и нежный, он никого не боялся. Характер невероятно покладистый и приятный, просто чудо-питомец!Я его очень любила, кормила и лечила, если котик болел. И вот так дружили мы с ним года три, пока однажды он пришел ко мне домой в ужасном состоянии. Я чуть сознание на месте не потеряла! У бедняги было выколоты оба глаза! Ночь был просто в ужасном состоянии физически и даже психологически. Из доброго и милого кота он превратился в запуганного и шугливого. Доверие к людям было потерянно.Я начала лечить кота и пытаться завоевать его доверие снова. Моему счастью не было предела, когда Ночь понял, что я его люблю и никогда в жизни не обижу. Я не могла вернуть ему зрение, но могла подарить свою ласку и заботу. Как вы понимаете, кота я забрала себе. Все время была в плохом настроении, прямо впала в депрессию после данного случая. Мне было противно от того, что я живу в мире с людьми, способными на столь мерзкий и неистово жестокий поступок.Я догадывалась, кто это сделал с Ночью. В нашем подъезде жило странное и неприятное семейство. Молодая парочка лет 20-25. Вечные пьянки, гулянки, крики, маты посреди ночи и бутылки от алкоголя по всему подъезду, веселым подобное соседство не назовешь. И юноша из этого семейства отличался особой грубостью и жестокостью. Он не один раз угрожал, что истребит всех уличных котов, и словно гордился своей мерзкой натурой.Мои догадки подтвердила одна из соседок. Не буду пересказывать, что и как было, это очень неприятно и больно, но факт в том, что тот парень реально выколол глаза котику. Я очень добрая натура, но здесь не смогла сдержаться, и от всей души пожелала моральному уроду той же участи. Не больше и не меньше. И что бы вы думали? Совсем скоро этот мерзавец, будучи «под мухой» упал, неудачно ударился головой и ослеп! Может и совпадение, но согласитесь, что оно довольно странное. Он мог упасть и сломать себе ногу или руку, в конце концов, мог получить обычное сотрясение мозга. Но парень в итоге именно ослеп! Девушка его возиться с ним не захотела, и в итоге бросила. Так и остался он совсем один у разбитого корыта.А Ночь и я до сих пор вместе и у нас всё хорошо. Пусть котик теперь и не видит, но это не мешает ему наслаждаться жизнью и постепенно забывать о том, какие некоторые люди бывают отвратительные.Автор - allcatsworld.

Ключевые слова: Кот соседи насилие расплата история из жизни

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