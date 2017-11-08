Не тревожьте мёртвых

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 511 Комментарии: 4 +5 Вчера, 22:04 by

О том, что нельзя беспокоить покойников, вроде бы известно всем. Я неоднократно — на личном примере или примерах окружающих — убеждался, что расплата за вольное или невольное нарушение покоя на кладбище бывает весьма суровой.Детство мое прошло в Крыму в городе Белогорске. Он располагается на пути из Феодосии в Симферополь и имеет богатую историю. В свое время он был многонациональным, и по его периметру располагались различные кладбища: русское, татарское, немецкое и еврейское. Последние три после Великой Отечественной войны были заброшены. За ними никто не ухаживал, они заросли травой, надгробия разрушились. Особенно большим и когда-то богатым было еврейское кладбище. Большие надгробные плиты из гранита, черного и белого мрамора лежали в хаотичном беспорядке. А потом пришли солдаты из соседней воинской части, распилили эти плиты на блоки и построили из них казарму. Но такое варварство не довело до добра. Через некоторое время в казарме произошел взрыв, погибли несколько человек.Второй случай произошел лично со мной. Мы с пацанами часто бегали играть через немецкое кладбище к подножию холма Дурт-куль. И вот, проходя возле одной из могил, я увидел необыкновенно яркий красный цветок. Машинально я сорвал его, хотя в голове промелькнуло, что я сделал что-то нехорошее… Через каких-то полчаса мои друзья уже тащили меня домой с вывихнутой на ровном месте ногой.А третий, пожалуй самый тяжелый для меня случай, произошел с моим другом Пашкой. В юности он хорошо рисовал и мечтал стать известным художником. Добывая человеческий череп, чтобы писать с натуры, он раскопал на отшибе татарского кладбища едва заметный холмик. В могиле оказался истлевший труп пожилой православной женщины — на груди у нее лежал деревянный крестик. Почему могила христианки оказалась на краю мусульманского кладбища, неизвестно. После этого случая мой друг без труда поступил в Ленинградский художественный институт и был на хорошем счету у преподавателей. Но через три года после осквернения могилы он неожиданно покончил с собой. Все его друзья, родственники и знакомые не видели причин для сведения счетов с жизнью. А я думаю, что это была расплата за осквернение безымянной могилы.Автор - Анатолий Иосифович Каминский.

Ключевые слова: Кладбище покойники несчастья расплата смерть история из жизни

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