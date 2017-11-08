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Истории из жизни

Не тревожьте мёртвых

О том, что нельзя беспокоить покойников, вроде бы известно всем. Я неоднократно — на личном примере или примерах окружающих — убеждался, что расплата за вольное или невольное нарушение покоя на кладбище бывает весьма суровой.

Детство мое прошло в Крыму в городе Белогорске. Он располагается на пути из Феодосии в Симферополь и имеет богатую историю. В свое время он был многонациональным, и по его периметру располагались различные кладбища: русское, татарское, немецкое и еврейское. Последние три после Великой Отечественной войны были заброшены. За ними никто не ухаживал, они заросли травой, надгробия разрушились. Особенно большим и когда-то богатым было еврейское кладбище. Большие надгробные плиты из гранита, черного и белого мрамора лежали в хаотичном беспорядке. А потом пришли солдаты из соседней воинской части, распилили эти плиты на блоки и построили из них казарму. Но такое варварство не довело до добра. Через некоторое время в казарме произошел взрыв, погибли несколько человек.

Второй случай произошел лично со мной. Мы с пацанами часто бегали играть через немецкое кладбище к подножию холма Дурт-куль. И вот, проходя возле одной из могил, я увидел необыкновенно яркий красный цветок. Машинально я сорвал его, хотя в голове промелькнуло, что я сделал что-то нехорошее… Через каких-то полчаса мои друзья уже тащили меня домой с вывихнутой на ровном месте ногой.

А третий, пожалуй самый тяжелый для меня случай, произошел с моим другом Пашкой. В юности он хорошо рисовал и мечтал стать известным художником. Добывая человеческий череп, чтобы писать с натуры, он раскопал на отшибе татарского кладбища едва заметный холмик. В могиле оказался истлевший труп пожилой православной женщины — на груди у нее лежал деревянный крестик. Почему могила христианки оказалась на краю мусульманского кладбища, неизвестно. После этого случая мой друг без труда поступил в Ленинградский художественный институт и был на хорошем счету у преподавателей. Но через три года после осквернения могилы он неожиданно покончил с собой. Все его друзья, родственники и знакомые не видели причин для сведения счетов с жизнью. А я думаю, что это была расплата за осквернение безымянной могилы.

Автор - Анатолий Иосифович Каминский.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:04
Вчера, 22:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 511Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Кладбище покойники несчастья расплата смерть история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Вчера, 22:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 93
Ну совпадения же. Вы бегали с мальчишками по пористой местности, подвернули ногу. А парень аж через 3 года покочил с собой. Мало ли от чего. Это если б его мучило что-то. Там, дух , которого осквернил этот художник.
А вообще лезть в могилу за черепом-фу. Трупный яд, черви, да и вообще как-то не по-христиански. Омерзительно. В музеях вон их сколько черепов. Пойди да возьми. Так нет же. Это похоже на психическое отклонение, которое вон к чему привело. Не знаю. Без оценки.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 324
Парень раскопал могилу, чтобы рисовать с черепа? Он уже псих был, и то что он покончил с собой, то это явно от уже больной головы. Все остальное - совпадения. Ну кроме распиленных на блоки плит. Все же тут думаю взрыв был в казарме не от осквернения плит, а от кладбищенской некро энергии, которые они несли. Но я не спец)) Так мне просто думается.

Как что, так сразу покойники и порча виноваты, а то, что у самих мозгов нет - ничего))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: Asheera
Вчера, 23:35
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Публикаций: 4
Комментариев: 422
Цитата: МертвецкиЖив

Как что, так сразу покойники и порча виноваты, а то, что у самих мозгов нет - ничего))

Этож костяк всех историй тут, а то чтобы мы тогда читали? lol
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 01:36
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 645
Я, не осквернял могил и не ел землянику с кладбищ, но...
Ноги выворачивал постоянно, такой был активный шалопай!
Я так понял, что для натуры, парень раскопал всю могилу, видимо искал ещё один череп, а нашёл лишь деревянный крестик. Каким то чудом не истлевший. Может он искал кошелёк с деньгами?
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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