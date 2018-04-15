Силуэт покойной бабушки после похорон

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:29

Nik_dk Просмотров: 199 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:29 by

Три недели назад у меня умерла бабушка. Она была очень добрая, всегда баловала конфетами, шоколадками. Но я живу в Великом Устюге, а она жила на Урале, виделись мы с ней примерно раз в 3-5 лет.Через 2 дня мы собрались ехать на похороны, ехали часов 15 на автомобиле. У бабушки в доме было 3 комнаты, я с маленьким братом спала в одной комнате, родители во второй, а покойная бабушка была в 3 комнате. Когда проснулись, к нам уже приехали и другие родственники, человек 20.Похоронили бабушку и через два дня уехали домой. Отец уехал сразу же в командировку, так как он отпросился на несколько дней у начальства. Мы остались втроем — я, брат и мама. Я был очень грустным, мне очень жалко бабушку. На часах было примерно 17: 00, я не пошел гулять, а сел за компьютер и просто начал грустить.Ночью я решил посмотреть свой любимый сериал, засмотрелся так, что на часах было уже 3 часа ночи, решил ложиться спать. Лёг, закрыл глаза, и у меня появилось ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Я открыл глаза, осмотрелся и никого не увидел. Потом я страдал от бессонницы около часа. Решил сходить на кухню попить чай. Поставил чайник и сел на стул у окна, залипая в телефончике и общаясь с подругой. Я опять чувствовал, что за мной кто-то следит, и в проходе между коридором и кухней стояла бабушка!Я не мог перепутать её ни с кем другим, она была прозрачная, с точными очертаниями лица, туловища. У меня по всему телу начался жесткий мандраж, я очень испугался. Бабушка смотрела на меня секунды три и просто испарилась во тьме.Утром я все рассказал маме, и она сказала мне: «Ко мне тоже приходила бабушка во сне, скорее всего она приходила попрощаться с нами». После этого мне стало очень страшно оставаться дома одному. Всем кому я рассказывал, просто не верили, они даже смеялись.Автор - Джон.

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