Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Силуэт покойной бабушки после похорон

Три недели назад у меня умерла бабушка. Она была очень добрая, всегда баловала конфетами, шоколадками. Но я живу в Великом Устюге, а она жила на Урале, виделись мы с ней примерно раз в 3-5 лет.

Через 2 дня мы собрались ехать на похороны, ехали часов 15 на автомобиле. У бабушки в доме было 3 комнаты, я с маленьким братом спала в одной комнате, родители во второй, а покойная бабушка была в 3 комнате. Когда проснулись, к нам уже приехали и другие родственники, человек 20.

Похоронили бабушку и через два дня уехали домой. Отец уехал сразу же в командировку, так как он отпросился на несколько дней у начальства. Мы остались втроем — я, брат и мама. Я был очень грустным, мне очень жалко бабушку. На часах было примерно 17: 00, я не пошел гулять, а сел за компьютер и просто начал грустить.

Ночью я решил посмотреть свой любимый сериал, засмотрелся так, что на часах было уже 3 часа ночи, решил ложиться спать. Лёг, закрыл глаза, и у меня появилось ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Я открыл глаза, осмотрелся и никого не увидел. Потом я страдал от бессонницы около часа. Решил сходить на кухню попить чай. Поставил чайник и сел на стул у окна, залипая в телефончике и общаясь с подругой. Я опять чувствовал, что за мной кто-то следит, и в проходе между коридором и кухней стояла бабушка!

Я не мог перепутать её ни с кем другим, она была прозрачная, с точными очертаниями лица, туловища. У меня по всему телу начался жесткий мандраж, я очень испугался. Бабушка смотрела на меня секунды три и просто испарилась во тьме.

Утром я все рассказал маме, и она сказала мне: «Ко мне тоже приходила бабушка во сне, скорее всего она приходила попрощаться с нами». После этого мне стало очень страшно оставаться дома одному. Всем кому я рассказывал, просто не верили, они даже смеялись.

Автор - Джон.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29 by Nik_dkПросмотров: 199Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Дом бабушка смерть ночь призрак страх история из жизни

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:27
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 322
Моя бабушка перед смертью говорила всем родным, чтобы ее не боялись, и она к ним не придёт. От такого прощания, самому с жизнью можно проститься.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.