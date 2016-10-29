Ранняя встреча

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mary3.11. Просмотров: 2 041 Комментарии: 16 +42 Вчера, 22:26 by

Увлеклись мы с мужем скандинавской ходьбой. Все приобрели, как положено. Ходим утром в 5-30, народ ещё спит, да и собачники пока не вывели своих четвероногих друзей на выгул.Так вот, идём на стадион мимо одного из домов. В этом доме живёт моя бывшая коллега, молодая женщина, мама трёх прекрасных дочек. Галя очень добрая женщина. Им повезло - за рождение третьей дочки семья получила земельный участок. И последние два года Галя с мужем упорно и много работали, и уже поставили на участке сруб. Старшие девочки помогают с младшей, в общем дружная семья.Вчера днём позвонила приятельница и сообщила, что Галю с инсультом отвезли в больницу. Мы поохали, такая молодая и инсульт, вроде бы ни на что не жаловалась никогда, всегда с улыбкой.Идём как раз мимо Галиного подъезда, смотрю, а на балконе (второй этаж) она стоит. Волосы распущены, в ночной сорочке. Я ей рукой помахала и подумала, что наверно врачи со "Скорой" ошиблись и инсульта не было. Галочка на приветствие не ответила, казалось, что она даже не заметила нас, а я решила, что ранним утром под чужими окнами что-либо спрашивать просто не прилично. Решила позвонить позднее.Прошли мы свои положенные пять километров, возвращаемся домой. Около подъезда сидит старшая дочка Гали, шестнадцатилетняя Лиза, и плачет. Я, естественно, спрашиваю, что случилось. А она мне и отвечает, что Галя ночью в больнице умерла, утром ждали профессора для консультации, но не дождались.У меня даже ноги подкосились: я ведь час назад шла мимо подъезда и видела её на балконе, муж тоже её видел. Что это было? Массовая галлюцинация? Или душа с родными прощалась? Тогда почему на балконе? В общем, вопросов больше чем ответов. И, если честно, очень страшно.

Ключевые слова: Утро смерть покойница видение история из жизни авторская история

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