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Истории из жизни

Ранняя встреча

Увлеклись мы с мужем скандинавской ходьбой. Все приобрели, как положено. Ходим утром в 5-30, народ ещё спит, да и собачники пока не вывели своих четвероногих друзей на выгул.

Так вот, идём на стадион мимо одного из домов. В этом доме живёт моя бывшая коллега, молодая женщина, мама трёх прекрасных дочек. Галя очень добрая женщина. Им повезло - за рождение третьей дочки семья получила земельный участок. И последние два года Галя с мужем упорно и много работали, и уже поставили на участке сруб. Старшие девочки помогают с младшей, в общем дружная семья.

Вчера днём позвонила приятельница и сообщила, что Галю с инсультом отвезли в больницу. Мы поохали, такая молодая и инсульт, вроде бы ни на что не жаловалась никогда, всегда с улыбкой.

Идём как раз мимо Галиного подъезда, смотрю, а на балконе (второй этаж) она стоит. Волосы распущены, в ночной сорочке. Я ей рукой помахала и подумала, что наверно врачи со "Скорой" ошиблись и инсульта не было. Галочка на приветствие не ответила, казалось, что она даже не заметила нас, а я решила, что ранним утром под чужими окнами что-либо спрашивать просто не прилично. Решила позвонить позднее.

Прошли мы свои положенные пять километров, возвращаемся домой. Около подъезда сидит старшая дочка Гали, шестнадцатилетняя Лиза, и плачет. Я, естественно, спрашиваю, что случилось. А она мне и отвечает, что Галя ночью в больнице умерла, утром ждали профессора для консультации, но не дождались.

У меня даже ноги подкосились: я ведь час назад шла мимо подъезда и видела её на балконе, муж тоже её видел. Что это было? Массовая галлюцинация? Или душа с родными прощалась? Тогда почему на балконе? В общем, вопросов больше чем ответов. И, если честно, очень страшно.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:26 by Mary3.11.Просмотров: 2 041Комментарии: 16
+42

Ключевые слова: Утро смерть покойница видение история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Вчера, 22:49
+7
Онлайн
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Публикаций: 4
Комментариев: 395
Галина еще не осознала, что умерла...
Так внезапно всё случилось disappointed_relieved
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#2 написал: conjure one
Вчера, 23:32
+13
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5277|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 123
Очевидно, такое бывает. Припомнился чем-то похожий случай, когда за несколько дней до смерти императрицы Анны Иоанновны по дворцу разгуливал её двойник, который видели и караульные солдаты, И Бирон, и сама императрица. Она сказала, что это смерть её приходила.

За публикацию +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#3 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 00:02
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Да, действительно, очень страшно. +
Зарегистрирован: 13.04.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:14
+3
Группа: Журналисты
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Публикаций: 916
Комментариев: 8 114
С ума сойти, и такое бывает оказывается. После такого поверишь во всё, что угодно. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#5 написал: roksi
Сегодня, 03:30
+2
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Публикаций: 8
Комментариев: 372
А вы не могли ее спутать ну с дочерью например? Может дочь на неё похожа?
Зарегистрирован: 21.04.2011
 
#6 написал: AngelWomen
Сегодня, 06:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 281
Да, я бы тоже испугалась если бы увидела.
Зарегистрирован: 24.05.2014
#7 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 46
Мир жесток. Сил, мужества и терпения отцу-одиночке.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#8 написал: Joss
Сегодня, 07:44
+4
Группа: Посетители
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Публикаций: 10
Комментариев: 727
Мои соболезнования родственникам и супругу и девочкам.

Их очень часто видно "свежачков"...
В некоторых источниках пишут: "умершие якобы не понимают, что с ними произошло"
Но, вот те с которыми я сталкивалась - все прекрасно понимают.
И чаше всего прощаться приходят.
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#9 написал: Mary3.11.
Сегодня, 08:02
+1
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 77
Цитата: roksi
А вы не могли ее спутать ну с дочерью например? Может дочь на неё похожа?

Нет, перепутать не возможно, у них цвет волос разный.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (195|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 515
Верю в историю. Так просто душа сиюсекундно уйти не может. Нет, не страшно, наверно, так и должно быть. Плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:39
0
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 334
Прилетела с домом, с родными проститься, видимо. А то что раннее утро, забыла маскировку включить. Или не посчитала нужным.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#12 написал: Pmariam
Сегодня, 09:46
+2
Онлайн
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Репутация: (933|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 874
проститься приходила, но почему на балконе стояла - странно
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#13 написал: LudaM
Сегодня, 09:48
+6
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Репутация: (61|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 511
Я бы тоже под впечатлением была. Вот вроде читаешь - не так страшно, а как представлю, что это бы я сама видела - полгода бы отходила от шока.

Перетрудилась Галя. Ну нельзя так изнашиваться, бедные девочки.
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#14 написал: Talisha
Сегодня, 15:26
0
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Репутация: (1458|0)
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Комментариев: 2 968
Часто такое бывает, что встречают умерших и иногда даже общаются с ними, когда ещё не знают об их смерти. Душа, видимо, домой прилетала
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#15 написал: Alisa293
Сегодня, 16:48
+1
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 277
Цитата: conjure one
Припомнился чем-то похожий случай, когда за несколько дней до смерти императрицы Анны Иоанновны по дворцу разгуливал её двойник

Тоже вспомнила этот случай, так , правда, бывает, конечно, страшно. Жаль Галю, а детей её еще больше, может поэтому и не готова была к смерти, держали земные дела и заботы. Плюс. Очень грустная история...
Зарегистрирован: 10.02.2015
#16 написал: Космонасть
Сегодня, 17:43
0
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Репутация: (615|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 291
Зная как у нас люди радуются «своему» ( дому,квартире, участку), могу представить в какой запаре находилась Галина в последние два года.По привычке видимо.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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