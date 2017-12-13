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Истории из жизни

Странный старик

Пишу буквально по горячим следам. Случай, которому я не могу найти объяснения, произошёл вчера вечером с моей 17-летней дочерью. Она в этом году окончила школу и в настоящее время находится в процессе поступления в вуз. В процессе – потому что ей предстоит дополнительно к результатам ЕГЭ сдать ещё два вступительных экзамена. Вся семья, конечно, волнуется, а абитуриентка – больше всех. Дальше с её слов.

Сидим с подружкой на скамейке во дворе, болтаем, смеёмся, никого не трогаем. Вдруг к нам подошёл дед. Обычный старик. Смуглокожий, но со светлыми серо-зелёными глазами. Он стал пристально смотреть на меня, неотрывно, не обращая никакого внимания на сидящую рядом со мной подругу, будто её вообще нет. Потом спросил:

- Ты собираешься поступать?

Я кивнула: «Ну да».

- Не спрашивай меня, откуда я тебя знаю – тебе об этом знать не нужно. Тебе будет тяжело на экзаменах. Тебе не хватит двух баллов до высокой оценки, но всё равно пройдёшь по конкурсу и поступишь. У тебя всё будет хорошо, не волнуйся.

Сказал и пошёл прочь. Я обалдело смотрела ему вслед и думала о том, что совершенно точно откуда-то знаю этого старика, при том, что так же точно я его никогда раньше не встречала и не видела.

Знаете, вот даже сейчас пишу, и бегут мурашки. Кто это был? Чего хотел?
Версии у меня четыре.

Первая – это потомок моей дочери из будущего, сын или, может быть, внук (дочь с рождения смугловатая, будто всегда с загаром). Зная, как она волнуется, он таким вот способом решил её приободрить. В пользу этой версии говорит странная уверенность дочери в том, что этот человек ей знаком, но она его никогда раньше не видела.

Вторая – это проводник между мирами живых и умерших, принёс весточку внучке от бабушки (моей матери) - у них всегда была сильная духовная связь, кроме того, и моя дочь так же, как и моя мать, достаточно восприимчива к разного рода необъяснимым случаям. Бабушка чаще, чем всем остальным, снится именно внучке – хорошо снится, ничего страшного или неприятного в снах не происходит. И наяву потом никаких негативных ситуаций не возникает.

Третья – это человек, наделённый даром предсказания, который увидел развитие событий для сидящей на скамейке девчонки и почему-то решил сообщить ей об этих событиях. Против этой версии его же слова: «Не спрашивай меня, откуда я тебя знаю – тебе об этом знать не нужно».

Четвёртая – самая, конечно, неприятная – это человек с психическими или умственными отклонениями, который просто наобум спросил о поступлении, случайно угадал и выдал свой нездоровый бред как пророчество. Об этом можно будет узнать более-менее точно после результатов вступительных экзаменов и зачисления.

Сегодня рассказала эту историю на работе. Одна сотрудница вспомнила, что у неё был похожий случай лет двенадцать назад. Она тогда только-только переехала из другого города и устроилась на работу в крупный круглосуточный магазин в отдел нарезки. На работу идти в ночную смену, а у неё простуда, пропал голос, поднялась температура. Всё-таки пошла, стояла за прилавком, будто обложенная ватой. Около полуночи подошёл покупатель – крепкий высокий старик. Она его запомнила плохо, помнит только, что он был в чёрной шляпе. Когда она ему протянула покупку, он схватил её за руку и сказал, что её болезнь скоро пройдёт. Ещё что-то говорил, но она не запомнила - что. Потом он ушёл.
После смены она пришла домой, легла спать, а когда проснулась, с удивлением поняла, что вернулся голос и самочувствие отличное.

Такая вот история.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:01
Вчера, 16:01 by РанегаПросмотров: 1 223Комментарии: 13
+23

Ключевые слова: Старик предсказание будущего экзамены версии авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ольга 1981
Вчера, 16:09
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 145
О, как интересно! Я думаю точно какой то потомок, только не из будущего, а из прошлого. Попробуйте показать дочери фотографии старых родственников, каких нибудь прадедушек ( если сохранились). Узнает ли в ком то того старика? Может быть какой то ушедший родственник оберегает девочку и решил приободрить? Удачи вашей дочке на экзаменах!
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: Qusto
Вчера, 16:13
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (779|-1)
Публикаций: 288
Комментариев: 2 276
Ну у сотрудницы история мистикой не пахнет... Любой дурак может сказать, что простуда скоро пройдет. Затяжная, что ли, болезнь?

А вот про дочку... Думаю, что это была связь с тем миром... Либо кто-то хотел пошутить, мало ли детей в это время экзамены сдает?

Плюс поставил.
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#3 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 16:20
+5
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 315
С возрастом, многие странными становятся. Шел мимо старик, услышал разговор. К тому же, им всем старым скучно и тянет поговорить. Потом решил подойти, успокоить и поиграть в психолога. Думают раз старые, то умные и на всех действуют благоприятно, своими наставлениями и "предсказаниями". Только девушку напугал вдобавок к ее и так уже абитуриентскому волнению.
И вообще, не трудно догадаться, что человек закончил школу и поступает. Что касается того, что вам сказали на работе, то тоже - человек болел и это было видно. Могло подействовать как самовнушение на выздоровление, так и то, что в начальной стадии простуды, организм смог переломить болезнь. Такое тоже бывает.
Но и мистики я никогда не исключаю, мы же на мистическом сайте)) Чтобы понять картинку яснее, конечно, надо было там присутствовать и взглянуть хоть на этого старика. Ставлю плюс.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:45
+6
Группа: Посетители
Репутация: (279|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 634
Работал в середине двухтысячных на мебели. Полный цикл, от покупки материала до монтажа. Делали какой то спецзаказ, хозяин тоже в деле. Он очень торопился к сроку, что испортил кучу дорогостоящего материала, волновался, в голове каша.
Кое как собрали заказ, правда со значительными переделками. Хозяин оч. волновался, но изменить, что либо не изменив сроков было невозможно.
Приехали на монтаж, а хозяйка и говорит, что уже всё знает про проблемы с её заказом, но претензий не имеет, а потому собираем.
Оказалась ясновидящей, будущее предсказывает желающим. Люди к ней приезжают с разных концов страны. Сам хозяин наш к ней повадился, говорит всё сбывалось, как она говорила.
Возможно старик тоже видел будущее. Остаётся проверить временем.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Наркомат_просвещения
Вчера, 17:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 20
Есть люди, которые действительно видят

А кто он, откуда пришёл, зачем здесь - это второстепенное.

Главное - предсказание блага. Да будет по слову его.

Никогда не верьте в предсказание несчастья.

Ибо предсказания сбываются только если в них верить.
Зарегистрирован: 5.03.2017
#6 написал: Spivachka
Вчера, 18:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 84
Обязательно напечатайте продолжение. Сбудется или нет. Так интересно.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:07
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1199|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 316
У девушки на лбу не написано, что школу только закончила. Не знаю кто и что, пусть потомок, пусть предок, пусть проводник, пусть добрый дух. Главное, чтоб с добром.
Ждём дальнейших событий)) blush
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#8 написал: Птичка-мозгоклюйка
Вчера, 19:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 93
Версия пятая. Это был председатель экзаменационной комиссии)
Зарегистрирован: 2.01.2018
#9 написал: Mary3.11.
Вчера, 20:53
0
Группа: Авторы
Репутация: (30|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 70
О результатах потом напишите. Надеюсь все сбудется! Вашей дочке удачи на экзаменах.+
Зарегистрирован: 15.02.2018
#10 написал: conjure one
Вчера, 21:10
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5265|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 119
Бывает иногда такое, что незнакомые старики начинают предсказывать ни с того ни с сего. Есть у меня родственница, ей сейчас 70 лет. Так вот когда ей было в районе сорока, к ней однажды подошла незнакомая старуха и сказала, что та проживет 72 года. Вот что хочешь, то и думай. Хорошо, если бабка была с приветом, а если и правда что-то предвидела? После такого и жить дальше сложно. За историю +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#11 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 315
Цитата: conjure one
Бывает иногда такое, что незнакомые старики начинают предсказывать ни с того ни с сего. Есть у меня родственница, ей сейчас 70 лет. Так вот когда ей было в районе сорока, к ней однажды подошла незнакомая старуха и сказала, что та проживет 72 года. Вот что хочешь, то и думай. Хорошо, если бабка была с приветом, а если и правда что-то предвидела? После такого и жить дальше сложно. За историю +++

В любом случае, она была с приветом, такое говорить человеку. Тем более ее не просили. Нормальный так не сделает.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:53
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Есть люди, которые по глазам читают не хуже, чем врачи на приёме. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#13 написал: Шонди
Сегодня, 01:05
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Публикаций: 0
Комментариев: 236
Цитата: conjure one
Бывает иногда такое, что незнакомые старики начинают предсказывать ни с того ни с сего. Есть у меня родственница, ей сейчас 70 лет. Так вот когда ей было в районе сорока, к ней однажды подошла незнакомая старуха и сказала, что та проживет 72 года. Вот что хочешь, то и думай. Хорошо, если бабка была с приветом, а если и правда что-то предвидела? После такого и жить дальше сложно. За историю +++

Мне еще в юности предсказали, что проживу 92 года. Теоретически это возможно, в роду сплошь долгожители. В общем,поживем - увидим.
Зарегистрирован: 10.07.2015
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