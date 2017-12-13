Странный старик

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:01

Ранега Просмотров: 1 223 Комментарии: 13 +23 Вчера, 16:01 by

Пишу буквально по горячим следам. Случай, которому я не могу найти объяснения, произошёл вчера вечером с моей 17-летней дочерью. Она в этом году окончила школу и в настоящее время находится в процессе поступления в вуз. В процессе – потому что ей предстоит дополнительно к результатам ЕГЭ сдать ещё два вступительных экзамена. Вся семья, конечно, волнуется, а абитуриентка – больше всех. Дальше с её слов.Сидим с подружкой на скамейке во дворе, болтаем, смеёмся, никого не трогаем. Вдруг к нам подошёл дед. Обычный старик. Смуглокожий, но со светлыми серо-зелёными глазами. Он стал пристально смотреть на меня, неотрывно, не обращая никакого внимания на сидящую рядом со мной подругу, будто её вообще нет. Потом спросил:- Ты собираешься поступать?Я кивнула: «Ну да».- Не спрашивай меня, откуда я тебя знаю – тебе об этом знать не нужно. Тебе будет тяжело на экзаменах. Тебе не хватит двух баллов до высокой оценки, но всё равно пройдёшь по конкурсу и поступишь. У тебя всё будет хорошо, не волнуйся.Сказал и пошёл прочь. Я обалдело смотрела ему вслед и думала о том, что совершенно точно откуда-то знаю этого старика, при том, что так же точно я его никогда раньше не встречала и не видела.Знаете, вот даже сейчас пишу, и бегут мурашки. Кто это был? Чего хотел?Версии у меня четыре.Первая – это потомок моей дочери из будущего, сын или, может быть, внук (дочь с рождения смугловатая, будто всегда с загаром). Зная, как она волнуется, он таким вот способом решил её приободрить. В пользу этой версии говорит странная уверенность дочери в том, что этот человек ей знаком, но она его никогда раньше не видела.Вторая – это проводник между мирами живых и умерших, принёс весточку внучке от бабушки (моей матери) - у них всегда была сильная духовная связь, кроме того, и моя дочь так же, как и моя мать, достаточно восприимчива к разного рода необъяснимым случаям. Бабушка чаще, чем всем остальным, снится именно внучке – хорошо снится, ничего страшного или неприятного в снах не происходит. И наяву потом никаких негативных ситуаций не возникает.Третья – это человек, наделённый даром предсказания, который увидел развитие событий для сидящей на скамейке девчонки и почему-то решил сообщить ей об этих событиях. Против этой версии его же слова: «Не спрашивай меня, откуда я тебя знаю – тебе об этом знать не нужно».Четвёртая – самая, конечно, неприятная – это человек с психическими или умственными отклонениями, который просто наобум спросил о поступлении, случайно угадал и выдал свой нездоровый бред как пророчество. Об этом можно будет узнать более-менее точно после результатов вступительных экзаменов и зачисления.Сегодня рассказала эту историю на работе. Одна сотрудница вспомнила, что у неё был похожий случай лет двенадцать назад. Она тогда только-только переехала из другого города и устроилась на работу в крупный круглосуточный магазин в отдел нарезки. На работу идти в ночную смену, а у неё простуда, пропал голос, поднялась температура. Всё-таки пошла, стояла за прилавком, будто обложенная ватой. Около полуночи подошёл покупатель – крепкий высокий старик. Она его запомнила плохо, помнит только, что он был в чёрной шляпе. Когда она ему протянула покупку, он схватил её за руку и сказал, что её болезнь скоро пройдёт. Ещё что-то говорил, но она не запомнила - что. Потом он ушёл.После смены она пришла домой, легла спать, а когда проснулась, с удивлением поняла, что вернулся голос и самочувствие отличное.Такая вот история.

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