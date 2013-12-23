"Сладости" от мёртвой бабки

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

fox_killer Просмотров: 431 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 20:44 by

Моя прапрабабка Анна (1907 года рождения) очень любила мою маму. Анна была верующей, да и времена были такие, что никто не сомневался в существовании разного рода нечисти. Бабка часто рассказывала маме истории из своей жизни, среди которых было немало бытовых, поражающих своей жестокостью (такие уж были времена и нравы), а также по-настоящему жутких. Об одной такой истории пойдёт речь.История эта кочует из поколения в поколение в нашей семье, и не верить в неё я не вижу смысла. К тому же, учитывая её «неприятные особенности», вряд ли бы её стали нарочно выдумывать. Сразу предупреждаю – история не к столу.Примерно 1930-е, маленькая деревушка в полях и лесах Нижегородской области.Анна жила в небольшом старом частном доме с детьми и матерью. Сыну Анны – Коле – было около трёх лет, когда его любимая бабушка (по папиной линии) умерла. Бабка та была очень доброй и отчего-то любила Коленьку больше всех – постоянно таскала ему ягоды-фрукты с огорода и прочие сладости. Коленька тоже любил бабушку, всегда её ждал и бежал навстречу, если видел, как она ковыляет, сгорбившись, с другого конца улицы. Он очень переживал, когда старенькой бабушки не стало.…Всё началось со странных следов и запаха в доме – то на лесенке обнаружится дурно пахнущая лужа, то в самой избе стоит отчётливый запах фекалий. Анна и её мать обыскали весь дом, но источника неприятностей так и не нашли. Однажды они сидели в избе, а Коленька чем-то занимался на печке. Анна насторожилась когда тот притих, и решила его проверить. Она залезла на печку увидела что-то по-настоящему ужасное: маленький Коля почти задыхался от плотно набитых ему в рот козьих (здесь я могу ошибаться, быть может то были коровьи) фекалий. Можете себе представить весь ужас матери! Когда его избавили от экскрементов и спросили, зачем он это сделал, Коля ответил, что это не он, а бабушка его кормит сладостями.Оказалось, «бабушка» обитала за печкой, и когда Коля оставался один, частенько приходила к нему и кормила своими «вкусняшками». На самой печи стали регулярно находить засохшие лепёшки сами понимаете чего, а позже и по всему дому. Когда семья ложилась спать, Коля говорил, что бабушка стоит за окном, в темноте, смотрит на него хмуро, и грозит пальцем.Никто из взрослых или остальных детей не видел «бабушку», и это позволяло ей продолжать свои дурные дела. Однажды кто-то (то ли Анна, то ли её мать) увидели, как Коля сидел на лесенке в тёмном углу сеней, а что-то чёрное, растопырив ноги в стороны, поливало его струёй какой-то жидкости. Поняв, что её заметили, мёртвая бабка куда-то ретировалась, а дурно пахнущая жидкость оказалась мочой. Тогда Анна и её мать поняли, что нужны срочные меры!Они своими силами пытались очистить дом, проводили какие-то ритуалы, но отвадить «бабку» от маленького Коли удалось только с помощью круга, который они каждый день рисовали на полу, а ребёнка сажали внутрь. Какое-то время запахи и следы продолжали появляться, но вскоре исчезли.Со слов мамы, у бабушки Анны было много подобных историй, и рассказывала она их как нечто само собой разумеющееся, как часть нелёгкой жизни тех лет.Если будет интересно – я составлю небольшой сборник её мини-историй.

Ключевые слова: В деревне смерть бабушка призрак ребенок история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: