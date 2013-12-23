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Истории из жизни

"Сладости" от мёртвой бабки

Моя прапрабабка Анна (1907 года рождения) очень любила мою маму. Анна была верующей, да и времена были такие, что никто не сомневался в существовании разного рода нечисти. Бабка часто рассказывала маме истории из своей жизни, среди которых было немало бытовых, поражающих своей жестокостью (такие уж были времена и нравы), а также по-настоящему жутких. Об одной такой истории пойдёт речь.

История эта кочует из поколения в поколение в нашей семье, и не верить в неё я не вижу смысла. К тому же, учитывая её «неприятные особенности», вряд ли бы её стали нарочно выдумывать. Сразу предупреждаю – история не к столу.

Примерно 1930-е, маленькая деревушка в полях и лесах Нижегородской области.

Анна жила в небольшом старом частном доме с детьми и матерью. Сыну Анны – Коле – было около трёх лет, когда его любимая бабушка (по папиной линии) умерла. Бабка та была очень доброй и отчего-то любила Коленьку больше всех – постоянно таскала ему ягоды-фрукты с огорода и прочие сладости. Коленька тоже любил бабушку, всегда её ждал и бежал навстречу, если видел, как она ковыляет, сгорбившись, с другого конца улицы. Он очень переживал, когда старенькой бабушки не стало.

…Всё началось со странных следов и запаха в доме – то на лесенке обнаружится дурно пахнущая лужа, то в самой избе стоит отчётливый запах фекалий. Анна и её мать обыскали весь дом, но источника неприятностей так и не нашли. Однажды они сидели в избе, а Коленька чем-то занимался на печке. Анна насторожилась когда тот притих, и решила его проверить. Она залезла на печку увидела что-то по-настоящему ужасное: маленький Коля почти задыхался от плотно набитых ему в рот козьих (здесь я могу ошибаться, быть может то были коровьи) фекалий. Можете себе представить весь ужас матери! Когда его избавили от экскрементов и спросили, зачем он это сделал, Коля ответил, что это не он, а бабушка его кормит сладостями.

Оказалось, «бабушка» обитала за печкой, и когда Коля оставался один, частенько приходила к нему и кормила своими «вкусняшками». На самой печи стали регулярно находить засохшие лепёшки сами понимаете чего, а позже и по всему дому. Когда семья ложилась спать, Коля говорил, что бабушка стоит за окном, в темноте, смотрит на него хмуро, и грозит пальцем.

Никто из взрослых или остальных детей не видел «бабушку», и это позволяло ей продолжать свои дурные дела. Однажды кто-то (то ли Анна, то ли её мать) увидели, как Коля сидел на лесенке в тёмном углу сеней, а что-то чёрное, растопырив ноги в стороны, поливало его струёй какой-то жидкости. Поняв, что её заметили, мёртвая бабка куда-то ретировалась, а дурно пахнущая жидкость оказалась мочой. Тогда Анна и её мать поняли, что нужны срочные меры!

Они своими силами пытались очистить дом, проводили какие-то ритуалы, но отвадить «бабку» от маленького Коли удалось только с помощью круга, который они каждый день рисовали на полу, а ребёнка сажали внутрь. Какое-то время запахи и следы продолжали появляться, но вскоре исчезли.

Со слов мамы, у бабушки Анны было много подобных историй, и рассказывала она их как нечто само собой разумеющееся, как часть нелёгкой жизни тех лет.

Если будет интересно – я составлю небольшой сборник её мини-историй.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:44 by fox_killerПросмотров: 431Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: В деревне смерть бабушка призрак ребенок история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:57
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1183|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 298
scream они срочный меры не приняли уже тогда, когда ребёнок чуть не задохнулся от фекалий?
Конечно, верится с трудом, но поведение матери и второй бабушки удивляет. До поры, до времени. Вот ведь нечистая как измываться любит((
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Gatta_Black
Сегодня, 21:13
+2
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 457
Как-то вряд ли это бабушка была. Скорее всего, нечисть какая-то, под нее маскирующаяся.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 21:16
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (602|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 1 249
Ватета я орнула, працтите мой французский bowtie
Захожу я спокойно себе на форсторчик, ничего не подозревая , и тут ! Сладости от мертвой бабки! Вот те и раз! Я прочла и не разочаровалась.
Вот за это вообще премию нужно вручить,
Оказалось, «бабушка» обитала за печкой, и когда Коля оставался один, частенько приходила к нему и кормила своими вкусняшками
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 21:48
0
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Репутация: (1738|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 039
Страсти какие, кто же это над мальцом то измывался и за что? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: conjure one
Сегодня, 22:18
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5222|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 109
Жёсткая история. Непонятно, почему на мелкого свалилось всё это. Может, оказался самой легкой и доступной жертвой. А про "бабку с вкусняшками", что вылезает из-за печки - енто вообще кошмар... uzas +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: fox_killer
Сегодня, 22:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 6
Цитата: зелёное яблочко
scream они срочный меры не приняли уже тогда, когда ребёнок чуть не задохнулся от фекалий?
Конечно, верится с трудом, но поведение матери и второй бабушки удивляет. До поры, до времени. Вот ведь нечистая как измываться любит((

Полагаю, они думали что ребёнок сам это делает - не думали на что-то сверхъестественное. А под "мерами" я имела в виду именно обряды, защиту от нечисти
Зарегистрирован: 4.04.2016
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