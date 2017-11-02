Реальный хоррор. Часть первая

Предыстория.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:21

Причина: Изменен раздел.

Reuter Просмотров: 37 Комментарии: 2 0 Сегодня, 15:21 by

Вообще эта история началась еще во времена Советского Союза. В студенческом общежитии одного из небольших посёлков Черноземья появилась необычная студентка. В отличие от других юношей и девушек того времени, она была нелюдима, неконтактна и отчасти даже асоциальна.Держалась всегда обособленно и большую часть своего времени проводила в своей комнате, где, по каким-то причинам, жила в одиночестве. Всех, естественно, удивляло ее такое поведение, но это только первое время. Вскоре все привыкли и уже почти не обращали на неё никакого внимания. Прошёл почти год.В какое-то время Анна, так звали девушку, перестала выходить из своей комнаты. Она не показывалась почти неделю, и коменданту ничего не оставалось, как воспользоваться запасным ключом. Когда она вошла в комнату, застыла. Анна лежала мёртвая.Вскрытие не показало ничего необычного, кроме одного: девушка была очень сильно истощена и обезвожена. Следов насильственной смерти на теле не было. На стене около её кровати была нарисовала большая пентаграмма, а в центре нее отпечаток женской ладони.Через две недели после смерти Анны в посёлке начали твориться странности. Сначала на берегу Дона в кустах было обнаружено тело одного из студентов, которого звали Максим. Вскрытие установило, что парень утопился. Предсмертной записки он не оставил. Прошло два дня после похорон. Была обнаружена девушка покойного Алина, повесившаяся в своей комнате. Свою записку она написала почему-то на английском языке. Еще через неделю - недалеко от места обнаружения тела Максима - была найдена утонувшая шестилетняя девочка. Эти несколько событий породили целую цепочку смертей, которые продолжались вплоть до развала страны.В 90-х годах правую половину общежития внезапно закрывают. Сначала пятый этаж, потом четвертый, потом третий. Разделительные двери ставят крепкие и металлические, а на них вешают тяжелые амбарные замки. При разборе комнат в комнате «514Б», где жила Анна, находят несколько толстых чернокнижных фолиантов, описывающих самые сложные и опасные магические ритуалы, а также несколько кукол вуду.С тех пор эта история передавалась из уст в уста среди студентов и жителей поселка. Сама история будет описана далее.

Ключевые слова: Магия призраки смерть авторская история

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