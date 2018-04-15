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Истории из жизни

Телефонный разговор

Шёл апрель 1974 года. Уже месяц, как 20- летняя хохотушка Люся была мамой. Светочка сладко сопела в кроватке, Люсенька суетилась на кухне, скоро должен из рейса приехать её муж.

Замуж Люда выскочила в прямом смысле этого слова. После ПТУ её распределили в столовую на автобазу. Вот там то она и приглянулась водителю Михаилу, он не очень молодой (по Людиным меркам), тридцатилетний вдвовец, влюбился как мальчишка. Через месяц знакомства он повёл Люсю в ЗАГС, муж из него получился замечательный, жену берег и на руках носил. Через положенное время родилась Светочка.

Чтобы у его девочек все было, Михаил стал брать подработки, мало спал, уставал. Люда пыталась остановить мужа, говорила, что отдыхать надо больше. Он ей в ответ: "Ничего, Люсек, прорвемся!".

Вот и в тот день все шло своим чередом, соседи весело шумели за стеной, во дворе появились женщины, выбивающие ковры, суббота, одним словом.

Вдруг раздался телефонный звонок, телефон у Михаила был один на четыре этажа, поэтому им звонили родственники соседей. Вот и сейчас Люда подумала, что это к соседям, но в трубке услышала: "Здравствуй, Люсек. Прости меня, я тебя люблю, Береги Светочку. Я ещё позвоню." - и короткие гудки. Слова немного менялись с каждым рассказом тети Люды, но смысл всегда оставался таким.

Через какое-то время прибежал друг Михаила, они вместе работали. До Люды не могли дозвониться, было занято. Друг позвал соседей, они слышали в квартире плач ребёнка, поэтому, особо не раздумывая, сломали дверь. Люда сидела на полу с телефонной трубкой в руках. Света кричала в своей кроватке. Друг не знал, как сказать, что Миши больше нет: он не справился с управлением, его машина въехала в бетонное заграждение. Михаил погиб на месте, экспедитор в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Когда он поправился, то рассказал, что Михаил торопился домой, он очень устал и хотел спать, и видимо заснул за рулём.

Люда очень тяжело перенесла смерть мужа. Дело закончилось в психбольнице в неврологическом отделении. Светочку на время лечения взяла мама Михаила. Руководство автобазы, где работал Михаил, хотело через суд взыскать с семьи убытки: был выходной день и Михаил поехал не по графику, а решил подработать. Но, спасибо друзьям Михаила, до этого дело не дошло.

Люда выписалась из больницы, забрала Свету и бабушку в город, вернулась на работу. Она больше не вышла замуж, растила дочку одна и всегда вздрагивала от телефонных звонков.

Когда она рассказала эту историю первый раз, мне было лет 14. Естественно возникли вопросы: где Михаил на трассе нашёл телефон, как его душа (или что там) набрала номер и т.д. Но потом я поняла, что этот рассказ очень важен для Людмилы и вопросов ей не задавала, зачем нервировать человека. Я не верила в эту историю, да и сейчас сомневаюсь. Хотя....

Тётя Люда умерла в 46 лет, в 2000 году. Светлана уже была замужем и воспитывала троих детишек. Так же в апреле месяце раздался телефонный звонок (они продолжали жить в той же квартире, а вот номера телефонов на тот момент поменялись). Сначала подошёл Светин муж, но в трубке была тишина. Следом раздался второй звонок и трубку сняла Людмила. Как потом рассказывала Света, она просто засветилась и даже помолодела. Положив трубку, сказала: " Миша меня зовёт. Жаль не увижу, как внуки вырастут. Светочка, документы на квартиру в шкафу, я все завещаю тебе". Всех расцеловала и ушла в свою комнату.

Утром её нашли мёртвой, она надела своё лучшее платье, украшения, которые ей дарил муж, а на губах была улыбка. После вскрытия паталогоанатом сказал близким, что удивительно, как она до 46 лет дожила вообще, у неё внутренние органы как у глубоких стариков, а причина смерти - остановка сердца. Тётя Люда все эти годы ждала звонка от своего Миши.

Я не верю ни в какие звонки с того света, сны - да, видения - тоже да. Но звонки и письма -это что-то выше моего понимания. И в то же время у меня нет оснований не верить Свете и её мужу, а они полностью уверены, что тётя Люда слышала своего покойного мужа.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:59 by Mary3.11.Просмотров: 358Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Муж звонок смерть история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:22
+2
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Мой первый плюс)) В звонки верю телефонные, тоже наслышан, причём от близких. Кто звонит только неизвестно. По мне так бесовщина... но может не всегда?
Зарегистрирован: 15.04.2018
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:47
+2
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Репутация: (266|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 609
Ну, что сказать? Встретились наконец!
Пусть не расстаются больше.
Любовь видимо, бессмертна!
Поставлю плюс.
А звонки... меня пугают звонки, конкретно несущие негатив. Остальные нет. А плохие известия чувствуются перед или во время звонка. Возможно мы недооцениваем телефонную связь и она может больше, чем просто соединить меж собой телефоны живых людей.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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