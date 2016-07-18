Зеркало

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:58

Mary3.11. Просмотров: 341 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 08:58 by

На сегодняшний день я педагог дополнительного образования, репетитор, короче, занимаюсь с дошкольниками. Работу свою люблю, с детьми всегда быстро нахожу общий язык, да и доверяют они мне.Стали водить ко мне девочку Аню. Детский сад она не посещала, но очень развитая и разговорчивая.Всем детям перед занятием или после просто необходимо новостями поделиться. Вот и Анечка рассказывала мне свои нехитрые новости про котёнка, про улочек, про старую бабку, именно так - бабку.Через некоторое время я заметила, что девочка стала какая-то дерганая, нервная, часто оглядывается. Я спросила, что случилось. "Бабка, - говорит, - ночью приходит и что-то отдать просит. А мама ругается, говорит, что выдумываю все".Я решила переговорить с её мамой Антониной. Она рассказала, что полгода назад они ездили в одну из соседних областей в гости к двоюродной бабушке. И случилось так, что во время их визита старушка умерла. Хотя Анюту оберегали от всего, связанного со смертью и похоронами, но, видимо, впечатление все равно осталось.На следующем занятии мы пересказывать сказку "Гуси-лебеди". Я никогда не пугаю детей Бабой Ягой, наоборот, объясняю им, что она сделала доброе дело, ведь сестренка бросила Иванушку, и с ним могло случиться, что угодно. В общем, меняю репутацию Яги в лучшую сторону. Анечка и спрашивает меня, где живёт Баба Яга. Ну, естественно, в лесу. А вот и нет, по словам девочки, она живёт у них дома в зеркале. Тут я поверила Аниной маме: у девочки негативные впечатления наложились на богатую фантазию.Потом девочка заболела, и Антонина попросила меня приехать на занятия к ним домой. После занятия мне устроили экскурсию по дому. Главной ценностью оказалось старинное трюмо. По мне, так на помойке рухляди место, но хозяйка дома очень гордилась этой стариной. Она рассказала, что это трюмо стояло в доме её прапрапрадеда. Он был помещиком среднего звена, когда его дочь вышла замуж, трюмо перешло к ней в качестве приданого, и так каждый раз, пока не задержалось в доме её двоюродной бабки, которая была старой девой.Когда бабка умерла, они решили забрать антикварную вещь себе. Когда дома стали приводить его в порядок, оказалось, что нет ключей от выдвижных ящиков, и их пришлось взломать. Внутри лежала их семейная Библия с записями о рождении, крещении, венчании и смерти, старые, ещё со времён СССР облигации, палехская шкатулка с несколькими дешевыми безделушками, которые отдали Анюте. Когда пили чай, я вспомнила слова девочки о бабке из зеркала и посоветовала маме поставить трюмо подальше от комнаты Ани, положить туда взятые вещи. И вообще, нужно спокойно поговорить с девочкой, выяснить причину тревоги и принять какие-то меры.Маме не понравились мои слова, она вообще женщина довольно авторитарная, привыкла все решать и делать сама. Спустя какое-то время она перестала водить девочку ко мне на занятия.Продолжение эта история получила на днях: с большим букетом цветов и кучей извинений ко мне явилась Антонина. Сказала, что Анюта сейчас отдыхает с бабушкой на море. И рассказала, что же тогда произошло.Оказалось, что в одну из ночей Аня разбудила весь дом криками, она держала, плакала и рукой показывала на старое зеркало. "Вы что, не видите её? Вот же она, пальцем грозит!" Но ни мама, ни бабушка, ни 14-летний брат ничего не видели. Утром ребёнка повезли по врачам, хорошо, что попался грамотный невролог и отправил маму с девочкой к детскому психологу. Психолог потом показала маме рисунок, на котором Аня нарисовала свой страх: большое зеркало, а в нем страшная бабка. К сожалению, психолог не особо помогла, кошмары у ребёнка продолжались.Потом на зеркале появилась трещина, откуда взялась - непонятно. Тоня стала искать мастера, нашёлся довольно пожилой мужчина, который всю свою жизнь занимается реставрацией антикварных вещей. Осмотрев трюмо, он огорчило хозяйку дома: оно, конечно, старое, но особой ценности не представляет, на рынке много вещей того времени. А вот история о бабке в зеркале его заинтересовала. Внимательно выслушав, он посоветовал положить обратно в ящики все лежавшие там вещи. Видимо, что-то из них представляет особую ценность для покойной. А вот Библией очень даже заинтересовался, в такой прекрасной сохранности Библии середины 18 века он ещё не видел.Все вернули в ящики, Анюта разрешили брать украшения, но непременно класть на место. К сожалению, старое зеркало поменять не смогли, поставили новое, и трюмо стало а-ля старина. И действительно, Анечка успокоилась, про страшную бабку не вспоминала, а Антонине стало стыдно, что не прислушались сразу к моим словам.Скажу честно: букет я выбросила, как-то не увидела смысла в её извинениях, а жизнь научила не очень доверять чужим подарками.

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