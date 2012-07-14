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Истории из жизни

Душевный разговор

Мой дед был атеистом, не верил во всякую мистику, но все же поведал мне пару случаев, которые с ним приключились.

Жил он один, в глухой деревне, достаточно далеко от нас. Приезжали мы к нему редко - раз или два за год. Вот в один из таких приездов остались мы с ним одни в избе. Все ушли - кто по магазинам, кто ещё куда.

- Внук, ты то хоть не уходи, останься.
- Да я же к тебе приехал, никуда и не собираюсь, не переживай. - Ответил я (каждый раз, когда я приезжал к нему, то понимал, что он уже старенький, и я больше могу не застать его в живых, поэтому ценил каждый такой приезд).

- Пошли, что ли, выпьем по рюмочке? - Произнёс дед, открывая сервант, в котором много лет стояла какая-то настойка в красивой бутылочке. Сколько себя помню, она всегда там стояла и уже стала частью сервиза.

Выпили немного, чисто символически, и тут дед достал колоду карт. Был теплый и летний вечер, и мы пошли на улицу, уселись на ступеньках крылечка, я раздал кон на "дурака", и мы стали в процессе игры разговаривать на разные темы. Дошло и до мистики. Я всегда интересовался деревенскими мистическими историями, и не мог не спросить, а было ли что мистическое в его жизни? И вот, что он мне рассказал.

Когда я был юнцом, шла война. Много было случаев, когда к женам, получившим похоронку, через некоторое время по ночам стали приходить их покойные мужья. Приходили именно к одиноким женщинам. Описывать не стану, у всех все было одинаково. Как ночь, то приходит мёртвый муж, разговаривает, расспрашивает все, а под утро уходит до петухов.

Да я и сам как-то возвращаюсь домой, по тёмной деревне. Света тогда не было нигде - темнота, хоть глаз выколи. Иду я, значит, и вижу, как над крышами домов летит красный шар, летит, как бы петляя. И тут, бац! Разбивается о крышу дома... да с такой силой, что искры посыпались в разные стороны. Потом говорили, что в этом доме тоже женщина получила похоронку, сильно горевала, и нечистый дух и к ней повадился ходить.

Тут дед рассмеялся и "повесил" мне две шестерки на погоны. Я опять ему проиграл в карты. Кстати, сколько я с ним не играл, то ни разу его так и не смог выиграть. Каким-то образом он всегда запоминал карты, которые вышли из игры, и вычислял, что осталось у меня, и как можно было бы сходить, да так, чтобы ещё и погоны мне нацепить (кто играл в дурака, тот поймёт о чем я).

И вот я, как проигравшая сторона, раздавал снова карты. Дед произнес: "Под дурака ход!" И продолжил свой рассказ дальше...

А ещё вот что было. Женщина, жившая по-соседству, тоже ждала мужа с фронта. В одну из ночей слышит плач на чердаке. В доме она жила одна, а тут громкий такой плач, похожий на вой, да прямо аж на взрыд. Всю ночь она не смыкала глаз и слушала это. Говорила, что страха не испытывала, а сразу поняла в чем тут дело. Плакал домовой, по мужу, и женщина поняла, что скоро получит похоронку. Так и было.

Дед отложил карты в сторону и замолчал. Его задумчивый взгляд смотрел куда-то за горизонт. Немного погодя, он произнёс такие вот слова, после которых мне и впрямь стало не по себе.

- Сижу я, - говорит, - смотрю себе телевизор и ясно слышу голос покойной бабушки: "Вставай, собирайся!" Ну я подумал, что показалось, но вот сижу на днях, и опять голос ее: "Собирайся давай, хватит сидеть!" Я с дивана даже подпрыгнул. Голос был такой, как будто бы она стояла прямо возле меня. Я обошел все комнаты - нет никого!

Деду я сказал, что, мол, показалось, а у самого чувство дурное на душе.

- Да я прожил уже и не хочу ничего, пора мне, наверное. - Сказал он.
- Брось ты, не старый еще! Внуки есть, дети тоже, ты не инвалид, живи да живи!

Приобнял я его одной рукой и спросил:

- А если бы ты был молодой, то хотел бы ещё раз прожить жизнь?

- Не дай Бог, - ответил он. Тут в калитку зашли мои родные, и мы все вместе пошли в дом.

Деда я после этого раза я в живых больше не застал. От себя хочу добавить - цените близких и наслаждайтесь каждым моментом, когда находитесь рядом со своими бабушками и дедушками.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:36 by МертвецкиЖивПросмотров: 473Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Дед разговор ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 20:37
0
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Публикаций: 287
Комментариев: 2 271
каждый раз, когда я приезжал к нему, то понимал, что он уже старенький, и я больше могу не застать его в живых, поэтому ценил каждый такой приезд


От себя хочу добавить - цените близких и наслаждайтесь каждым моментом, когда находитесь рядом со своими бабушками и дедушками.


Правильные мысли, автор. Плюс за историю, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Mary3.11.
Сегодня, 21:03
0
Группа: Авторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 34
Чаще всего ценим, когда потеряем. Хорошая история, душевная. Плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:06
+1
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Репутация: (258|0)
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Комментариев: 589
Сразу поставил плюс.
Но, думаю у вашего деда были ещё истории связанные с мистикой. Просто не успел всё рассказать. Встречи такие редкие.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#4 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 21:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 248
Хорошая история. Дедулю жаль( Мой дедушка сегодня мне за долгое время приснился. Грустно.
Пожалуй, тоже пойду, в дурака сыграю.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: stahlratte
Сегодня, 21:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 111
Плюс за деда. Мы с нашим тоже в дурака играли и погоны получали частенько. Но мы чаще их с бабушкой навещали, считай все каникулы в деревне и почти каждые выходные. И все равно потом думаешь - мало, чаще надо было.
Зарегистрирован: 18.01.2013
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 21:31
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Публикаций: 6
Комментариев: 445
Эх, у меня оба дедушки уже ушли. disappointed Хорошо, хоть бабушки ещё остались.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: conjure one
Сегодня, 21:45
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5178|0)
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Комментариев: 2 098
У нас тоже раньше водился графинчик с бабушкиной вишневой наливкой. Теперь уж нет... Жаль ушедшие времена и людей, чей жизненный путь закончился. Про нечистый дух в виде красного шара впечатляет, именно так всё и происходит. В общем, от меня заслуженный плюс) +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 21:49
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 425
Хорошо автор написал.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:51
0
Группа: Авторы
Репутация: (2745|-2)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 321
Раньше то, по молодости, мы глупые были, мозгов не было вот так с предками пожилыми посидеть, поговорить по душам. Все бежали куда то. Теперича мозгами понимаем, что так много осталось не узнано и так много вопросов не задано. А всё, поезд ушел. Очень душевная история, плюс огромный. За память,
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#10 написал: фергю сон
Сегодня, 21:56
+1
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Репутация: (20|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 450
Мои деды молодыми на войне погибли. Даже родители не помнили их лиц. Помню отчима отца. Он при царе полицейским служил и в советские времена слышать это было странно. Говорили об этом шепотом. Прошло время. Название полиции вернули, а значит не за горами и царские времена...
Один раз приехали в деревню к бабушке . Я девчушкой была. И послал меня отец к знакомым передать от него привет, сказал куда идти, в какой двор. Без задних мыслей отворяю калитку, пробегаю через двор, забегаю на крыльцо и стучу в дверь. Открывают мне хозяева, а на них лица нет, расстерянные:"Тебя же собака наша могла порвать! Она никого во двор не впускает!". Лежит огромная псина, и даже не смотрит в мою сторону. Отец потом рассказал, что у них под яблоней захоронены останки моего деда, его отца Ивана. Но матери он не сказал, а то будет постоянно возле этой яблони околачиваться. Собака возможна учуяла знакомую кровь, или возможно, что покойный дед, его дух усмирил животное. Дед в молодом возрасте погиб в 1943 году как Роман Филиппов в Сирии.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#11 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 22:43
0
Онлайн
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 204
И душевно, и мистично. Плюс.
Зарегистрирован: 9.11.2017
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