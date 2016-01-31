Что-то напугало ночью

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sibiryak Просмотров: 475 Комментарии: 5 +4 Вчера, 21:13 by

Это было давно, когда мне было лет 8-9. Родители уехали на дачу с ночевкой, а меня с сестрой и братьями оставили дома. Братья мои гуляли где-то, а я с сестрой были дома и готовились спать. Но спать мы сразу не легли. Перед сном мы ещё друг другу всякую ерунду рассказывали. Больше, конечно, рассказывала сестра. Она постарше и, как водится, пугала младшего брата всякими страшилками.Заболтались мы, а дело к полуночи идёт. Рассказывает мне сестра страшилки, и в какой-то момент мы слышим непонятные звуки, исходящие, как нам показалось, с потолка. Звуки эти напоминали монотонные щелчки, повторяющихся с равным интервалом. Щелчки были довольно громкие, и их природа была абсолютно не известна, что вызвало у меня и сестры сильную жуть. А наш кот выгнул спину и давай шипеть на потолок. Тогда нам ещё страшнее стало. Все ведь знают, что кошки видят и чувствуют потусторонние сущности,По реакции кота мы и поняли, что это чертовщина какая-то происходит. От испуга мы и пошевелиться боялись, так и пролежали на кровати, пока все не закончилось. Продолжались щелчки где-то с минуту. Потом все стихло. И кот шипеть перестал. Мы как угорелые рванули на кухню, зажгли свет и сидели там, пока братья с прогулки не вернулись. Все им рассказали, и они, видя наши испуганные лица, поверили нам. Долго потом ещё мы на кухне сидели, обсуждали случившееся и гадали, что же мы слышали. Было жутко, но интересно. Спать все боялись идти, но усталость сморила нас. Легли все в одной комнате, чтобы не так страшно было.Вот такая вот история с нами приключилась.

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