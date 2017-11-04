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Истории из жизни

Чужое счастье

Эту страшную историю из жизни поведала мне прабабушка. Она была свидетельницей тех событий, хотя многое, конечно, домыслили люди, и уже логически сопоставили местные жители.

До того, как мой прадед женился и увез ее в город, прабабушка жила в селе, в восьмидесяти километрах от нашего Челябинска. Там все и случилось. Был у них парень один – Олег, видный, рослый, красивый. И невеста была под стать ему – Нина, румяная и веселая. Все на них смотрели, завидовали белой завистью, в пример всем ставили.
Или почти все. Была у Олега сестра троюродная – Ирина. Тоже и не сказать, что замухрышка, парни за ней бегали, но почти все в селе знали, что без памяти она влюблена в брата. Тот, конечно, относился к этому спокойно – ничего у них быть не могло, родственники все-таки, да и в Нине своей он души не чаял, на других даже не заглядывался.

И все у молодых шло к свадьбе, пока в один день Олег не занемог. Как ни смотрели его, чего не давали – парню только хуже. Тает на глазах, под глазами синяки, могучие руки стали как спички, есть не может ничего, только пьет. Нина подле него все сидит, родители уже и по знахаркам пошли – врачи не помогают. Да и те ничего поделать не могут. Говорят, что не сталкивались с таким. Вроде порчи, только сильнее – снять никак никто не может.

Месяца через два после начала болезни преставился парень. Прабабка говорит, что чуть не все село хоронить пришло. Только потом кто-то заметил, что Ирины - сестры троюродной покойника - не видно. Заметили, но внимания особого не придали, хотя странно, конечно.

Нина, невеста горемычная, после того замкнулась, все вечера дома проводит, сидит просто у окна. Как ни старались ее вытащить, развеять как-то - ни в какую она. Словно жизнь кончилась.
А через недели три после похорон пришла к родителям Ирина, да говорит, мол, она Олега убила.

У всех шок – как и что? Та и рассказала. Не могла смотреть на чужое счастье. Такая злость в сердце родилась, что пошла к местной то ли ведьме, то ли ворожее, бывшей повитухе. Та и сказала, что любовь сильная, такую только смерть остановит. Ну а Ирина… в общем, взяла на себя грех. Старуха ей и сказала: «Иди, все сделаю».
Уже после того, как Олег заболел, прибегала молить, чтобы воротила все назад, но бабка отрезала: «Теперь уж ничего не поделаешь. У смерти обратной дороги нет. Тебе с этим жить теперь».

Отец Олега прогнал тогда племянницу троюродную со двора, тронуть - не тронул. Плюнул, говорят, в лицо только. А ведьму в ту ночь убили – до смерти забили. Милиция, конечно, тело забрала, сказали, что дело заведут, но скорее - для порядку только, они сами все знали. А вот Иру… ее и пальцем никто не тронул. Так отец погибшего приказал, чтобы жила со всем этим. Как оказалось, действительно, для нее жизнь среди всеобщего презрения оказалась тяжкой ношей – года не прошло, повесилась.

Что стало с Ниной, прабабка не знает. В то время прадед к ней засватался. Сам городской был, в деревню на лето приехал, да и влюбился. Месяц подступался, а потом и пришел в дом к родителям. Вот и увез в родной Челябинск невесту, а через год мой дед родился. Но это уже другая история, и совсем не страшная...
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Сегодня, 17:48 by LynxПросмотров: 326Комментарии: 3
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Ключевые слова: Молодые любовь сестра зависть порча месть ведьма смерть

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Комментарии

#1 написал: lx3311
Сегодня, 17:53
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много тут таких историй, но написано хорошо,читал с интересом.+
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#2 написал: Maxim80
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История-конечно"байковая"-но автору плюс за смысл...Ток валить надо сразу-и заказчика и исполнителя...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#3 написал: грустное_облачко
Сегодня, 20:14
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В очередной раз убеждаюсь, что люди - идиоты. За историю плюс.
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