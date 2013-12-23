Помощник. Продолжение

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:02

Mary3.11. Просмотров: 488 Комментарии: 7 +13 Вчера, 18:02 by

Началась эта история 15 лет назад. Мы с мужем люди приезжие, то есть своего жилья у нас не было. Познакомились мы в общежитии, прописаны я и дочь у бывшей свекрови, а муж - у дальних родственников. Муж служил в тогда ещё милиции, и вот один умный человек подсказал, что получить квартиру может участковый в сельском округе. Советом мы воспользовались, супруг перешёл участковым в один из поселков нашего района, мы, естественно, из города уехали с ним. Сразу скажу, что переехали мы в посёлок городского типа с прекрасной инфраструктурой, дочку без вопросов взяли в детский сад, и я тоже нашла работу. А вот жильё на первых порах нам пришлось снимать. Квартиру мы нашли хорошую, дом двухэтажный, послевоенной постройки, сдавала её баба Зоя, очень приятная старушка. Все несколько лет, что мы там прожили, у нас не было никаких проблем, мы сдружились с бабой Зоей. Она жила с сыном и снохой, тоже хорошие люди, но они рано уезжали и поздно приезжали, а бабуле было одиноко, вот и помогала мне с моей егозой.Пришло и наше время: получили мы квартиру в соседнем ПГТ. Когда переезжали, баба Зоя говорит мне: "Доченька, возьми с собой домового моего, а то я помру скоро, дом снести обещают, пропадает он". Чтобы не обижать бабулю, повторила я за ней слова нужные, и уехали мы. Баба Зоя через два месяца умерла - возраст и болезни сделали своё дело. А ещё через полтора года старые дома успешно снесут.Стали мы обживать новую квартиру, сделали ремонт, мебель купили. Стала я замечать, что кошка (тогда у нас была только одна) сидит и смотрит в один и тот же угол, а иногда подмурлыкивает, и складывается такое впечатление, что разговаривает с кем-то. Причём разговоры эти в разной тональности: то просто разговаривает, то как будто жалуется кому.Стали мы с соседями знакомиться, одна из новых соседей - женщина из соседнего подъезда. Дочки у нас ровесницы, благодаря им и познакомились. Повадилась она к нам в гости ходить: все рассматривает, обсуждает мои обои, мебель, и вкус-то у меня плохой. Я как хорошо воспитанный человек сначала молчала, потом стала её одергивать, а потом и муж мне сказал: "Чтобы я её в доме больше не видел". Но таких прилипал отвадить, оказывается, очень трудно: её в дверь не пускаешь, так она в окно влезет. И намеками, и прямым текстом я ей говорила, а она все свое: "Как мне хорошо с тобой общаться", я уже даже дверь ей не открывала, так она дочку свою к моей отправит и сама за ней идёт.В один прекрасный день она снова ко мне явилась. Говорю ей: "Извини, но мне некогда с тобой сидеть, у меня дела" - "Подождут твои дела, давай лучше чай пить". И тут Остапа понесло, я высказала ей все и показала на дверь. Вдруг у неё глаза стали реально как блюдца, в них был настоящий страх. Я оглянулась - никого, а она вдруг быстро за собиралась, и, не поверите, я увидела, что её кто-то толкает. Я не видела никого, но по движениям соседки это было понятно. Вот знаете, как если в спину кого-то толкают. Вот тогда-то у меня и появилось подозрение, что баба Зоя все-таки отправила с нами своего домового. Соседка больше к нам не приходит, общаемся вне квартиры. Правда, про меня слухи распускала сначала: что я её сглазила, околдовала и т.д., но я честно-честно ни одним глазом.Иногда домовой и недовольство высказывает. Попали мы с дочкой как-то на выставку народных промыслов и купили там куклу - домовой Кузя. Дочке очень эта кукла понравилась, она даже спать с ней ложилась. Каждое утро кукла оказывалась под школьным столом дочери. Даже если предположить, что она во сне её роняла, то не понятно, как домовёнок оказывался под столом, ведь это совершенно другой угол комнаты. Уходя в школу, дочь сажала куклу на стол, и она всегда оказывалась сброшенной на пол. Пару раз я сама поднимала игрушку и сажала на стол, через некоторое время она упорно оказывалась на полу.В одну из ночей дочь с плачем прибежала к нам: "Мама, у меня в комнате кто-то есть, он меня толкает!" Ну, вроде бы ребёнок большой, придумывать ей смысла нет, видно, что она реально боится. Пошли проверять: кукла домовёнка валяется на полу под столом. Только тут до меня стало доходить, что у нас правда живёт домовой и ему не нравится приобретенный конкурент. Поговорив с дочкой, решили, что игрушку я отнесу на работу в детский сад, и он будет не домовым, а групповым.Так и сделали. Нашему домовому оставили молока и печенья, утром молока не было (кошка постаралась). А я решила своего помощника звать Кузьмой. Вот так и живём.

Ключевые слова: Домовой кукла ревность авторская история

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