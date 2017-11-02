В помощь самоубийце

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 16:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

капитанская дочка Просмотров: 1 826 Комментарии: 27 +42 Вчера, 12:57 by

Про свое безоблачное детство я уже рассказывала. История эта родом оттуда.Бабуля моя была доброй, отзывчивой, гостеприимной. Соседи это знали и ценили.Вечерами мы с бабушкой любили посидеть на крыльце, посмотреть на закат, послушать пение птиц и стрекот цикад.Иногда к нам присоединялись соседи.В доме напротив жила обаятельная тетя Лиза. Маленькая, чистенькая, кругленькая, всегда накрахмаленный передник и платок. От нее чудесно пахло свежей выпечкой.С бабушкой они были подруги. Она приходила к бабуле по нескольку раз в день."Иванна, я иду", - слышалось с улицы и появлялась соседка. Недолго переговорив с бабулей, она уходила, чтобы в скором времени придти опять.Одним теплым летним вечером на крылечке к нам с бабушкой присоединилась тетя Лиза. Разговор зашел о вере. О том, что ни Бога, ни черта никто не видел, а вера в них сильна.Помолчав, тетя Лиза сказала:"Черта не видела, но его силу и помощь Божью на себе ощутила".Дальше рассказываю от ее лица.Сиротой я рано осталась, и меня, чтобы не пропала, деревенским сходом решено было в пятнадцать лет замуж отдать.Муж мой был на семь лет старше, работник хороший, избу имел, скотину кое-какую. Был молчаливый и угрюмый. Ко мне отнесся весьма равнодушно.Стали жить - поживать.На работу я всегда была шустрая. изба у меня заблестела, поросятки покруглели, курочки повеселели. В общем, все было складно до поры, пока родной муженек не напился.В тот же день он меня молча избил смертным боем, после которого я неделю не могла подняться. Но дело молодое - оклемалась, а муженек мне платочек подарил - дескать, прости окаянного.Так и пошло. Пару месяцев живем спокойно, потом, напившись, он избивает меня, отлеживаюсь. Винить и жаловаться некому.Так прожили восемь лет. Как-то удалось двух девок родить, а троих ребят скинула от побоев.Время шло. В период колхозов. конечно, хуже жить стали. Муж на колхоз работать не хотел, злился и все чаще напивался. Я же выбилась в передовые свинарки, стала грамоты получать. Хвалили меня в районе, потом даже медаль дали.А дома ад сплошной. Бьет меня муж чуть ли не каждый день. Но не по лицу, чтобы не видно было.Однажды я со смены пришла домой, а он сидит, ждет меня с вожжами в руке. Девки уже спали. так зверь так меня отходил, что я сознание потеряла. Сколько так лежала, не знаю. Очнулась вся мокрая, он видимо меня водой отливал. Рядом вожжи лежат, а его след простыл.Схватила я эти вожжи и в слезах побежала во двор.Бегу и рыдаю: "Не хочу жить! Не хочу!".Зашла в сарай, где металлический крюк в потолке, на него свиней вешали для разделки."Все!", - думаю. Сейчас на крюк вожжи навешу и удавлюсь! Нет моих сил больше!Смотрю на крюк, а он высоко. Я ведь махонькая ростом, надо найти что-нибудь подставить. Ищу - нет ничего подходящего.Вышла во двор, там у нас камень большой лежал, да куда мне его с места стронуть.Захожу опять в сарай. Под крюком стоит аккуратненький чурбанчик, как раз по моему росту. Позаботился кто-то.Встала я на него, прилаживаю вожжи и думаю:"Прощай, белый свет! Прощай муж постылый! Прощайте мои дорогие Райка и Нинка!".И тут меня как тряханет! А девок я на кого оставлю?Бросила я вожжи, а спрыгнуть с чурбана не могу, ноги как приклеенные! Хочу перекреститься, а рука не поднимается!Тогда я стала читать "Отче наш", сначала про себя, потом в полный голос. Стою, ору молитву, и чувствую как легче мне становится.За сараем вдруг что-то как грохнет! Я спрыгнула и бегом домой. Сижу в хате и плачу, а со двора кто-то в окно стучит и стучит. Посмотрю - нет никого. Отойду - опять стучит.Собрала я сонных девок и к соседке. А утром в церковь прибежала, на колени перед иконами упала, все батюшке рассказала. Он мне велел молебен благодарственный заказать и наказание наложил церковное.Муж мой после этого посмирнее стал. Может, батюшка его вразумил. Через пару лет освободил меня, помер от простуды. И жизнь моя пошла ровно и спокойно. Девки выросли, нарожали мне внуков, которых вы все знаете, они все лето тут толкутся.Так что, Иванна, есть Бог. И черт не дремлет.Вот такая история.

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