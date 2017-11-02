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Истории из жизни

В помощь самоубийце

Про свое безоблачное детство я уже рассказывала. История эта родом оттуда.

Бабуля моя была доброй, отзывчивой, гостеприимной. Соседи это знали и ценили.

Вечерами мы с бабушкой любили посидеть на крыльце, посмотреть на закат, послушать пение птиц и стрекот цикад.
Иногда к нам присоединялись соседи.

В доме напротив жила обаятельная тетя Лиза. Маленькая, чистенькая, кругленькая, всегда накрахмаленный передник и платок. От нее чудесно пахло свежей выпечкой.

С бабушкой они были подруги. Она приходила к бабуле по нескольку раз в день.

"Иванна, я иду", - слышалось с улицы и появлялась соседка. Недолго переговорив с бабулей, она уходила, чтобы в скором времени придти опять.

Одним теплым летним вечером на крылечке к нам с бабушкой присоединилась тетя Лиза. Разговор зашел о вере. О том, что ни Бога, ни черта никто не видел, а вера в них сильна.

Помолчав, тетя Лиза сказала:
"Черта не видела, но его силу и помощь Божью на себе ощутила".

Дальше рассказываю от ее лица.

Сиротой я рано осталась, и меня, чтобы не пропала, деревенским сходом решено было в пятнадцать лет замуж отдать.
Муж мой был на семь лет старше, работник хороший, избу имел, скотину кое-какую. Был молчаливый и угрюмый. Ко мне отнесся весьма равнодушно.

Стали жить - поживать.

На работу я всегда была шустрая. изба у меня заблестела, поросятки покруглели, курочки повеселели. В общем, все было складно до поры, пока родной муженек не напился.

В тот же день он меня молча избил смертным боем, после которого я неделю не могла подняться. Но дело молодое - оклемалась, а муженек мне платочек подарил - дескать, прости окаянного.

Так и пошло. Пару месяцев живем спокойно, потом, напившись, он избивает меня, отлеживаюсь. Винить и жаловаться некому.

Так прожили восемь лет. Как-то удалось двух девок родить, а троих ребят скинула от побоев.

Время шло. В период колхозов. конечно, хуже жить стали. Муж на колхоз работать не хотел, злился и все чаще напивался. Я же выбилась в передовые свинарки, стала грамоты получать. Хвалили меня в районе, потом даже медаль дали.

А дома ад сплошной. Бьет меня муж чуть ли не каждый день. Но не по лицу, чтобы не видно было.

Однажды я со смены пришла домой, а он сидит, ждет меня с вожжами в руке. Девки уже спали. так зверь так меня отходил, что я сознание потеряла. Сколько так лежала, не знаю. Очнулась вся мокрая, он видимо меня водой отливал. Рядом вожжи лежат, а его след простыл.

Схватила я эти вожжи и в слезах побежала во двор.

Бегу и рыдаю: "Не хочу жить! Не хочу!".

Зашла в сарай, где металлический крюк в потолке, на него свиней вешали для разделки.

"Все!", - думаю. Сейчас на крюк вожжи навешу и удавлюсь! Нет моих сил больше!

Смотрю на крюк, а он высоко. Я ведь махонькая ростом, надо найти что-нибудь подставить. Ищу - нет ничего подходящего.

Вышла во двор, там у нас камень большой лежал, да куда мне его с места стронуть.

Захожу опять в сарай. Под крюком стоит аккуратненький чурбанчик, как раз по моему росту. Позаботился кто-то.

Встала я на него, прилаживаю вожжи и думаю:
"Прощай, белый свет! Прощай муж постылый! Прощайте мои дорогие Райка и Нинка!".

И тут меня как тряханет! А девок я на кого оставлю?

Бросила я вожжи, а спрыгнуть с чурбана не могу, ноги как приклеенные! Хочу перекреститься, а рука не поднимается!
Тогда я стала читать "Отче наш", сначала про себя, потом в полный голос. Стою, ору молитву, и чувствую как легче мне становится.

За сараем вдруг что-то как грохнет! Я спрыгнула и бегом домой. Сижу в хате и плачу, а со двора кто-то в окно стучит и стучит. Посмотрю - нет никого. Отойду - опять стучит.

Собрала я сонных девок и к соседке. А утром в церковь прибежала, на колени перед иконами упала, все батюшке рассказала. Он мне велел молебен благодарственный заказать и наказание наложил церковное.

Муж мой после этого посмирнее стал. Может, батюшка его вразумил. Через пару лет освободил меня, помер от простуды. И жизнь моя пошла ровно и спокойно. Девки выросли, нарожали мне внуков, которых вы все знаете, они все лето тут толкутся.

Так что, Иванна, есть Бог. И черт не дремлет.

Вот такая история.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 16:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:57 by капитанская дочкаПросмотров: 1 826Комментарии: 27
+42

Ключевые слова: В деревне жена муж побои отчаяние звуки страх молитва смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 13:16
+9
Группа: Комментаторы
Репутация: (515|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 022
У меня внутри аж все сжимается от таких диких историй.Повеситься ты всегда успеешь,у нас не то что черт,а люди добрые тебе ещё чурбанчик подгонят ,чтоб сподручнее было.Так что теперь ,всем вешаться? Да взяла бы эти вожжы и так бы муженька отходила разок,чтоб он потом не встал.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 13:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 191
Цитата: Космонасть
У меня внутри аж все сжимается от таких диких историй.Повеситься ты всегда успеешь,у нас не то что черт,а люди добрые тебе ещё чурбанчик подгонят ,чтоб сподручнее было.Так что теперь ,всем вешаться? Да взяла бы эти вожжы и так бы муженька отходила разок,чтоб он потом не встал.

Даже если и человек чурбанчик этот поставил, то и тут без чертей не обошлось - они людскими руками зло в основном и творят. Понравилась история.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: Лайма
Вчера, 13:50
+8
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Вот урод то,чудом не убил девушку.Таких самих надо забивать палками прилюдно,что бы другим не повадно руками махать было..
Зарегистрирован: 10.09.2017
#4 написал: Tigger power
Вчера, 14:36
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1650|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 878
Действительно урод из уродов, понятно время такое бла бла, но человечность всегда была и будет, в любые времена. Мужа сковородой по башне, вот в первый раз такой коммент кровожадный но yaaah ... Вот, человек приводит факты из собственной жизни и утверждает, вот это я понимаю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#5 написал: Fleur Delacour
Вчера, 14:44
+9
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 196
Блин, а я ведь думала, что она возьмёт вожжи, найдёт и отфиздит это чмо... Чуда не случилось. Ну хотя б потом же можно было, не? И не раз. Даже пока дрыхнет, чтоб меньше шансов сразу на сдачу нарваться было.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#6 написал: Pmariam
Вчера, 14:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (867|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 767
Офигительная история!
От меня плюс!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#7 написал: Ольга 1981
Вчера, 14:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 88
Сильная история. Страшная. Это как надо бедную женщину довести, что б в петлю полезла. Каким ничтожеством надо быть! Ещё ведь мужиком себя считал этот гад. Но спасибо Господу и девчушкам, мысли о них не позволили женщине совершить этот страшный шаг. Хорошо, хоть после смерти садиста мужа, женщина живёт хорошо. +++++
Зарегистрирован: 13.12.2017
#8 написал: conjure one
Вчера, 15:07
+10
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5009|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 071
Семейное насилие не редкость и в наше время. То муж колотит жену, а то и жена мужа - и такое случается. Вот и приходится всех жалеть по очереди. Что по истории, то, думаю, терпела Лиза, скорее, из чувства благодарности, что приютил её когда-то муж, взял в свой дом жить. Да и жизнерадостной была, вот и прощала все обиды. А про подставленный чурбачок слышал что-то подобное, нечисть и не на такое способна - вон как после в окошко стучал настойчиво, лишь бы получить своё, чтобы забрать душу несостоявшейся самоубийцы. Плюс за историю. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#9 написал: DRUID
Вчера, 16:32
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 361
Столько лет терпела, троих деток из-за побоев потеряла. Ох я б этого урода мухаморами притравила бы.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#10 написал: семишна
Вчера, 16:35
+6
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Комментариев: 133
Жуткая история! Молодец Лиза! Ни одна мразь не стоит того , чтобы лишать себя жизни! Я думаю Бог помог ей тем , что прибрал этого гада. +++++++
Зарегистрирован: 26.07.2015
#11 написал: Spirit Forester
Вчера, 16:50
0
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Репутация: (154|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 861
Очень интересна история
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#12 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:04
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 102
Про чурбан, что-то не верится.
А история страшна и без этого, несостоявшегося суицида. Иногда исход бывает очень трагический.
Не знаю какие высшие силы уберегли Лизу от греха, но уберегли. Ибо тогда вдруг и супруга- кровопивца, садиста не столь грешным бы посчитали.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#13 написал: ПИК НИК
Вчера, 17:17
+5
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Репутация: (218|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 504
История оч интересная, великолепно изложена. Плюс сам просился ! Как в шоу '' Голос'', но дочитал до конца.
А нечистый не дремлет(((! Вчера, уходя на работу, вечером, проверил и прикрыл на середину гребёнки окна. Днём был сильный ветер и дождь, который принимался несколько раз. На улице посвежело, даже слишком. А жене, показалось душновато и она приоткрыла окно в соседней комнате, которая почти всегда закрыта из - за ремонта. К тому же мы никогда не проветриваем квартиру через неё. Но ... будто, что то её заставило! А я прямо чувствовал, когда уходил, что там надо прикрыть окна! Максимально. Из трёх, оставил одно, да и то откинул на половину.
Что толкнуло её открыть другое окно, что вообще подтолкнуло Там открыть окно, если мы дверь то не открываем?!
Хватило немного времени.
Любимая кошечка разбилась насмерть((((( ! Сдвинула москитную сетку.
Сегодня хоронил. Сейчас оч тяжело.
Утром звонит в дверь соседка, а я час , как пришёл со смены. Говорит, это не ваш кот, сидит под дверью? Вышел, сидит серый кот. Я его накормил. Кот конечно не мой был. А ещё, когда жена забирала с улицы мертвую кошечку, возле кошечки сидела другая и провожала потом жену до подъезда. Мяукала . Так кошки прощались? А мой кот сегодня угрюм. С самого утра спит на месте, где спала кошечка, его подружка.
Так, что не дремлет чёрт! Любыми способами готов своего добиться, где стульчик подставить, а где и окошечко открыть! И как написал МертвецкиЖив, без людей не обходится! Слышал такое, что у Бога нет других рук, кроме наших! Видимо и у этих тоже((((
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#14 написал: Helldog
Вчера, 17:23
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (596|0)
Публикаций: 703
Комментариев: 1 366
Всегда в дикий "восторг" приводят такие истории.
Так прожили восемь лет. Как-то удалось двух девок родить, а троих ребят скинула от побоев.

Ну вот, а нафига? (если не сказать еще грубее).
В чем здесь помощь Божья заключалась? Я ее что-то здесь не вижу.
А если рассуждать логикой героини, то так вообще мрак. Можно сказать, что 10 лет мучений и побоев были по воле Божьей, никак иначе.
По правде же говоря, все это было по ЕЁ воле, раз уж она за столько лет, абсолютно никаких активных действий, чтобы что-то изменить к лучшему, не предприняла. А если б муж не помер, то так бы и жила с ним дальше, терпела и детей бы скидывала.
В истории не вижу никакой мистики, в неадекватном, аффективном состоянии мало ли что привидится. Но история занятная, поучительная своим антипримером, так сказать. Так что... сегодня без минуса, но и без плюса.
Зарегистрирован: 7.02.2012
                
#15 написал: Black Bagira
Вчера, 18:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (566|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 980
Цитата: ПИК НИК
Любимая кошечка разбилась насмерть((((( ! Сдвинула москитную сетку.
Сегодня хоронил. Сейчас оч тяжело.

Соболезную вам, очень сочувствую,сама знаю, как это тяжело и горько.

История очень понравилась, верю, что так всё и было...
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#16 написал: Gatta_Black
Вчера, 18:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 426
Тьфу, мазохистка какая-то... Ещё и рожала ему, блин... И не чтоб ему сковородой по башке заехать, она вешаться пошла, дура. Поражают меня такие безвольные бабы (да, именно бабы, иначе не назовешь).
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#17 написал: капитанская дочка
Вчера, 19:10
+6
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 4
уважаемые мои! очень ценю ваши отзывы.
но
не забывайте, что эта история происходила в начале прошлого века. в глухой деревне...
там нравы и обычаи были другими
жили по закону -*жена да убоится мужа своего!*
Зарегистрирован: 16.04.2018
#18 написал: семишна
Вчера, 19:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (166|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 133
Цитата: капитанская дочка
уважаемые мои! очень ценю ваши отзывы.
но
не забывайте, что эта история происходила в начале прошлого века. в глухой деревне...
там нравы и обычаи были другими
жили по закону -*жена да убоится мужа своего!*

Вы абсолютно правы. А еще Лиза была сиротой , кто бы ей помог.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#19 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:18
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1098|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 102
Цитата: капитанская дочка
нравы и обычаи были другими
жили по закону -*жена да убоится мужа своего!*

Вот именно. Это вам не современные эмансипированные дамочки. Хотя, терпелиц и теперь хоть отбавляй.
Но тогда было не просто убоится, да и ещё терпеть всё- всё обязана!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#20 написал: Космонасть
Вчера, 19:23
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (515|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 022
Девочки вы не правы.Те,у кого была поддержка и материальная база и тогда не терпели бы такие побои и издевательства.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#21 написал: фергю сон
Вчера, 19:27
-2
Группа: Посетители
Репутация: (20|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 443
Все сделал муж (именно он целенаправленно доводил до петли), так как в нем сидел черт. И чурбан поставил. А когда подействовала молитва за сараем упал в обморок - черт вышел. Жена видела в супруге не только зло, но и человека - терпела много лет, сколько хватило сил. Любовь - это, в первую очередь, сострадание, прощение и терпение. А кто из-за неконтролируемого поведения родного человека сразу сковородкой по его голове - тот любовь просто еще не встречал...
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#22 написал: Gatta_Black
Вчера, 19:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 426
Цитата: фергю сон
Все сделал муж (именно он целенаправленно доводил до петли), так как в нем сидел черт. И чурбан поставил. А когда подействовала молитва за сараем упал в обморок - черт вышел. Жена видела в супруге не только зло, но и человека - терпела много лет, сколько хватило сил. Любовь - это, в первую очередь, сострадание, прощение и терпение. А кто из-за неконтролируемого поведения родного человека сразу сковородкой по его голове - тот любовь просто еще не встречал...

Да какая это, нафиг, любовь, когда он её лупит до выкидышей?! Какое сострадание, какое терпение, вы о чем? Да и не было там любви никакой, ее же в 15 лет за этого изверга выдали. И знаете, если человек избивает, то никакой он не родной, нафиг такая родня.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#23 написал: guerra
Вчера, 20:26
+5
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 291
знаю подобную историю. только тетке за 5 лет так надоел такой м**ак.
он ее избил в очередной раз, она провалялась в холодных сенях ночь.
а наутро встала, взяла топор, разбудила муженька и угандошила его, причем с первого удара не убила, два раза рубанула, и промучился он еще сутки потом.
оправдали ее, самозащита. несмотря на то, что ссср был и деревня глубокая, все соседи свидетельствовали, какой злобный был сосед и как бил ее и детей.
так что терпилы терпилами, а люди твердые всегда были и будут. по мне, так лучше сесть в тюрьму и там помереть, чем терпеть побои смертные.
а вот это:
Любовь - это, в первую очередь, сострадание, прощение и терпение. А кто из-за неконтролируемого поведения родного человека сразу сковородкой по его голове - тот любовь просто еще не встречал...

просто смешно.
я надеюсь, вы троллите или не всерьез. нельзя в своем уме такое же выдавать. а из-за чего можно сковородкой по голове? когда совсем убьет? или когда детей начнет убивать? где грань?
все, кто оправдывает насилие - такие же твари.
Зарегистрирован: 30.08.2015
#24 написал: Ksenya078
Вчера, 20:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 434
Зверь, а не мужчина! Если уж она совсем ему не по нраву была и хотел бы жить один, взял бы да выгнал с пожитками. Думаю, Лиза не растерялась бы, все-таки работа есть, да и пристроилась куда-нибудь в домик пожить, тоже вот, зачем терпеть этого урода?! Все-таки, жаль женщину. Ну ладно, хоть помер потом, а она без него, наконец-то осталась. В историю верю, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#25 написал: Баба Клава
Вчера, 21:28
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2707|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 215
Цитата: DRUID
Столько лет терпела, троих деток из-за побоев потеряла. Ох я б этого урода мухаморами притравила бы.

Вот! Я бы тоже ногами сучить не стала, а молча отравки то крысиной в суп кажный день подмешивала. Полгодика бы подристал ирод и сдох бы проклятый. А потом я бы пошла в грехе своем покаялась. И Бог бы простил. А жизнь самозаканчивать это не выход. И себе смертный грех и деткам по наследству горести и страдания.

Цитата: семишна
Цитата: капитанская дочка
уважаемые мои! очень ценю ваши отзывы.
но
не забывайте, что эта история происходила в начале прошлого века. в глухой деревне...
там нравы и обычаи были другими
жили по закону -*жена да убоится мужа своего!*

Вы абсолютно правы. А еще Лиза была сиротой , кто бы ей помог.

Она передовой свинаркой была, да с детьми. С голоду бы точно не померла.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#26 написал: Сделано_в_СССР
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Ну что сделаешь, суровые нравы были в те, старые времена. Каждый выживал, как мог. +++
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