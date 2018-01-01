Явь или сон?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

ms Molly Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:20 by

История эта не выдуманная. Случилась она со мной в 2011 году. Лето в тот год выдалось удушливым, поэтому окно нашей с мужем комнаты было открыто даже ночью.После долгого трудового дня мы с супругом легли отдыхать. Он пожелал мне спокойной ночи и повернулся ко мне спиной. Я попыталась его обнять."Не сегодня", - пробубнил он недовольно в подушку.Естественно я обиделась, легла на спину и стала обдумывать страшную месть для него. Лежала так, злилась, придумывала планы "кровавой мести", как вдруг моё тело словно что-то сковало. Мне было совсем не больно. Нет. Страшно и в то же время любопытно, что со мною происходит.Затем странная вибрация началась от кончиков пальцев ног и медленно ползла вверх, охватывая все тело. Истерическая эпилепсия? Что со мной? Мозг отказывался принимать действительность. Когда пугающее меня движение достигло кончиков моих волос, я услышала шум. Знаете, это была какофония звуков. Смесь шума льющейся в душе воды, перешептывание людей, тягучее песнопение и что-то ещё. Как бы я не пыталась, не смогла определить конкретнее.Весь этот шум настойчиво рвался проникнуть внутрь меня. Нет, наверное не так, скорее слиться со мной в единое целое. Я, как могла, сопротивлялась. Не физически конечно, внутренне. Казалось, что если это нечто сольется с моей душой и моим телом, я умру. Хотелось позвать на помощь мужа, но смогла только краем глаза посмотреть на него. Почему он ничего не предпринимает? Что, черт возьми, происходит?Напротив нашей кровати висят часы с маятником. Я вперила взгляд в них. Могу поклясться, что маятник качнулся в сторону, но так и не опустился вниз.Сколько времени я боролась с настойчивым шумом, я не знаю, но в конце концов решила сдаться. Мое тело сразу обмякло. Стало легко и свободно дышать, закрылись глаза. Душа обрела невероятный покой и пьянящую эйфорию. Мягкий свет полился из открытого окна и обволок мое тело магическим уютным коконом.Никогда я не верила в левитацию и всякие другие мистерии, но тут поняла, что этот световой кокон приподнял меня над кроватью и плавно утягивает меня в окно. И ничего не тревожило, хотелось так плыть и плыть. Внезапно послышался шум открываемой соседской двери. Я открыла глаза, судорожно сжала пальцами одеяло и пыталась понять, что произошло. Был ли это сон или явь.Я, наверное, долго бы еще гадала, что за история со мной такая приключилась, если бы не одно "но".Муж, как я пришла в себя, встал, подошел к часам, потрогал маятник и сказал мне:"Полинка, представляешь у меня глюки. Сначала мне показалось, что меня парализовало, а потом маятник на часах завис как-то странно. Полный капец, уработался".

Ключевые слова: Ночь сон необычное состояние звуки видения выход из тела авторская история

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