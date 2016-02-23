Мистическое. Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:38

Pmariam Просмотров: 144 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 20:37 by

Итак, продолжаем. По поводу первой части хочу сказать следующее. Я не могу раскрывать все детали, которые касаются того, чем мы занимаемся. И бабка, которую мы встретили, категорически не могла прогуливаться там, где мы бродили. Ни бабка без деменции, ни бабка с деменцией, ни деменция без бабки. В силу огромного количества причин. Просто не могла. Потому и бойцы психанули. Мамонт или динозавр вызвали бы меньше эмоций.Итак, едем дальше.Служил со мной один старший прапорщик. Даже не так, СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК. Назовем его Дед. Человек - легенда. И захотелось Деду вкусить прелестей буржуйской жизни. Чтобы было более понятно - на дворе лихие 90-е, мизерные зарплаты и иные насущные проблемы. И осознал Дед, что французский иностранный легион без него - абсолютно не та организация, которой она могла бы быть.Решение принято, рюкзак собран, очередной отпуск взят. Дело за малым - попасть во Францию. Денег не было вообще, но Дед не увидел в этом каких-то проблем и поступил так, как учили. Прибыл на границу Беларуси и Польши. Несколько суток потратил на изучение режима охраны границы с обеих сторон, короче, оказался он на территории Польши. Шел пешком. Днём отсыпался в лесах, ночью шел, благо карты, взятые с собой, были точны и заботливо защищены от влаги.Прошел территорию Польши, попал на земли бюргеров и впервые за долгий рейд понял, что еды, собственно, маловато. Экспроприации у местного населения как вариант решения - не рассматривал, воровство и кражи тоже, так как могли возникнуть проблемы с полицаями. В ходе своего путешествия питался крупами, которые взял с собой. Круп был полный рюкзак. Варил на небольших костерках. Но если на территории Польши проблем особо не возникало - лес как лес, бурелом, сушняк на земле, густые кроны деревьев, то есть отдыхать можно было без проблем, то у бундесов лес дышал непередаваемым орднунгом - аккуратные кварталы, на земле веток практически нет и егеря.Еда предсказуемо закончилась. Остатки крупы растягивал на большее количество приемов пищи, но всему приходит конец. Жрать стало нечего. К этому моменту было пройдена большая часть Германии, до Рейна оставалось менее ста километров. К этому моменту выпал первый снег. Дело было осенью. И самое страшное - Дед заболел. Сначала почувствовал лёгкое недомогание, потом стало ещё хуже, несколько раз, по его словам, терял сознание. Но Дед шел. Сдаваться не хотел принципиально. Ни самому себе, ни полиции. Поэтому Дед целенаправленно шел по маршруту. Как он сам рассказывал, шел и молился Богу. Первый раз в жизни.Далее от первого лица:"Иду, чуть ноги переставляю. Хреново мне. Богу молюсь как умею, чтобы сил мне дал и позволил дойти до цели. Есть хочу страшно. Луна на небе. Снег от ее света переливается. Иду по просеке. Вижу справа от просеки поляну. Красивая, аж дух захватывает. На снегу ни одного следа. Посреди поляны пень, на котором лежит булка белого хлеба. Стою и смотрю на нее. Растер лицо снегом, первая мысль в голове: "Все, глюки, пришел ты, Дед, к своей цели". Смотрю - лежит. Подошёл к пню, обошел его кругом. Булка, блин, булка!На колени бухнулся, пальцем ее тыкаю, а она мягкая. Думал, половину оставить на потом, да куда там, схомячил в один присест. Сколько живу, а такого хлеба не ел ни разу".Дошел, короче, Дед до границы с Францией. Дошел и на дневке в бреду провалялся двое суток. Может, так и помер бы Дед на чужбине, но нашел его пограничный наряд немецкий, точнее, их собака служебная. Деда доставили в больницу, лечили от воспаления лёгких, потом был спецприемник для нелегалов на территории Германии. Шло разбирательство, Деда мариновали в кутузке, в итоге - депортация.Он мне показывал счёт, который ему прислали из Евросоюза. Об уплате штрафа за незаконное пересечение границы и об оплате за содержание в лагере для нелегалов. Наивные.Естественно, и у меня, и у вас мог возникнуть вполне резонный вопрос о хлебе. Я Деда долго допытывал, что там да как. И трезвый, и пьяный он всегда говорил, что это правда, клялся, что так оно и было. Деда я знаю уже очень много лет, знаю его характер и принципы, которыми он руководствуется по жизни. Я точно знаю одно - Дед никогда не врёт. И если произошедшее все же имело место быть, то я даже и не знаю, как это расценивать.Как-то так...Автор - zampolitir.

Ключевые слова: Мистика граница мольба хлеб

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